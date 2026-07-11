Vozinha, o Inter Miami está de olho no herói de Cabo Verde. E há um molusco que leva o nome dele

De um completo desconhecido a um fenômeno mundial. O goleiro cabo-verdiano Vozinha, de 40 anos, foi um dos grandes protagonistas da Copa do Mundo com suas defesas decisivas, levando Cabo Verde até as oitavas de final graças aos empates contra Espanha e Uruguai e colocando em grande dificuldade a Argentina, atual campeã mundial, que foi forçada a disputar a prorrogação.





Seu desempenho, marcado por um total de 15 defesas contra a Espanha e a Argentina, lhe rendeu uma popularidade sem precedentes: hoje ele conta com 28 milhões de seguidores no Instagram, tornando-se o goleiro mais seguido do mundo, à frente de estrelas como Neuer e Courtois.



