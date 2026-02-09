Wayne Rooney avisa ao Tottenham que a briga contra o rebaixamento na Premier League já é real

Um dos principais assuntos de discussão após a derrota em Old Trafford foi a expulsão do capitão do Tottenham, Cristian Romero, que recebeu um cartão vermelho direto por uma entrada dura em Casemiro. Enquanto muitos comentaristas condenaram o capitão por seu sexto cartão vermelho desde que chegou ao clube, Rooney ofereceu uma visão mais compreensiva sobre o lance, mesmo que continue criticando a disciplina geral do zagueiro.
“Eu entendo por que foi punido, mas acho um pouco severo”, disse Rooney. “Às vezes, a gente perde a cabeça. E acho que ele fez isso durante todo o tempo em que esteve no Tottenham”. Apesar do apoio ao desafio específico, Rooney ficou menos impressionado com a atividade de Romero nas redes sociais no início da semana , acrescentando: “O que não ajuda são os comentários feitos na semana anterior sobre a falta de jogadores no Tottenham. Ele claramente fala o que pensa. Mas, infelizmente, quando você é tão vocal, precisa mostrar isso com boas atuações – e acho que ele não fez isso”.