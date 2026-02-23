“Vou conversar com ele” – Endrick será repreendido por Paulo Fonseca no Lyon, após o jogador emprestado pelo Real Madrid ter um desempenho abaixo do esperado na derrota para o Strasbourg

O entusiasmo em torno de Endrick desde sua transferência de grande repercussão da capital espanhola para o Groupama Stadium foi totalmente justificado durante suas primeiras semanas na França. Ele teve um início fulgurante em seu novo ambiente, marcando cinco gols impressionantes, incluindo um hat-trick espetacular, e uma assistência em suas primeiras quatro partidas em todas as competições. No entanto, o jovem prodígio parecia completamente desconectado do ritmo do jogo na noite de domingo. Posicionado na ala direita, o jogador de 19 anos teve muita dificuldade para se impor contra um time da casa de alta intensidade, acabando por sofrer uma derrota por 3 a 1 no Stade de la Meinau.

De volta à equipe titular pela primeira vez desde o cartão vermelho contra o Nantes, há várias semanas, Endrick era esperado para fornecer o tão necessário finalizador clínico. Em vez disso, ele se viu isolado na lateral, incapaz de penetrar na disciplinada defesa dos homens de Gary O'Neil. A intensidade trazida pelos anfitriões pareceu sobrecarregar os visitantes, e o jovem atacante não conseguiu repetir a magia inicial que convenceu o Los Blancos a garantir seu futuro a longo prazo.