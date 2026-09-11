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West Ham United v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

West Ham faz seis no Wrexham para garantir a liderança da tabela da Championship

West Ham x Wrexham
West Ham
Wrexham
Championship

O West Ham United teve uma atuação ofensiva magnífica para destruir o Wrexham por 6 a 0 no London Stadium, na noite de sexta-feira. Seis jogadores diferentes balançaram as redes, e os donos da casa garantiram a quarta vitória consecutiva na liga, expondo de forma brutal as fragilidades defensivas do time galês e mandando um enorme recado na briga pelo acesso na Championship.

  • West Ham United v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    West Ham atropela em Londres

    O West Ham voltou à liderança da Championship após uma impiedosa vitória por 6 a 0 sobre o Wrexham, como informou o The Athletic. Nuno Espirito Santo viu sua equipe dominar desde o início, abrindo o placar aos 29 minutos, quando Jarrod Bowen converteu um cruzamento de Morato, que fazia sua estreia como titular. Taty Castellanos depois serviu Joel Piroe para ampliar a vantagem antes do intervalo. O Wrexham teve dificuldades para lidar com a pressão incessante, e sua defesa capitulou diante da atuação devastadora do time da casa no segundo tempo.

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  • Problemas defensivos para o Wrexham

    A porteira se abriu depois do intervalo, com Konstantinos Mavropanos marcando de cabeça após cobrança de escanteio para fazer 3 a 0. O Wrexham foi punido novamente quando Kyle Walker-Peters iniciou um rápido contra-ataque a partir de um escanteio mal executado, permitindo que Castellanos tocasse com calma para marcar o quarto gol.

    O reserva Mohamadou Kante fez o quinto com um brilhante chute forte, antes de Manor Solomon completar a goleada com uma finalização desviada. Phil Parkinson viu sua equipe sofrer a derrota mais pesada desde que assumiu o comando, expondo sérias vulnerabilidades na defesa.

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    Público recorde assiste a derrota pesada

    Apesar do placar humilhante, o Wrexham fez história no clube ao jogar diante do maior público que já havia enfrentado. Um público oficial de 59.712 pessoas foi registrado no London Stadium, embora esse número enorme tenha sido composto em grande parte pelo apoio da torcida mandante do West Ham e por detentores de carnês de temporada. A grande presença de público ofereceu pouco consolo aos torcedores visitantes, que viram sua equipe correr atrás da bola durante os 90 minutos.

    Anthony Patterson conseguiu fazer algumas defesas cruciais no início da partida, incluindo desviar uma finalização de Bowen para o travessão, mas o goleiro acabou ficando completamente exposto por sua defesa.

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