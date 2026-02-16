Getty/GOAL
Traduzido por
Wayne Rooney explica como o novo contrato de Thomas Tuchel com a Inglaterra influenciará as escolhas para a seleção, com Jude Bellingham e Phil Foden na linha de fogo
Seleção para a Copa do Mundo: duas partidas amistosas para a Inglaterra antes da convocação
A Inglaterra tem dois amistosos marcados para março, contra o Uruguai e o Japão, antes que Tuchel tenha que definir os 26 jogadores que irão para os Estados Unidos. Antes desses jogos, foi revelado que o contrato de Tuchel foi prorrogado por dois anos, até o final do próximo Campeonato Europeu.
O ex-técnico do Chelsea, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain está sob pressão para acabar com 60 anos de jejum de títulos da seleção masculina da Inglaterra, que disputará o campeonato mundial na América do Norte a partir de meados de junho.
- getty
Tuchel encontrará espaço para Bellingham e Foden em seus planos para a Copa do Mundo?
Tuchel tem muito talento à sua disposição, mas alertou até mesmo os maiores nomes - incluindo Bellingham, Foden e Cole Palmer - que ninguém tem lugar garantido em seus planos e que as vagas tão cobiçadas precisam ser conquistadas, em vez de serem concedidas apenas pela reputação.
O meio-campista do Real Madrid, Bellingham, está se recuperando de uma lesão inoportuna no momento, já tendo visto questionamentos sobre sua relação de trabalho com Tuchel, mas Rooney acredita que poucas decisões chocantes serão tomadas, já que o homem que trabalha a longo prazo com a Inglaterra procura manter os principais jogadores felizes.
Rooney explica como o contrato de Tuchel afetará Bellingham e Foden
O ex-atacante da seleção inglesa disse ao programa The Wayne Rooney Show: “Acho que foi uma decisão muito inteligente da FA e de Thomas Tuchel. Se ele queria ficar além da Copa do Mundo, o que é claramente o caso, isso acaba com todas as especulações e, obviamente, há alguns clubes que estão procurando um técnico para o verão, e Thomas Tuchel estará no topo da lista, imagino. Isso elimina todas as especulações sobre Thomas enquanto a Inglaterra estiver na Copa do Mundo.
“Lembro-me de quando [Louis] van Gaal concordou em se tornar técnico do Manchester United e foi para a Copa do Mundo com a Holanda, e você tem todas as especulações, ainda, você sabe, com muita conversa sobre ele, enquanto agora, e acho que é certo, é certo fazer isso da parte da FA e de Tuchel, eles concordaram que ele ficará até 2028 e não há especulações agora, o único foco é a Copa do Mundo. Então, acho que essa é definitivamente a decisão certa.”
Rooney, que tem 120 partidas e 53 gols pela seleção, acrescentou: “Acho que, para Tuchel, se ele soubesse que estava apenas fazendo a Copa do Mundo e depois iria embora, acho que tomaria decisões sem medo do impacto que isso teria no futuro do jogador. Agora, por exemplo, seria mais fácil para ele deixar Jude Bellingham, Phil Foden ou qualquer outro jogador de fora, sem ter consequências além da Copa do Mundo.
“Agora, ele obviamente tomará decisões pensando que não se trata apenas de uma escolha única para a Copa do Mundo. Preciso manter esse jogador para o próximo torneio. Então, acho que é certamente positivo mantê-lo lá pelos próximos dois anos, mas também acho que isso afetará um pouco, não muito, mas afetará um pouco sua seleção da equipe.
“Acho que é bom porque você pode ficar preso à ideia de que esse jogador não deveria estar na Copa do Mundo. Temos cinco números 10 que são todos números 10 de classe mundial, se você preferir. Se for esse o caso, ainda acho que Thomas Tuchel vai escolher uma equipe. Por exemplo, se a Inglaterra começar a Copa do Mundo amanhã, acho que Morgan Rogers vai começar à frente de Bellingham e Foden, se todos eles estiverem no elenco.
“Então, acho que isso não vai afetá-lo muito, só acho que no fundo da mente dele. Certo, se eu sair, o que, Jude Bellingham nunca deveria ter sido deixado de fora daquele elenco de qualquer maneira, se for esse o caso, mas se houver alguma dúvida, ele sabe que tem que lidar com isso, então além da Copa do Mundo.”
- Getty Images
Jogos da Inglaterra: Quem os Três Leões enfrentarão rumo à Copa do Mundo de 2026
A Inglaterra disputará dois amistosos pré-torneio contra a Nova Zelândia e a Costa Rica, na Flórida, antes de iniciar sua campanha na Copa do Mundo contra a Croácia, no dia 17 de junho. Bellingham e Foden esperam fazer parte dos planos de Tuchel quando a competição começar.
Publicidade