Wayne Rooney afirma que o Arsenal não tem um único “jogador de classe mundial” e acusa as lendas “nervosas” do clube de “matar” suas chances de conquistar o título
O sucesso do Arsenal baseado no esforço coletivo
Rooney afirmou que não há nenhuma estrela de destaque com habilidade de nível mundial no atual elenco de Mikel Arteta, mas que os líderes da liga estão contribuindo mais como um coletivo. Nenhuma estrela do Arsenal atingiu dois dígitos em gols na Premier League nesta temporada, com Viktor Gyokeres liderando com oito gols. Atrás dele, jogadores como Martin Zubimendi, Leandro Trossard, Declan Rice e Bukayo Saka contribuíram esporadicamente ao longo da campanha, mas não de forma consistente. É um contraste gritante com o Manchester City, que depende de Erling Haaland para marcar a grande maioria de seus gols. Em 2025-26, o atacante norueguês marcou 22 vezes em 26 partidas da Premier League, quase três vezes mais que o artilheiro do Arsenal, Gyokeres.
Rooney: O Arsenal não tem jogadores de nível mundial
Falando no último episódio do The Overlap Fan Debate com a Sky Bet, Rooney argumentou que os Gunners não têm uma superestrela, apesar de terem jogadores como Rice e Saka no elenco. Ele disse: “Concordo com o fato de que o Arsenal não tem uma superestrela de verdade, um jogador de classe mundial em quem você pode confiar tudo. No entanto, o que vimos nos últimos anos é que eles sabem como vencer jogos. Eles mostraram que não é necessário ter um jogador superstar. O que eu acho que está acontecendo é que os torcedores do Arsenal e os ex-jogadores estão acabando com eles.
Eles deveriam ficar calados e deixar os outros falarem. Ouvi Martin Keown dizer que ter uma vantagem de seis pontos é melhor do que nove, e pensei: 'Do que você está falando?'. É um jogador experiente ficando nervoso. Mikel Arteta está lidando com isso de forma brilhante – a maneira como ele fala, como ele se apresenta na mídia, como ele tenta acalmar os jogadores. São outras pessoas ligadas ao clube que estão causando mais impacto.
Em termos de qualidade, o Arsenal tem muita qualidade. Será que eles têm aquele jogador superstar — do tipo Ronaldo, Didier Drogba, Sergio Agüero — que vai fazer a diferença? Acho que não, mas eles sabem como vencer jogos e têm demonstrado isso nos últimos três anos.”
“Arteta tem sido brilhante”
Embora Rooney não tenha sido muito elogioso com o elenco do Arsenal, ele elogiou o técnico Arteta pelo trabalho que fez nesta temporada. Toda a pressão recaiu sobre os Gunners nesta temporada para finalmente encerrarem a longa espera pelo título da liga e conquistarem seu primeiro troféu desde 2020. O ícone do United acrescentou: “É claro que o Arsenal pode ganhar o campeonato, mas ainda falta um terço da temporada, então tudo pode acontecer. Ninguém mencionou o Aston Villa – não acho que eles chegarão nem perto [do título do campeonato], mas ainda estão a uma distância alcançável.
Acho que o Arsenal vai ganhar [o título da liga], eles são muito fortes e poderosos e acho que vão ganhar por causa do [Mikel] Arteta – ele tem sido brilhante nesta temporada. Nas temporadas anteriores, quando a pressão aumentava, ele demonstrava isso e isso se refletia nos jogadores, mas acho que ele tem lidado com isso muito bem este ano.
Acho que o Arsenal vai ganhar, mas o Manchester City vai chegar perto. Não consigo imaginar o City ganhando todos os jogos e o Arsenal perdendo pontos.”
O que vem a seguir para o Arsenal?
A consequência de competir em todas as quatro frentes nesta temporada é que o Arsenal ainda precisa jogar duas vezes por semana. Depois de derrotar o Wigan na FA Cup no domingo, agora enfrenta o Wolves na quarta-feira à noite na Premier League. Depois disso, terá um grande desafio no clássico do norte de Londres contra o Tottenham.
