Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Peter McVitie

Wayne Rooney avisa ao Tottenham que a briga contra o rebaixamento na Premier League já é real

Wayne Rooney fez uma avaliação contundente da situação atual do Tottenham, alertando que o time londrino está firmemente envolvido na luta contra o rebaixamento

Após uma derrota desmoralizante por 2 a 0 para o Manchester United, Rooney sugeriu que o time de Thomas Frank está com medo do rebaixamento. No entanto, o ex-capitão da Inglaterra também surpreendeu ao defender Cristian Romero após sua expulsão.

  • A realidade do rebaixamento do Tottenham

    Os alarmes soam mais alto do que nunca no Tottenham após mais um fim de semana desastroso na Premier League. Uma derrota sem brilho por 2 a 0 para o United deixou os Spurs na parte inferior da tabela, atualmente na 15ª posição. Para um clube que escapou por pouco do rebaixamento ao terminar em 17º na temporada passada, a trajetória atual começa a parecer assustadoramente familiar para os torcedores descontentes. 

    Em entrevista ao The Wayne Rooney Show, o ex-ídolo do United e da Inglaterra não mediu palavras ao discutir a situação precária do clube. Rooney afirmou que o Tottenham está agora em uma “verdadeira batalha contra o rebaixamento”, observando que a equipe já está há sete jogos sem nenhuma vitória na Premier League. Com a diferença para os três últimos colocados diminuindo, Rooney sugeriu que os jogadores do Spurs devem parar de olhar para os seis primeiros e começar a se preocupar com times como Nottingham Forest e West Ham, que estão logo atrás deles.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Rooney em um aviso “genuíno” sobre o rebaixamento

    A análise de Rooney focou no colapso psicológico e tático que vem ocorrendo sob o comando de Thomas Frank. Ele acredita que o clube agora se encontra em uma posição onde cada partida carrega o peso de uma luta pela sobrevivência. "Com a forma atual, é preciso dizer que eles estão [na luta contra o rebaixamento]", afirmou Rooney. "O West Ham está em boa fase, o Nottingham Forest vem conseguindo bons resultados aqui e ali. Não dá para ignorar a situação atual deles, considerando como estão. Acho que eles definitivamente estão olhando para trás." 

    O ex-atacante expressou profunda preocupação com o fato de os jogadores talvez ainda não terem compreendido a gravidade da situação. Rooney destacou que, embora tradicionalmente se esperasse que o Tottenham disputasse vagas em competições europeias, a forma atual da equipe sugere que ela está mais alinhada com os times que lutam contra o rebaixamento. 

  • Veredito “duro” sobre a expulsão de Romero

    Um dos principais assuntos de discussão após a derrota em Old Trafford foi a expulsão do capitão do Tottenham, Cristian Romero, que recebeu um cartão vermelho direto por uma entrada dura em Casemiro. Enquanto muitos comentaristas condenaram o capitão por seu sexto cartão vermelho desde que chegou ao clube, Rooney ofereceu uma visão mais compreensiva sobre o lance, mesmo que continue criticando a disciplina geral do zagueiro.

    “Eu entendo por que foi punido, mas acho um pouco severo”, disse Rooney. “Às vezes, a gente perde a cabeça. E acho que ele fez isso durante todo o tempo em que esteve no Tottenham”. Apesar do apoio ao desafio específico, Rooney ficou menos impressionado com a atividade de Romero nas redes sociais no início da semana , acrescentando: “O que não ajuda são os comentários feitos na semana anterior sobre a falta de jogadores no Tottenham. Ele claramente fala o que pensa. Mas, infelizmente, quando você é tão vocal, precisa mostrar isso com boas atuações – e acho que ele não fez isso”.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Solidariedade ao técnico do Tottenham, Thomas Frank

    A crise colocou uma pressão imensa sobre o técnico Thomas Frank, que chegou do Brentford no início da temporada para substituir Ange Postecoglou. Frank era visto como o homem que traria estabilidade, mas a transição tem sido repleta de dificuldades. Rooney expressou grande simpatia pelo dinamarquês, comentando que a pressão do trabalho está visivelmente afetando sua aparência.

    “Sinto pena de Thomas Frank porque ele parece cansado, parece que envelheceu 10 anos”, admitiu Rooney. “Isso é o que o trabalho no Tottenham fez com ele em um curto período de tempo. Espero que continuem com ele, porque é um treinador fantástico, mas acho que vai ser muito difícil para eles fazerem isso”. Com a ameaça do rebaixamento para a Championship se tornando cada vez mais real, as próximas semanas definirão se Frank conseguirá arquitetar uma grande fuga do rebaixamento ou se sua passagem pelo clube chegará a um fim prematuro.

