Weston McKennie disse que pode “melhorar qualquer time” após renascimento na Juventus, enquanto ex-estrela da seleção americana pede que o meio-campista se junte aos gigantes da Premier League

Da forma como as coisas estão, McKennie ficará sem clube quando a temporada 2025-26 chegar ao fim. Ele tem uma Copa do Mundo em casa para disputar neste verão, com um papel importante a ser desempenhado nos planos de Mauricio Pochettino.

É possível que o jogador de 27 anos espere até o fim de outro grande torneio internacional antes de tomar uma decisão importante sobre seu futuro. A Juventus não perdeu as esperanças de renovar o contrato do jogador de Washington.

McKennie, no entanto, mantém suas opções em aberto, pois busca obter o pacote financeiro que sua habilidade e experiência merecem. É possível que times da Inglaterra estejam dispostos a atender a essas demandas.

Um progresso positivo foi feito desde o fracasso em Leeds, com McKennie tendo muito a provar para os céticos da Premier League. Os principais times da divisão foram aconselhados a fechar um negócio inteligente, com um jogador comprovadamente talentoso prestes a ficar disponível sem nenhuma taxa de transferência.