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Wayne Rooney elege Viktor Gyokeres como a “contratação da temporada” da Premier League após o título do Arsenal
O impacto de Viktor Gyokeres
O Arsenal pôs fim a mais de duas décadas de sofrimento no domingo ao finalmente erguer o troféu da Premier League, tendo terminado com sete pontos de vantagem sobre o Manchester City de Pep Guardiola. Embora Arteta tenha gasto mais de 250 milhões de libras em uma série de talentos, incluindo Martin Zubimendi e Eberechi Eze, Rooney insiste que Gyokeres se destacou acima dos demais.
O atacante de 27 anos, que chegou como parte de uma grande reformulação no verão no Emirates, superou um início difícil na vida no norte de Londres para se tornar a ponta de lança de um time campeão. O atacante marcou 21 gols em todas as competições, desempenhando um papel fundamental na conquista do título nacional e na trajetória do clube até a final da Liga dos Campeões.
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Rooney justifica sua convocação
Em seu podcast na BBC, após o término da temporada 2025-26, Rooney foi questionado sobre quem teve o maior impacto na divisão. Apesar da concorrência de outros jogadores de destaque, o ícone do United foi enfático ao avaliar a contribuição do jogador da seleção sueca para os Gunners.
Rooney afirmou: “Acho que foi Viktor Gyokeres. Granit Xhaka tem sido brilhante pelo Sunderland, mas veja o que Gyokeres trouxe para o Arsenal: é exatamente o que eles precisavam. Tendo ficado em segundo lugar nos últimos três anos, acho que ele deu ao Arsenal algo um pouco diferente, e isso foi um grande fator para a conquista da Premier League.”
Uma mudança tática de Arteta
Além do desempenho individual, Rooney observou uma mudança significativa na forma como Arteta abordou a temporada. Depois de ficar aquém do Man City em três vice-campeonatos consecutivos, o técnico do Arsenal deixou de tentar copiar o modelo tático de seu mentor, Guardiola, optando por um perfil mais robusto.
“Campeões são campeões”, acrescentou Rooney ao discutir a evolução do time do norte de Londres. “Na verdade, gostei muito de como eles jogaram nesta temporada. Todo mundo agora quer jogar como as equipes de Pep Guardiola, mas Mikel Arteta tentou isso nos últimos três anos e não conseguiu ganhar o campeonato. Ele mudou a política de contratações. Eles passaram a ter um time mais alto e mais físico, e não levam gols.”
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A busca pelo bicampeonato
Os elogios à profundidade do elenco e à disciplina defensiva do Arsenal sugerem uma equipe construída para o sucesso duradouro. Rooney concluiu sua análise dizendo: “Eles são sólidos, têm jogadores marcando gols de todas as posições em campo e merecem plenamente conquistar a Premier League.”
Os Gunners agora têm muito pouco tempo para se deleitar com as comemorações nacionais, já que se preparam para uma noite histórica na Europa. Os jogadores de Arteta estão prontos para enfrentar o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões em 30 de maio, com a chance de garantir uma sensacional dobradinha.