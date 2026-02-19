Getty/GOAL
Wayne Rooney questiona a “aura” de Arne Slot em meio a rumores “malucos” sobre sua demissão no Liverpool
Slot supervisionou a conquista do título e uma janela de transferências recorde
Slot supervisionou um trabalho notável durante sua campanha de estreia como técnico do Liverpool, tendo herdado as rédeas do carismático Jurgen Klopp. Apesar de não ter recebido quase nenhum dinheiro para gastar, ele conquistou o título nacional da maneira mais dominante possível.
Com as restrições financeiras sendo flexibilizadas, uma onda de gastos recordes foi observada em 2025, com jogadores como Florian Wirtz e Alexander Isak sendo recebidos em Anfield em negociações que envolveram taxas de transferência de nove dígitos.
O Liverpool tem enfrentado dificuldades em 2025-26 e atualmente ocupa a sexta posição na tabela, 16 pontos atrás do líder Arsenal. A permanência de Slot tornou-se objeto de um acalorado debate, especialmente com o ex-astro dos Reds, Xabi Alonso, agora disponível após sua demissão do Real Madrid, e Klopp supostamente considerando um retorno à gestão se receber a oferta certa.
O Liverpool demitirá Slot no verão de 2026?
A lenda da Premier League, Rooney, admite que os rumores em torno de Slot são severos, mas disse ao The Overlap Fan Debate da Sky Bet que ele é um homem afável de 47 anos que não possui as características de um líder inspirador: “É estranho, não é, quando se fala que Slot está em uma audição para manter seu emprego, quando ele obviamente ganhou recentemente a Premier League.
Eu o encontrei algumas vezes, mas simplesmente não acho que ele tenha essa aura para o Liverpool — e talvez isso seja porque o Liverpool acabou de sair da gestão de Jurgen Klopp — é difícil para qualquer um fazer isso, mas simplesmente não acho que ele tenha essa aura.”
Rooney acrescentou sobre a possível saída de Slot: “Conversei com treinadores e sei que às vezes eles podem ser difíceis, mas se ele não conseguir colocá-los entre os cinco primeiros da Premier League, com certeza ele será demitido. É loucura dizer isso quando ele acabou de ganhar a Premier League.”
Rooney explica o que deu errado para o Liverpool
Ao tentar identificar o que deu errado para o Liverpool nesta temporada, o ícone do Manchester United, Rooney, disse: “Se você olhar para o Liverpool da última temporada até agora, [Mohamed] Salah e [Virgil] van Dijk não têm estado no seu melhor. Depois, temos Trent [Alexander-Arnold] ausente, [Andy] Robertson não jogou muitas partidas, Luiz Díaz [esquerda] e a situação de [Diogo] Jota. Até Darwin Nunez trouxe algo, ele não foi ótimo, mas trouxe algo. O Liverpool perdeu muitos jogadores, então é uma espécie de período de reconstrução [para eles].”
Rooney tem criticado Van Dijk nesta temporada, como capitão do clube em Anfield, mas acredita que o internacional holandês e o carismático atacante egípcio Salah manterão suas posições como grandes nomes da atualidade.
O maior artilheiro de todos os tempos do United acrescentou: “Com o Liverpool e o que aconteceu desde a última temporada, Van Dijk e Salah – sobre os quais tenho falado abertamente nesta temporada – podem ter perdido um pouco de velocidade, e eles são os dois líderes da equipe. Os jogadores que perderam ao seu redor tornariam muito difícil para qualquer time conquistar o título.
“Isso não deve ser considerado contra Van Dijk e Salah. Para mim, Salah é um dos maiores jogadores de todos os tempos da Premier League, e Van Dijk será considerado um dos melhores. Não acho que ele seja o melhor de todos os tempos, mas nesta geração, ele é certamente o melhor zagueiro central, então você não pode usar isso contra esses dois jogadores.”
Jogos do Liverpool 2025-26: Próximos adversários na luta contra o rebaixamento
O Liverpool, que está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões e para a quinta rodada da FA Cup, voltará a campo no domingo, quando enfrentará o Nottingham Forest fora de casa. Essa partida faz parte de uma sequência em que os Reds enfrentarão vários clubes envolvidos na briga contra o rebaixamento, incluindo West Ham, Wolves e Tottenham, o que pode ajudar a equipe de Slot a ganhar um impulso importante para a reta final da temporada.
