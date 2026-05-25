O Arsenal pôs fim a mais de duas décadas de sofrimento no domingo ao finalmente erguer o troféu da Premier League, tendo terminado com sete pontos de vantagem sobre o Manchester City de Pep Guardiola. Embora Arteta tenha gasto mais de 250 milhões de libras em uma série de talentos, incluindo Martin Zubimendi e Eberechi Eze, Rooney insiste que Gyokeres se destacou acima dos demais.

O atacante de 27 anos, que chegou como parte de uma grande reformulação no verão no Emirates, superou um início difícil na vida no norte de Londres para se tornar a ponta de lança de um time campeão. O atacante marcou 21 gols em todas as competições, desempenhando um papel fundamental na conquista do título nacional e na trajetória do clube até a final da Liga dos Campeões.