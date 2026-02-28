Getty/GOAL
Traduzido por
Wayne Rooney revela o presente incomum que recebeu do ícone argentino Diego Maradona — e a lenda do Manchester United ainda o tem em casa!
Rooney ficou furioso após o jogo da Liga dos Campeões
O encontro improvisado ocorreu em 2013. Rooney saiu para comer algo após passar por uma noite frustrante de compromissos europeus com o United. O maior artilheiro de todos os tempos dos Red Devils estava “furioso” com Sir Alex Ferguson por tê-lo colocado no banco de reservas em uma partida contra o Real Madrid.
O United havia conquistado um impressionante empate em 1 a 1 no Santiago Bernabeu durante a primeira partida das oitavas de final, com Rooney admitindo que o icônico estádio do Real Madrid é um de seus locais favoritos para visitar.
- Getty
Ferguson deixou Rooney no banco contra o Real Madrid
Em entrevista ao programa The Wayne Rooney Show, o ex-atacante disse: “Conseguimos um bom resultado. Danny Welbeck marcou de cabeça, eu cruzei para o escanteio, Welbeck marcou e empatamos o jogo em 1 a 1”.
Apesar de ter dado uma contribuição importante para a causa em solo espanhol, Rooney foi escalado entre os reservas quando o confronto de pesos pesados voltou para Old Trafford. Ele acrescentou sobre essa afronta: “Ele me deixou no banco para a partida de volta. Alex Ferguson me chamou e disse que eu ficaria no banco, o que me deixou furioso, porque joguei fora de posição, fiz meu trabalho pela equipe, ajudei a conseguir um bom empate fora de casa e acabamos perdendo (por 2 a 1 naquela noite).”
Rooney recebe presente bizarro de Maradona
Com as emoções ainda à flor da pele, Rooney procurou clarear a mente ao visitar o restaurante Wing's, que tem sido um local popular entre os jogadores da Premier League ao longo dos anos. Ele não tinha ideia de que um dos maiores nomes do esporte estava prestes a lhe dar um motivo para sorrir.
Rooney disse sobre o encontro com Maradona: “Foi naquela noite, na verdade — fui ao restaurante Wing's de moletom e Maradona estava lá. Tirei uma foto com ele e tudo mais. Ele estava de terno e gravata, e então me deu a gravata dele. Foi um pouco estranho, ele tirou a gravata e colocou em mim, que ainda estava de moletom do clube”.
Maradona estava presente para assistir ao jogo entre o United e o Real Madrid. Ele era um visitante regular de Manchester naquela época, pois sua filha Giannina era casada com o atacante argentino Sergio Aguero, do City.
Como Rooney era muito parecido com Maradona, o vencedor da Copa do Mundo de 1986 sempre elogiava o robusto astro do United, que nunca dava menos do que 100% quando entrava em campo.
Depois de ver Rooney fazer sua estreia pela seleção principal da Inglaterra aos 17 anos, em uma partida das eliminatórias da Euro 2004 contra a Macedônia, Maradona disse sobre o talento mercurial: “Não é sempre que aparecem jogadores que podem se tornar verdadeiras estrelas de nível mundial.”
Rooney idolatrava Maradona depois de assistir a vídeos dele em ação enquanto crescia e se referiu ao enigmático sul-americano como “o melhor” ao postar uma homenagem emocionada online após a notícia de sua morte em 2020.
- Hulton Archive
Rooney ajudou o Manchester United a conquistar seu último título da Premier League.
Rooney sempre terá algo para lembrar Maradona, pois guardou a gravata que lhe foi estranhamente oferecida há mais de uma década. Ele disse: “Sim, ainda a tenho em casa. Foi um momento estranho, mas eu estava furioso depois do jogo. Saí furioso e bebi alguns copos de vinho para afogar minhas mágoas. Pelo menos tirei algo de bom daquela noite: a gravata de Maradona!”
O Real Madrid acabou sofrendo uma derrota nas semifinais da Liga dos Campeões para o Borussia Dortmund, de Jurgen Klopp, naquele ano, enquanto o United foi coroado campeão da Premier League, conquistando o título pela última vez antes de Ferguson se aposentar.
Publicidade