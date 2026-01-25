Wayne Rooney tem razão: as estrelas do Manchester United de 2008 atropelariam o Arsenal atual

Uma temporada repleta de troféus não pode ser descartada, pois o Arsenal parece estar um passo à frente de todos os seus rivais, ostentando uma força e profundidade incríveis em todas as posições. Sua atuação mais recente foi a vitória por 3 a 1 sobre a Inter de Milão, finalista da Champions League na temporada passada e atual líder da Série A.

Após a partida, o técnico da Inter, Cristian Chivu, admitiu que sua equipe não conseguiu igualar a intensidade do Arsenal e destacou a "arrogância" em seu jogo, uma das características de um grande time. Mas, enquanto o Arsenal não conquistar um título importante, não poderá ser colocado nessa categoria. Ainda estamos em janeiro, e o time de Arteta tem demonstrado, nos últimos anos, o cansaço na reta final das partidas.

Muitos torcedores e ex-jogadores estão se precipitando, incluindo Theo Walcott, que ousou perguntar a Wayne Rooney como este time do Arsenal se compararia ao Manchester United de 2008, durante a cobertura do jogo contra a Inter para a Amazon Prime Video. Rooney respondeu tão rapidamente que provocou uma risada nervosa em Walcott, com uma resposta direta: "É, a gente iria massacrá-los."

A lenda do United estava absolutamente certa. Foi um insulto da parte de Walcott sequer fazer a comparação, e ele mereceu ser silenciado com tanta veemência.

Os Red Devils entraram na temporada 2007/08 como campeões do Campeonato Inglês e estabeleceram um novo e notável padrão de excelência, defendendo o título e conquistando a Champions League, feito que ninguém no futebol inglês igualou desde então. Arteta não teria outra escolha senão se curvar em submissão a Sir Alex Ferguson após um hipotético confronto, e a GOAL está aqui para analisar as principais diferenças entre os dois times...