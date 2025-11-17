Wayne Rooney revela conversa com Donald Trump durante jogo de golfe e aviso do presidente dos EUA em caso de ATAQUE NUCLEAR: "Você estaria f..."

Rooney revelou tudo sobre o encontro com Trump no programa A League of Their Own, afirmando: "Quando ele foi presidente pela primeira vez, eu fui jogar golfe. Meu amigo estava vindo de Manchester. Fomos jogar golfe no campo dele e quando chegamos lá, havia cães farejadores e segurança por toda parte.

"E o segurança disse, 'o presidente está vindo, ele vai jogar com vocês'. Estávamos jogando com atiradores por toda parte. Havia de tudo. Foi surreal. Havia três grandes [Cadillac] Escalades lá. E uma delas tinha uma caixa na traseira.

"Então, eu perguntei a ele, 'para que serve isso?'. Ele disse que se houver um ataque nuclear, ele é colocado lá e levado de helicóptero. Então eu perguntei, 'o que acontece conosco?'. Ele respondeu, 'vocês estariam ferrados'!"

Rooney falou em detalhes sobre o encontro com Trump, dizendo ao The Overlap no ano passado: "A coisa mais louca sobre isso foi que tínhamos (Rudy) Giuliani no carrinho de golfe atrás de nós, depois havia cerca de 50-100 carrinhos de golfe que eram todos de segurança.

"Havia um barco no lago com atiradores, havia atiradores nos arbustos, e eu fiquei tipo 'O que está acontecendo aqui?!'"