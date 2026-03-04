Getty Images Sport
Wes Brown defende Roy Keane após acusação de “intimidação” por parte do ex-fisioterapeuta do Manchester United
Uma discussão acalorada sobre a cultura dos vestiários
O conflito começou quando Rod Thornley, um fisioterapeuta que trabalhou por quase duas décadas no Old Trafford, criticou Keane durante uma participação no podcast “The Busby Way”, afirmando: “Eu testemunhei ele (Keane) intimidando pessoas muitas vezes”. Esses comentários foram uma resposta direta a uma crítica contundente que Keane fez anteriormente sobre a influência da equipe não jogadora durante seu mandato no clube. O irlandês havia rotulado certos membros da equipe como “aproveitadores” e “arrogantes”, acusando-os de ultrapassar seus limites ao agir como jogadores e tentar lucrar com os membros do time, de acordo com o The Sun.
“Ele ainda é meu capitão”
Brown, que conquistou oito troféus importantes ao lado de Keane, foi rápido em oferecer uma perspectiva diferente. Em entrevista ao SunSport via MGM, Brown admitiu que a personalidade de Keane é abrasiva, mas argumentou que a transparência de seu ex-capitão é, na verdade, uma virtude. Ele observou que mesmo os ex-companheiros de equipe não estão imunes à língua afiada de Keane, mas afirma que a intenção do irlandês nunca é ser um valentão, mas sim manter um certo padrão.
“Ele não é um valentão. Esse é Roy Keane. Simples assim. Ele diz as coisas como elas são”, explicou Brown. “E você pode gostar ou não gostar disso. Ele também diz coisas horríveis sobre mim, mas não quero entrar em questões pessoais. Keano é Keano. Ele ainda é meu capitão.”
As acusações de Keane
A acusação de “intimidação” tem origem na convicção de Keane de que os funcionários dos bastidores estavam tentando “mandar no pedaço” em Old Trafford. Ele criticou abertamente os fisioterapeutas e massagistas por sua suposta arrogância, mencionando especificamente casos em que eles supostamente usavam fones de ouvido como os astros do time principal ou tentavam comprar carros de luxo dos jogadores por um preço baixo. Para Keane, essas ações representavam uma diluição da hierarquia profissional que ele acreditava ser essencial para o sucesso.
Debates sobre o legado e vestiários modernos
À medida que essa guerra de palavras continua a se desenrolar na mídia, ela convida a um exame mais aprofundado sobre como figuras lendárias são lembradas. Para Keane, sua reputação como líder inflexível é tanto seu maior trunfo como comentarista quanto sua característica mais controversa como ex-jogador. Com mais ex-jogadores e membros da comissão técnica recorrendo a podcasts para compartilhar histórias dos bastidores, é provável que mais anedotas sobre a “era Keane” venham à tona.
