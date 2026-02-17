Wayne Rooney afirma que o Arsenal não tem um único “jogador de classe mundial” e acusa as lendas “nervosas” do clube de “matar” suas chances de conquistar o título

Falando no último episódio do The Overlap Fan Debate com a Sky Bet, Rooney argumentou que os Gunners não têm uma superestrela, apesar de terem jogadores como Rice e Saka no elenco. Ele disse: “Concordo com o fato de que o Arsenal não tem uma superestrela de verdade, um jogador de classe mundial em quem você pode confiar tudo. No entanto, o que vimos nos últimos anos é que eles sabem como vencer jogos. Eles mostraram que não é necessário ter um jogador superstar. O que eu acho que está acontecendo é que os torcedores do Arsenal e os ex-jogadores estão acabando com eles.

Eles deveriam ficar calados e deixar os outros falarem. Ouvi Martin Keown dizer que ter uma vantagem de seis pontos é melhor do que nove, e pensei: 'Do que você está falando?'. É um jogador experiente ficando nervoso. Mikel Arteta está lidando com isso de forma brilhante – a maneira como ele fala, como ele se apresenta na mídia, como ele tenta acalmar os jogadores. São outras pessoas ligadas ao clube que estão causando mais impacto.

Em termos de qualidade, o Arsenal tem muita qualidade. Será que eles têm aquele jogador superstar — do tipo Ronaldo, Didier Drogba, Sergio Agüero — que vai fazer a diferença? Acho que não, mas eles sabem como vencer jogos e têm demonstrado isso nos últimos três anos.”