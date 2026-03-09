Wayne Rooney revela que o jogo do Wrexham foi o melhor que viu desde que se aposentou, superando até mesmo a épica semifinal da Liga dos Campeões entre Inter e Barcelona, com sete gols

Rooney, que estava presente no Racecourse Ground, ficou impressionado com a partida. Ele comparou o jogo à partida entre Inter e Barcelona na semifinal da Liga dos Campeões da última temporada. O Nerazzurri derrotou o Blaugrana por 4 a 3, garantindo uma vitória por 7 a 6 no placar agregado. A partida foi considerada por muitos como a melhor partida da Liga dos Campeões de todos os tempos.

“Quer saber? Acho que foi (a derrota do Wrexham para o Chelsea) o jogo de futebol que mais gostei desde que parei de jogar”, disse Rooney àBBC Sport. “A atmosfera, os torcedores. Tivemos que passar por entre os torcedores para chegar ao campo e eles foram ótimos. Provavelmente foi a primeira vez que fui a um estádio e não fui vaiado, então... Sim, foi legal, mas não só a atmosfera, o jogo também. Achei que foi um jogo muito bom. O Wrexham foi excelente.”

“Meu jogo favorito desde que parei de jogar foi Barcelona x Inter. Foi a semifinal do ano passado, e este aqui superou. Gostei muito.”