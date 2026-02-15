Wayne Rooney revela os dois clubes onde gostaria de trabalhar como assistente técnico, enquanto a lenda do Manchester United deixa em aberto a possibilidade de voltar a treinar

Rooney viu surgir uma vaga em Old Trafford depois que Ruben Amorim foi demitido no início de 2026. O cargo foi inicialmente passado para Darren Fletcher como interino e, em seguida, para Michael Carrick como técnico interino.

Ele conhece bem os dois ex-meio-campistas do United e disse no The Wayne Rooney Show, quando questionado se aceitaria um convite para se juntar à comissão técnica do Red Devils: “Claro que sim. É óbvio. Não estou implorando por um emprego aqui, aliás. Só para que todos saibam, se me convidassem, é claro que eu aceitaria. Nomear o técnico é o mais importante.”

Embora Rooney tenha enfrentado dificuldades como técnico, ele assumiu trabalhos difíceis. O tempo ainda está a seu favor quando se trata de acertar e colocar sua vasta experiência em prática da melhor maneira possível.

Outro ex-colega, o ex-zagueiro do United Wes Brown, acredita que um retorno emocionante ao Manchester United não deve ser descartado. Rooney pode se tornar o técnico dos Red Devils em algum momento.

Brown disse ao GOAL, quando questionado se Rooney tem esse trabalho em mente: “Quando você se torna um técnico, seu sonho é treinar um grande clube. Se essas oportunidades surgirem, tenho certeza de que qualquer um aceitaria na hora. Ele ainda é novato no mundo do futebol e ainda está aprendendo o ofício, mas é alguém que sempre quis ser técnico. Vamos ter que ver como as coisas vão correr em Plymouth.”

Ele acrescentou sobre dar mais passos no caminho para o “Teatro dos Sonhos”: “Normalmente, você dá passos diferentes e avança lentamente. É como qualquer ex-jogador que jogou pelo United e agora é técnico, esse seria o emprego dos sonhos.”