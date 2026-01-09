Como a volta de Cristiano Ronaldo estragou o que Ole Gunnar Solskjaer construiu no Manchester United - e um retorno do norueguês pode ser uma boa ideia

Solskjaer tinha testemunhado de perto a ascensão de Cristiano Ronaldo como adolescente em Old Trafford e, compreensivelmente, ficou animado com a ideia do múltiplo vencedor da Bola de Ouro liderar seu ataque. Mas o assistente-técnico dos Red Devils na época — e atual treinador principal do Ipswitch Town —, Kieran McKenna, estava preocupado.

"'Como vamos nos defender?' Essa é a primeira coisa que ele [McKenna] disse", Solskjaer relembrou ao podcast norueguês NRK.

No entanto, ninguém mais no clube queria ouvir McKenna, com todas as camisas que o clube estava prestes a vender, as perspectivas comerciais e a onda nas redes sociais que estava se formando com a contratação de CR7. Mas, com o benefício da retrospectiva, Solskjaer gostaria de ter ouvido seu assistente de confiança.

"Provavelmente foi uma escolha errada para todos nós," ele admitiu. "Mas sentimos que era a decisão certa naquela hora."

Embora o retorno de Cristiano inicialmente tenha liberado uma onda de euforia em Old Trafford e ele tenha marcado muitos gols em sua primeira temporada de volta, ele também desmantelou tudo o que Solskjaer havia construído. O período de três anos do norueguês no comando do United é frequentemente lembrado por como terminou, e ainda assim seu mandato testemunhou grandes momentos. O desempenho dentro de campo, por exemplo, foi o mais empolgante desde a última temporada de Sir Alex Ferguson no comando.

E, embora muitos torcedores rivais possam estar zombando da perspectiva de Solskjaer retornar ao banco do United mais de quatro anos depois de ter sido demitido, sua segunda passagem como técnico pode ser um sucesso - contanto que ele não seja tomado pela arrogância novamente.