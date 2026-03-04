Wes Brown defende Roy Keane após acusação de “intimidação” por parte do ex-fisioterapeuta do Manchester United

Brown, que conquistou oito troféus importantes ao lado de Keane, foi rápido em oferecer uma perspectiva diferente. Em entrevista ao SunSport via MGM, Brown admitiu que a personalidade de Keane é abrasiva, mas argumentou que a transparência de seu ex-capitão é, na verdade, uma virtude. Ele observou que mesmo os ex-companheiros de equipe não estão imunes à língua afiada de Keane, mas afirma que a intenção do irlandês nunca é ser um valentão, mas sim manter um certo padrão.

“Ele não é um valentão. Esse é Roy Keane. Simples assim. Ele diz as coisas como elas são”, explicou Brown. “E você pode gostar ou não gostar disso. Ele também diz coisas horríveis sobre mim, mas não quero entrar em questões pessoais. Keano é Keano. Ele ainda é meu capitão.”