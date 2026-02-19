Wayne Rooney questiona a “aura” de Arne Slot em meio a rumores “malucos” sobre sua demissão no Liverpool

Ao tentar identificar o que deu errado para o Liverpool nesta temporada, o ícone do Manchester United, Rooney, disse: “Se você olhar para o Liverpool da última temporada até agora, [Mohamed] Salah e [Virgil] van Dijk não têm estado no seu melhor. Depois, temos Trent [Alexander-Arnold] ausente, [Andy] Robertson não jogou muitas partidas, Luiz Díaz [esquerda] e a situação de [Diogo] Jota. Até Darwin Nunez trouxe algo, ele não foi ótimo, mas trouxe algo. O Liverpool perdeu muitos jogadores, então é uma espécie de período de reconstrução [para eles].”

Rooney tem criticado Van Dijk nesta temporada, como capitão do clube em Anfield, mas acredita que o internacional holandês e o carismático atacante egípcio Salah manterão suas posições como grandes nomes da atualidade.

O maior artilheiro de todos os tempos do United acrescentou: “Com o Liverpool e o que aconteceu desde a última temporada, Van Dijk e Salah – sobre os quais tenho falado abertamente nesta temporada – podem ter perdido um pouco de velocidade, e eles são os dois líderes da equipe. Os jogadores que perderam ao seu redor tornariam muito difícil para qualquer time conquistar o título.

“Isso não deve ser considerado contra Van Dijk e Salah. Para mim, Salah é um dos maiores jogadores de todos os tempos da Premier League, e Van Dijk será considerado um dos melhores. Não acho que ele seja o melhor de todos os tempos, mas nesta geração, ele é certamente o melhor zagueiro central, então você não pode usar isso contra esses dois jogadores.”