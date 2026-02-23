AFP
Traduzido por
“Vou conversar com ele” – Endrick será repreendido por Paulo Fonseca no Lyon, após o jogador emprestado pelo Real Madrid ter um desempenho abaixo do esperado na derrota para o Strasbourg
Um início fulgurante seguido por uma noite difícil
O entusiasmo em torno de Endrick desde sua transferência de grande repercussão da capital espanhola para o Groupama Stadium foi totalmente justificado durante suas primeiras semanas na França. Ele teve um início fulgurante em seu novo ambiente, marcando cinco gols impressionantes, incluindo um hat-trick espetacular, e uma assistência em suas primeiras quatro partidas em todas as competições. No entanto, o jovem prodígio parecia completamente desconectado do ritmo do jogo na noite de domingo. Posicionado na ala direita, o jogador de 19 anos teve muita dificuldade para se impor contra um time da casa de alta intensidade, acabando por sofrer uma derrota por 3 a 1 no Stade de la Meinau.
De volta à equipe titular pela primeira vez desde o cartão vermelho contra o Nantes, há várias semanas, Endrick era esperado para fornecer o tão necessário finalizador clínico. Em vez disso, ele se viu isolado na lateral, incapaz de penetrar na disciplinada defesa dos homens de Gary O'Neil. A intensidade trazida pelos anfitriões pareceu sobrecarregar os visitantes, e o jovem atacante não conseguiu repetir a magia inicial que convenceu o Los Blancos a garantir seu futuro a longo prazo.
- AFP
Fonseca exige mais de Endrick
Quando questionado especificamente sobre o desempenho do jogador da seleção brasileira, Fonseca foi direto ao falar sobre seus planos para uma reunião pós-jogo. O técnico do Lyon disse à Ligue 1+: “Não quero destacar ninguém, todos os jogadores tiveram um jogo ruim. Vou conversar com ele, preciso ver o que ele poderia ter melhorado em seu jogo, mas faço isso depois de cada partida. Hoje, todos os jogadores tiveram um desempenho no mesmo nível – um nível diferente do que havíamos mostrado antes.”
Ficando aquém de alturas históricas
À medida que se aproximava o confronto na Alsácia, os riscos eram extremamente elevados para os visitantes. Uma vitória teria permitido ao Lyon igualar os feitos míticos da campanha de 2006-07. Durante a lendária era de Gerard Houllier, os Les Gones eram a força dominante indiscutível no campeonato nacional, estabelecendo um recorde impressionante de 14 vitórias consecutivas em todas as competições entre agosto e novembro de 2006.
Em vez de fazer história, os jogadores de Fonseca foram dominados desde o apito inicial. O técnico português reconheceu as falhas táticas que afetaram sua equipe, admitindo que ela foi forçada a fazer mudanças estruturais urgentes apenas para manter o jogo competitivo. “Fizemos ajustes na defesa, porque os primeiros minutos foram complicados”, acrescentou Fonseca. “Eles estavam encontrando espaços na nossa linha defensiva e no meio-campo. Depois, conseguimos restaurar um equilíbrio melhor, mas foi difícil jogar com uma desvantagem de dois gols. Reagimos bem no segundo tempo. Tivemos a chance de empatar, mas então eles receberam um pênalti e o jogo acabou.”
- (C)Getty Images
O que vem a seguir para Endrick?
Com uma agenda exaustiva pela frente, a pressão recai diretamente sobre o jogador emprestado, que precisa demonstrar que é capaz de absorver instruções táticas e voltar a marcar gols. O Lyon enfrenta uma viagem crucial pela Ligue 1 ao intimidador Stade Velodrome para enfrentar o rival Marseille no próximo domingo, seguido por uma exigente partida das quartas de final da Coupe de France em casa contra o Lens, que atualmente ocupa a segunda posição na tabela do campeonato, quatro dias depois. A grande questão é se a comissão técnica decidirá colocá-lo em sua posição natural no meio-campo para esses jogos importantes ou se persistirá com a experiência de colocá-lo na lateral. Por enquanto, ele deve se preparar para uma conversa difícil e séria, enquanto tenta provar que sua aventura na França pode ser mais uma vez um sucesso retumbante.
Publicidade