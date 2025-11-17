Wayne Rooney revela conversa com Donald Trump durante jogo de golfe e aviso do presidente dos EUA em caso de ATAQUE NUCLEAR: "Você estaria f..."
- Getty Images News
A reunião de Rooney com Trump durante tempo na MLS
Rooney ainda estava do DC United, time da MLS, DC United, quando se encontrou cara a cara com Trump. O ex-atacante trabalhou para a equipe americana por um ano, juntando-se em 2018 antes de retornar à Inglaterra com o Derby no início de 2020.
O ex-herói do Everton e do United não decepcionou durante seu tempo em Washington: ele marcou 23 gols e deu 13 assistências em 50 partidas da liga pelo DC United. Rooney então juntou-se ao Derby County em janeiro de 2020, tendo acordado um negócio para se mudar para os Rams em agosto de 2019, apesar de ter dois anos de contrato restantes com a equipe da MLS.
Durante seu tempo no DC United, Rooney fez uma viagem ao campo de golfe Trump National depois que um amigo foi o visitar na capital estadunidense. Trump soube da visita do astro do futebol inglês e quis cumprimentá-lo.
"Você estaria ferrado!"
Rooney revelou tudo sobre o encontro com Trump no programa A League of Their Own, afirmando: "Quando ele foi presidente pela primeira vez, eu fui jogar golfe. Meu amigo estava vindo de Manchester. Fomos jogar golfe no campo dele e quando chegamos lá, havia cães farejadores e segurança por toda parte.
"E o segurança disse, 'o presidente está vindo, ele vai jogar com vocês'. Estávamos jogando com atiradores por toda parte. Havia de tudo. Foi surreal. Havia três grandes [Cadillac] Escalades lá. E uma delas tinha uma caixa na traseira.
"Então, eu perguntei a ele, 'para que serve isso?'. Ele disse que se houver um ataque nuclear, ele é colocado lá e levado de helicóptero. Então eu perguntei, 'o que acontece conosco?'. Ele respondeu, 'vocês estariam ferrados'!"
Rooney falou em detalhes sobre o encontro com Trump, dizendo ao The Overlap no ano passado: "A coisa mais louca sobre isso foi que tínhamos (Rudy) Giuliani no carrinho de golfe atrás de nós, depois havia cerca de 50-100 carrinhos de golfe que eram todos de segurança.
"Havia um barco no lago com atiradores, havia atiradores nos arbustos, e eu fiquei tipo 'O que está acontecendo aqui?!'"
- Getty Images Entertainment
"Todos os jogadores de futebol conseguem as garotas bonitas"
Rooney foi convidado por Trump para treinar seu filho, Barron, quando ele estava nos últimos momentos de sua carreira e ainda jogando nos EUA. "Donald me pediu para dar aulas de futebol ao seu filho", acrescentou.
Durante seu tempo nos Estados Unidos, Rooney e sua família foram convidados para a Casa Branca por Trump, quando o presidente dos EUA e sua esposa Melania sediaram um evento de Natal. A esposa de Rooney, Coleen, e seus quatro filhos acompanharam o jogador na mudança para Washington.
E Coleen revelou sua primeira interação com Trump, que deixou a mulher de 39 anos chocada. "Então, quando entrei, ele [Trump] disse ao seu filho [Barron], 'Viu, eu te disse que todos os jogadores de futebol conseguem as garotas bonitas'", Coleen Rooney contou ao podcast Stick to Football.
A esposa de Rooney afirmou que sua mãe não ficou impressionada com o comentário inapropriado, acrescentando: "Quando saí, contei para a minha mãe, ela ficou tipo 'Ergh'".
O breve retorno de Rooney aos EUA
Rooney retornou ao DC United como técnico em julho de 2022, substituindo o treinador Hernan Losada, assinando um contrato até o final da temporada de 2023. No entanto, após falhar em chegar aos playoffs pela segunda temporada consecutiva, Rooney deixou a equipe da MLS em outubro de 2023.
Rooney tem enfrentado dificuldades como treinador de futebol após sua aposentadoria, passando por períodos difíceis com o Birmingham e, mais recentemente, no Plymouth. Tendo sido contratado em um acordo de três anos para gerenciar o Argyle em maio de 2024, Rooney saiu em dezembro daquele ano com os Pilgrims na última posição do Championship e a quatro pontos de estar fora da zona de rebaixamento. Ele não treinou nenhuma outra equipe desde então.