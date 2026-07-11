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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Vozinha, o Inter Miami está de olho no herói de Cabo Verde. E há um molusco que leva o nome dele

Vozinha
Inter Miami CF
Cabo Verde
Mercado da bola

Que repercussão na mídia para o Vozinha: rumores sobre o mercado e um molusco que leva o seu nome

De um completo desconhecido a um fenômeno mundial. O goleiro cabo-verdiano Vozinha, de 40 anos, foi um dos grandes protagonistas da Copa do Mundo com suas defesas decisivas, levando Cabo Verde até as oitavas de final graças aos empates contra Espanha e Uruguai e colocando em grande dificuldade a Argentina, atual campeã mundial, que foi forçada a disputar a prorrogação.


Seu desempenho, marcado por um total de 15 defesas contra a Espanha e a Argentina, lhe rendeu uma popularidade sem precedentes: hoje ele conta com 28 milhões de seguidores no Instagram, tornando-se o goleiro mais seguido do mundo, à frente de estrelas como Neuer e Courtois.


  • INTER DE MIAMI DE OLHO EM VOZINHA

    Enquanto isso, sem contrato após o fim de sua passagem pelo Chaves, o veterano chamou a atenção de vários clubes. Na liderança está o Inter Miami, de David Beckham, mas também os times brasileiros Avaí e Atlético Goianiense manifestaram interesse. Nesse meio tempo, Vozinha aproveita sua repentina fama enquanto aguarda para escolher o próximo destino de sua carreira.


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  • O MOLUSCO VOZINHA

    Graças ao seu impacto na mídia, o goleiro de Cabo Verde recebeu a honra de ter uma espécie recém-descoberta batizada em sua homenagem: uma nova espécie de molusco marinho foi batizada em homenagem ao jogador de 40 anos pelo pesquisador espanhol Jesús Ortea.


    Ortea descobriu a nova espécie — uma pequena lesma marinha de cor vermelha e com cerca de quatro milímetros de comprimento que, até a publicação de seu trabalho, era desconhecida pela ciência — e a batizou de Aldisa vozinhai (a lesma marinha de Vozinha).


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