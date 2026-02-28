Wayne Rooney revela o presente incomum que recebeu do ícone argentino Diego Maradona — e a lenda do Manchester United ainda o tem em casa!

Com as emoções ainda à flor da pele, Rooney procurou clarear a mente ao visitar o restaurante Wing's, que tem sido um local popular entre os jogadores da Premier League ao longo dos anos. Ele não tinha ideia de que um dos maiores nomes do esporte estava prestes a lhe dar um motivo para sorrir.

Rooney disse sobre o encontro com Maradona: “Foi naquela noite, na verdade — fui ao restaurante Wing's de moletom e Maradona estava lá. Tirei uma foto com ele e tudo mais. Ele estava de terno e gravata, e então me deu a gravata dele. Foi um pouco estranho, ele tirou a gravata e colocou em mim, que ainda estava de moletom do clube”.

Maradona estava presente para assistir ao jogo entre o United e o Real Madrid. Ele era um visitante regular de Manchester naquela época, pois sua filha Giannina era casada com o atacante argentino Sergio Aguero, do City.

Como Rooney era muito parecido com Maradona, o vencedor da Copa do Mundo de 1986 sempre elogiava o robusto astro do United, que nunca dava menos do que 100% quando entrava em campo.

Depois de ver Rooney fazer sua estreia pela seleção principal da Inglaterra aos 17 anos, em uma partida das eliminatórias da Euro 2004 contra a Macedônia, Maradona disse sobre o talento mercurial: “Não é sempre que aparecem jogadores que podem se tornar verdadeiras estrelas de nível mundial.”

Rooney idolatrava Maradona depois de assistir a vídeos dele em ação enquanto crescia e se referiu ao enigmático sul-americano como “o melhor” ao postar uma homenagem emocionada online após a notícia de sua morte em 2020.