Richard Martin

Como a volta de Cristiano Ronaldo estragou o que Ole Gunnar Solskjaer construiu no Manchester United - e um retorno do norueguês pode ser uma boa ideia

Talvez Ole Gunnar Solskjaer devesse ter ouvido Kieran McKenna quando soube da possibilidade de Cristiano Ronaldo retornar ao Manchester United em 2021. Muitos torcedores dos Red Devils sonharam com o retorno de Cristiano a Old Trafford por mais de uma década, e a perspectiva de vê-lo jogar sob o comando de outro icône do United foi o auge para os fãs nostálgicos

Solskjaer tinha testemunhado de perto a ascensão de Cristiano Ronaldo como adolescente em Old Trafford e, compreensivelmente, ficou animado com a ideia do múltiplo vencedor da Bola de Ouro liderar seu ataque. Mas o assistente-técnico dos Red Devils na época — e atual treinador principal do Ipswitch Town —, Kieran McKenna, estava preocupado.

"'Como vamos nos defender?' Essa é a primeira coisa que ele [McKenna] disse", Solskjaer relembrou ao podcast norueguês NRK.

No entanto, ninguém mais no clube queria ouvir McKenna, com todas as camisas que o clube estava prestes a vender, as perspectivas comerciais e a onda nas redes sociais que estava se formando com a contratação de CR7. Mas, com o benefício da retrospectiva, Solskjaer gostaria de ter ouvido seu assistente de confiança.

"Provavelmente foi uma escolha errada para todos nós," ele admitiu. "Mas sentimos que era a decisão certa naquela hora."

Embora o retorno de Cristiano inicialmente tenha liberado uma onda de euforia em Old Trafford e ele tenha marcado muitos gols em sua primeira temporada de volta, ele também desmantelou tudo o que Solskjaer havia construído. O período de três anos do norueguês no comando do United é frequentemente lembrado por como terminou, e ainda assim seu mandato testemunhou grandes momentos. O desempenho dentro de campo, por exemplo, foi o mais empolgante desde a última temporada de Sir Alex Ferguson no comando. 

E, embora muitos torcedores rivais possam estar zombando da perspectiva de Solskjaer retornar ao banco do United mais de quatro anos depois de ter sido demitido, sua segunda passagem como técnico pode ser um sucesso - contanto que ele não seja tomado pela arrogância novamente.

    Decisão rápida

    A contratação de Cristiano foi totalmente inesperada, tanto que um funcionário do alto escalão do United foi instruído por Ed Woodward, ex-chefe executivo do clube, a interromper imediatamente suas férias em família e voltar direto para Manchester para se preparar para o anúncio. Solskjaer também não teve muito tempo para pensar nisso. Não que ele precisasse.

    "Foi uma decisão muito rápida", disse Solskjaer no podcast Stick to Football. "Quando ficou claro que ele estava saindo da Juventus, obviamente havia outros clubes que o queriam, mas eu estava animado. Eles me perguntaram: 'Você quer que tentemos isso?'. Eu disse sim, obviamente sabemos que Cristiano é qualidade, e ele tem 37 anos, mas ainda é o melhor artilheiro do mundo."

    O United havia começado bem a temporada 2021/22, derrotando o Leeds por 5 a 1 na estreia e somava sete pontos nos seus primeiros três jogos. Cristiano teve uma estreia quase perfeita também, ao marcar duas vezes em uma vitória por 4 a 1 contra o Newcastle em um entusiasmado Old Trafford. Mas as inconveniências de seu retorno puderam ser vistos já no jogo seguinte, quando o United foi derrotado por 2 a 1 pelo Young Boys na Liga dos Campeões.

    Cristiano marcou novamente em uma vitória por 2 a 1 contra o West Ham, mas o United perdeu cinco dos seus sete jogos seguintes na liga, com Solskjaer sendo demitido após perder por 4 a 1 do Watford em meados de novembro.

    Desequilibrou a equipe

    Cristiano Ronaldo marcou gols importantes na Liga dos Campeões que impediram que as coisas ficassem ainda piores, mas esses gols não podiam esconder o fato de que a equipe havia se tornado completamente desequilibrada por causa da sua presença.

    Solskjaer admitiu: "Começamos imediatamente pensando, 'como vamos pressionar e mudar os pequenos ajustes?'. Com a bola, com ele no time, não havia problema. Sem ele [pressionando], tivemos que mudar um pouco os diferentes papéis aos quais estávamos acostumados. Éramos uma das equipes que mais pressionavam antes."

    Enquanto Solskjaer achava que Cristiano entendia a necessidade de ser rodado devido à sua idade, a realidade era que, na rara ocasião em que o técnico deixava o português fora da escalação inicial, havia uma reação raivosa. Em uma partida contra o Everton em que o português esteve no banco, Sir Alex Ferguson foi visto dizendo ao lutador de UFC e fã do United, Khabib Nurmagomedov: "Você deve sempre começar com seus melhores jogadores."

    "Egos se sobressaíam"

    O incidente minou a autoridade de Solskjaer e ressaltou a percepção de que o retorno de Cristiano havia transformado o United em um espetáculo de circo. 

    "Cristiano – quando você o conhece e fala com ele, ele queria jogar três de quatro jogos, ele percebeu que está envelhecendo também. Mas quando você o deixa de fora uma vez, ele não fica feliz!" lembrou Solskjaer. "Pensei muito sobre isso... A decisão certa foi contratar Cristiano. Mas, acho que teria sido melhor para Cristiano e para nós se ele não tivesse assinado."

    O problema não era apenas o ritmo lento do astro português. Logo após sua chegada, Solskjaer percebeu uma queda no moral de toda a equipe.

    Ele disse ao The Athletic: "Quando você tem um grupo, você precisa de todos caminhando na mesma direção. Quando as coisas não iam bem, você podia ver que certos jogadores e egos se sobressaíam. As coisas tinham azedado, o coletivo havia se perdido e isso não é o Manchester United, onde as equipes são construídas no coletivo. Alguns jogadores achavam que deveriam ter jogado mais e não eram construtivos para o ambiente."

    Admirado internamente

    O retorno de Cristiano foi um momento decisivo para o United de Solskjaer, mas o final amargo do seu mandato não muda o fato de que o norueguês continua sendo o técnico com mais tempo de serviço no clube desde que Ferguson saiu. Em suas duas temporadas completas no comando, a equipe terminou em terceiro e depois em segundo na tabela da Premier League, significando que Solskjaer é o único treinador desde Ferguson a conseguir terminar o campeonato, consecutivamente, entre os quatro primeiros. Ele trouxe de volta a alegria ao United depois que José Mourinho pesou o clima da equipe e permitiu que os jogadores voltassem a acreditar em si mesmos.

    É assim que Nemanja Matic se lembra dele. "Fiquei com pena porque Ole era um grande cara e estávamos a caminho de fazer algo grande", disse ele à FourFourTwo. "Eu não era sua primeira escolha no meio-campo e nunca gostei de um treinador quando eu não jogava - eu brigava com eles. Mas Ole foi o primeiro treinador com quem eu não briguei. Ele aproximou os jogadores que não estavam no time titular. Ele conhecia o clube e os torcedores o amavam.

    "Terminamos em segundo e terceiro com ele. Havia uma atmosfera na equipe de que não estávamos felizes por terminar em segundo, mas quando você vê os resultados agora, fizemos algo incrível. Acho que Ole merecia mais tempo - e quando digo Ole, também quero mencionar sua equipe técnica, como Michael Carrick e Kieran McKenna. Eles estavam no caminho certo para trazer o United de volta."

    Resultados instantâneos

    Marcus Rashford também elogiou muito Solskjaer. "Ole é uma pessoa fantástica," disse ele. "Adorei jogar sob seu comando. Posso falar por muitos dos jogadores do Manchester United quando digo que gostamos de jogar para ele."

    Contraste a positividade que os jogadores sentiram por Solskjaer com a atmosfera negativa que Ruben Amorim criou com seus comentários francos sobre o elenco. Solskjaer é um unificador e trouxe resultados instantâneos, com o United vencendo 14 de seus primeiros 17 jogos. Ele teve um impacto semelhante quando se tornou treinador do Besiktas, vencendo oito de seus primeiros 12 jogos, incluindo uma goleada de 4 a 1 sobre o Athletic Bilbao e uma vitória importante sobre Galatasaray, rivais locais.

    Há dúvidas sobre a habilidade tática de Solskjaer, mas, como o período de Amorim demonstra, jogadores em clubes gigantes nem sempre lidam bem com receber muitas instruções. O estilo de contra-ataque de Solskjaer é simples e é fácil imaginar Bryan Mbeumo e Amad Diallo prosperando sob seu comando. Também não se deve esquecer que o período mais produtivo de Bruno Fernandes como jogador do United ocorreu quando Solskjaer estava no comando.

    Trazer a alegria de volta

    Além de concordar em trazer Cristiano de volta, o maior erro de Solskjaer foi pensar que o United poderia jogar de igual para igual contra o Manchester City e o Liverpool em suas últimas semanas no cargo. Seus dois maiores rivais destruíram quase todos os outros times naquela temporada, acumulando 93 e 92 pontos, respectivamente, e Solskjaer foi ingênuo ao não preparar seu time de forma diferente. 

    O Liverpool goleou o United por 5 a 0 e o City ganhou por 2 a 0, mas que foi uma partida tão dominante do time de Guardiola doeu tanto quanto a goleada sofrida contra os homens de Jurgen Klopp. Ele posteriormente disse ao Stick to Football: "Aqueles dois jogos em casa, queria manter a identidade do Manchester United. Não defender, não jogar no contra-ataque, apenas deixar os jogadores irem lá, enfrentar cara a cara porque, caso contrário, não há razão para estar no Manchester United. Você tem que, em algum momento, dar o próximo passo – e eles não estavam prontos. Simplesmente não foram bons o suficiente."

    O United de Solskjaer jogava seu melhor futebol quando fazia as coisas ao seu modo, e se ele aprender com os erros de seu primeiro mandato, pode trazer de volta a alegria para um clube que ultimamente tem sofrido com a falta de esperança.

