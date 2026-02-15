Getty
Wayne Rooney revela os dois clubes onde gostaria de trabalhar como assistente técnico, enquanto a lenda do Manchester United deixa em aberto a possibilidade de voltar a treinar
A carreira de treinador de Rooney: de Derby a Plymouth, passando pela MLS
Rooney passou a exercer funções de gestão no Derby quando pendurou as chuteiras. Lá, recebeu uma tarefa difícil e supervisionou o rebaixamento para a League One, apesar de ter recebido muitos elogios por seus esforços. Em seguida, teve uma breve passagem pelo D.C. United, da MLS.
Passou apenas 83 dias trabalhando para a lenda da NFL Tom Brady e a equipe americana proprietária do Birmingham, com uma passagem desastrosa pelo St Andrew's. Em seguida, ele comandou apenas 25 jogos no Plymouth antes de ser demitido.
Rooney rompeu os laços com o Pilgrims na véspera de Ano Novo de 2024 e permaneceu fora da área técnica desde então. Ele voltou a ser comentarista, assinando um contrato lucrativo que o torna um participante regular do Match of the Day.
Rooney assumirá o comando de outro time?
Tem passado mais tempo com a família, com a esposa Coleen a negociar um contrato milionário para um documentário com a gigante do streaming Disney+. Rooney também tem podido assistir ao filho mais velho, Kai, em ação nas equipas juvenis do Manchester United - com o jogador de 16 anos a participar recentemente num jogo da FA Youth Cup em Old Trafford.
Rooney está feliz com seus compromissos atuais, mas continua aberto a ofertas para ser técnico. Ele disse ao podcast No Tippy Tappy Football, quando questionado se se vê no comando de algum time: “Eu voltaria se surgisse a oportunidade certa. Não estou com pressa”.
O jogador de 40 anos foi então questionado se estaria preparado para trabalhar como assistente, em vez de assumir ele mesmo a responsabilidade final. Ele acrescentou: “100% sim. Há algumas semanas, me perguntaram se eu voltaria ao United em uma função diferente.
“É claro que voltaria. Provavelmente, os únicos dois clubes para os quais eu voltaria [não como técnico] são o Everton e o United, porque são os dois clubes que tenho no coração.”
Rooney aberto a uma função em Old Trafford
Rooney viu surgir uma vaga em Old Trafford depois que Ruben Amorim foi demitido no início de 2026. O cargo foi inicialmente passado para Darren Fletcher como interino e, em seguida, para Michael Carrick como técnico interino.
Ele conhece bem os dois ex-meio-campistas do United e disse no The Wayne Rooney Show, quando questionado se aceitaria um convite para se juntar à comissão técnica do Red Devils: “Claro que sim. É óbvio. Não estou implorando por um emprego aqui, aliás. Só para que todos saibam, se me convidassem, é claro que eu aceitaria. Nomear o técnico é o mais importante.”
Embora Rooney tenha enfrentado dificuldades como técnico, ele assumiu trabalhos difíceis. O tempo ainda está a seu favor quando se trata de acertar e colocar sua vasta experiência em prática da melhor maneira possível.
Outro ex-colega, o ex-zagueiro do United Wes Brown, acredita que um retorno emocionante ao Manchester United não deve ser descartado. Rooney pode se tornar o técnico dos Red Devils em algum momento.
Brown disse ao GOAL, quando questionado se Rooney tem esse trabalho em mente: “Quando você se torna um técnico, seu sonho é treinar um grande clube. Se essas oportunidades surgirem, tenho certeza de que qualquer um aceitaria na hora. Ele ainda é novato no mundo do futebol e ainda está aprendendo o ofício, mas é alguém que sempre quis ser técnico. Vamos ter que ver como as coisas vão correr em Plymouth.”
Ele acrescentou sobre dar mais passos no caminho para o “Teatro dos Sonhos”: “Normalmente, você dá passos diferentes e avança lentamente. É como qualquer ex-jogador que jogou pelo United e agora é técnico, esse seria o emprego dos sonhos.”
Próximo técnico do Manchester United: Carrick em negociações
O United nomeará seu próximo técnico permanente no verão, com Carrick assumindo o cargo até o final da temporada. Ele se colocou na disputa por um cargo em tempo integral, supervisionando quatro vitórias e um empate no início de seu mandato, mas um técnico mais experiente pode ser procurado para guiar o ambicioso gigante da Premier League.
