Wayne Rooney avisa ao Tottenham que a briga contra o rebaixamento na Premier League já é real

Os alarmes soam mais alto do que nunca no Tottenham após mais um fim de semana desastroso na Premier League. Uma derrota sem brilho por 2 a 0 para o United deixou os Spurs na parte inferior da tabela, atualmente na 15ª posição. Para um clube que escapou por pouco do rebaixamento ao terminar em 17º na temporada passada, a trajetória atual começa a parecer assustadoramente familiar para os torcedores descontentes.

Em entrevista ao The Wayne Rooney Show, o ex-ídolo do United e da Inglaterra não mediu palavras ao discutir a situação precária do clube. Rooney afirmou que o Tottenham está agora em uma “verdadeira batalha contra o rebaixamento”, observando que a equipe já está há sete jogos sem nenhuma vitória na Premier League. Com a diferença para os três últimos colocados diminuindo, Rooney sugeriu que os jogadores do Spurs devem parar de olhar para os seis primeiros e começar a se preocupar com times como Nottingham Forest e West Ham, que estão logo atrás deles.