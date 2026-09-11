West Ham faz seis no Wrexham para garantir a liderança da tabela da Championship

A porteira se abriu depois do intervalo, com Konstantinos Mavropanos marcando de cabeça após cobrança de escanteio para fazer 3 a 0. O Wrexham foi punido novamente quando Kyle Walker-Peters iniciou um rápido contra-ataque a partir de um escanteio mal executado, permitindo que Castellanos tocasse com calma para marcar o quarto gol.

O reserva Mohamadou Kante fez o quinto com um brilhante chute forte, antes de Manor Solomon completar a goleada com uma finalização desviada. Phil Parkinson viu sua equipe sofrer a derrota mais pesada desde que assumiu o comando, expondo sérias vulnerabilidades na defesa.