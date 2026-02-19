Getty
Traduzido por
Weston McKennie disse que pode “melhorar qualquer time” após renascimento na Juventus, enquanto ex-estrela da seleção americana pede que o meio-campista se junte aos gigantes da Premier League
Agência livre e finais da Copa do Mundo: um grande verão para McKennie
Da forma como as coisas estão, McKennie ficará sem clube quando a temporada 2025-26 chegar ao fim. Ele tem uma Copa do Mundo em casa para disputar neste verão, com um papel importante a ser desempenhado nos planos de Mauricio Pochettino.
É possível que o jogador de 27 anos espere até o fim de outro grande torneio internacional antes de tomar uma decisão importante sobre seu futuro. A Juventus não perdeu as esperanças de renovar o contrato do jogador de Washington.
McKennie, no entanto, mantém suas opções em aberto, pois busca obter o pacote financeiro que sua habilidade e experiência merecem. É possível que times da Inglaterra estejam dispostos a atender a essas demandas.
Um progresso positivo foi feito desde o fracasso em Leeds, com McKennie tendo muito a provar para os céticos da Premier League. Os principais times da divisão foram aconselhados a fechar um negócio inteligente, com um jogador comprovadamente talentoso prestes a ficar disponível sem nenhuma taxa de transferência.
McKennie é aposta para brilhar na Premier League
A lenda da USMNT, Ramos, em entrevista à Ozoon, disse ao GOAL quando questionado se McKennie poderia se juntar a um time de peso na Inglaterra: “Tenho que dizer que Weston McKennie é um jogador que pode atuar em qualquer lugar, em qualquer posição em campo. Veja o que ele fez pela Juve nos últimos meses, eles o colocaram em todas as posições - da lateral direita ao meio-campo, passando pelo meio-campo ofensivo. Ele sempre acaba na área e é sempre perigoso. Ele sempre fez a diferença. Para ser justo, a recuperação da Juventus se deve em parte a Weston McKennie, ele tem sido muito bom para eles.
“Gostaria de vê-lo indo para a EPL? A Juventus é outro desses clubes — estamos falando de um grande clube em todo o mundo. Eu realmente acho que Weston McKennie pode melhorar qualquer time. Pessoalmente, gostaria de vê-lo de volta à EPL jogando por um clube que está lutando por títulos.”
Clubes ingleses são instados a fechar acordo com estrela da seleção americana
Ramos não é o primeiro a sugerir que McKennie deveria tentar uma segunda chance na Premier League. Outra ex-estrela da seleção americana, o ex-goleiro Brad Friedel, acredita que um personagem enigmático está destinado a se juntar a um clube tão grande quanto sua personalidade.
Friedel disse ao GOAL: “Para mim, voltando alguns anos atrás, quando eu era técnico da seleção sub-19, Weston era o melhor em termos de talento do meu grupo.
Após o primeiro treino, eu disse à minha equipe técnica: ‘Uau’. Eu tinha acabado de sair do Tottenham e trabalhado muito na academia deles. Eu pensei: ‘Ele seria o melhor do Tottenham agora’. E isso com alguns bons jogadores. Portanto, ele deve ir para um clube incrível.
Ele gosta de jogar com garra dentro e fora do campo, com certeza. Mas ele é um talento, realmente é. Acho que a Premier League não conseguiu ver isso porque sua passagem pelo Leeds não foi das melhores, mas não acho que as pessoas devam julgá-lo apenas por isso, porque ele tem muito talento.”
McKennie passou cinco anos no gigante da Série A, a Juventus.
McKennie, que se juntou aos compatriotas Brenden Aaronson, Tyler Adams e Jesse Marsch no Elland Road, admitiu que a triste passagem pelo Leeds foi um momento que marcou “o ponto mais baixo da minha carreira profissional”.
Desde então, ele se recuperou com estilo, voltando a ser titular na Juve depois de parecer ter sido descartado anualmente. Ele passou cinco anos no gigante da Série A em Turim, com mais de 200 partidas disputadas, e é possível que 2026 seja o ano em que ele busque um novo desafio.
