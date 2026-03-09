Getty Images
Traduzido por
Wayne Rooney revela que o jogo do Wrexham foi o melhor que viu desde que se aposentou, superando até mesmo a épica semifinal da Liga dos Campeões entre Inter e Barcelona, com sete gols
O sonho de Hollywood termina em desilusão com o VAR
A esperança do Wrexham de um final hollywoodiano em sua jornada pela FA Cup foi cruelmente arrebatada pelo Chelsea e pelo árbitro assistente de vídeo em uma noite de grande drama no Cae Ras. O time do norte do País de Gales sonhava com outra virada histórica quando Lewis Brunt cabeceou o que ele pensava ser um dramático gol de empate aos 114 minutos da prorrogação, provocando delírio nas arquibancadas. No entanto, a intervenção do VAR por um impedimento marginal silenciou a torcida da casa e abriu caminho para que o time da Premier League finalmente afirmasse seu domínio e garantisse a vitória por 4 a 2.
- Getty Images Sport
Rooney coloca o Wrexham acima da elite da Liga dos Campeões
Rooney, que estava presente no Racecourse Ground, ficou impressionado com a partida. Ele comparou o jogo à partida entre Inter e Barcelona na semifinal da Liga dos Campeões da última temporada. O Nerazzurri derrotou o Blaugrana por 4 a 3, garantindo uma vitória por 7 a 6 no placar agregado. A partida foi considerada por muitos como a melhor partida da Liga dos Campeões de todos os tempos.
“Quer saber? Acho que foi (a derrota do Wrexham para o Chelsea) o jogo de futebol que mais gostei desde que parei de jogar”, disse Rooney àBBC Sport. “A atmosfera, os torcedores. Tivemos que passar por entre os torcedores para chegar ao campo e eles foram ótimos. Provavelmente foi a primeira vez que fui a um estádio e não fui vaiado, então... Sim, foi legal, mas não só a atmosfera, o jogo também. Achei que foi um jogo muito bom. O Wrexham foi excelente.”
“Meu jogo favorito desde que parei de jogar foi Barcelona x Inter. Foi a semifinal do ano passado, e este aqui superou. Gostei muito.”
Rooney não recebeu oferta para interpretar Deadpool
No entanto, Rooney não teve a oportunidade de conversar com os proprietários do Wrexham, Rob Mac e Ryan Reynolds, apesar de as celebridades de Hollywood também estarem presentes no jogo. Rooney e Reynolds já se conheceram antes, pois participaram de um vídeo promocional do primeiro filme Deadpool em 2016. Quando questionado se participaria do próximo filme Deadpool, Rooney respondeu: “Não, [mas] participei do comercial do Deadpool há alguns anos”.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para Wrexham?
Com o fim da campanha do Wrexham na copa, o clube continua focado em seu objetivo final: garantir a quarta promoção consecutiva para chegar à Premier League. A derrota por uma diferença mínima contra o Chelsea, time repleto de talentos internacionais, servirá como um marco para o progresso do clube sob a gestão de Hollywood. O clube galês volta a campo na terça-feira à noite, quando recebe o Hull City.
Publicidade