O ex-atacante da seleção inglesa disse ao programa The Wayne Rooney Show: “Acho que foi uma decisão muito inteligente da FA e de Thomas Tuchel. Se ele queria ficar além da Copa do Mundo, o que é claramente o caso, isso acaba com todas as especulações e, obviamente, há alguns clubes que estão procurando um técnico para o verão, e Thomas Tuchel estará no topo da lista, imagino. Isso elimina todas as especulações sobre Thomas enquanto a Inglaterra estiver na Copa do Mundo.

“Lembro-me de quando [Louis] van Gaal concordou em se tornar técnico do Manchester United e foi para a Copa do Mundo com a Holanda, e você tem todas as especulações, ainda, você sabe, com muita conversa sobre ele, enquanto agora, e acho que é certo, é certo fazer isso da parte da FA e de Tuchel, eles concordaram que ele ficará até 2028 e não há especulações agora, o único foco é a Copa do Mundo. Então, acho que essa é definitivamente a decisão certa.”

Rooney, que tem 120 partidas e 53 gols pela seleção, acrescentou: “Acho que, para Tuchel, se ele soubesse que estava apenas fazendo a Copa do Mundo e depois iria embora, acho que tomaria decisões sem medo do impacto que isso teria no futuro do jogador. Agora, por exemplo, seria mais fácil para ele deixar Jude Bellingham, Phil Foden ou qualquer outro jogador de fora, sem ter consequências além da Copa do Mundo.

“Agora, ele obviamente tomará decisões pensando que não se trata apenas de uma escolha única para a Copa do Mundo. Preciso manter esse jogador para o próximo torneio. Então, acho que é certamente positivo mantê-lo lá pelos próximos dois anos, mas também acho que isso afetará um pouco, não muito, mas afetará um pouco sua seleção da equipe.

“Acho que é bom porque você pode ficar preso à ideia de que esse jogador não deveria estar na Copa do Mundo. Temos cinco números 10 que são todos números 10 de classe mundial, se você preferir. Se for esse o caso, ainda acho que Thomas Tuchel vai escolher uma equipe. Por exemplo, se a Inglaterra começar a Copa do Mundo amanhã, acho que Morgan Rogers vai começar à frente de Bellingham e Foden, se todos eles estiverem no elenco.

“Então, acho que isso não vai afetá-lo muito, só acho que no fundo da mente dele. Certo, se eu sair, o que, Jude Bellingham nunca deveria ter sido deixado de fora daquele elenco de qualquer maneira, se for esse o caso, mas se houver alguma dúvida, ele sabe que tem que lidar com isso, então além da Copa do Mundo.”