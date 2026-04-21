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Leeds United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

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"Vocês merecem melhor" – O Wolverhampton Wolves é oficialmente rebaixado após o empate em 0 a 0 entre West Ham e Crystal Palace

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Premier League

O rebaixamento do Wolverhampton Wanderers da Premier League já é oficial — confirmado não por algo que a própria equipe tenha feito, mas pelo empate em 0 a 0 entre West Ham United e Crystal Palace na noite de segunda-feira. Esse resultado tirou o último resquício de suspense. O Wolves, com apenas 17 pontos após 33 partidas sob o comando de Rob Edwards, não tem mais chances matemáticas de se salvar.

  • Wolverhampton Wanderers v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Inevitable

    A queda já vinha se anunciando há meses — a segunda-feira apenas a tornou inevitável.

    Foi uma temporada que nunca realmente decolou. O Wolves não venceu nenhuma partida do campeonato até janeiro, e mesmo a ligeira melhora desde então — incluindo resultados surpreendentes contra o Aston Villa e o Liverpool — sempre pareceu insuficiente e tardia. O dano inicial já estava feito.

    O executivo interino do Wolves, Nathan Shi, enfatizou que o clube reagiria com convicção após uma campanha preocupante.

    “A confirmação do nosso rebaixamento é um momento difícil para todos os envolvidos com o Wolves”, disse ele em comunicado. “Embora este seja um resultado profundamente decepcionante, temos trabalhado desde a minha chegada, em dezembro, para garantir que estejamos prontos para responder com clareza e convicção.

    "Temos clareza sobre o que precisa melhorar, e nosso foco agora é fortalecer o clube, criar impulso e formar um time no qual nossos torcedores possam acreditar. Sabemos o que é necessário e encararemos os próximos meses com determinação.

    "Vocês merecem algo melhor, e proporcionar a vocês um clube do qual possam se orgulhar de verdade é o que motiva tudo o que faremos daqui em diante."

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  • Rob-Edwards(C)GettyImages

    Estatísticas relevantes

    O Wolves conquistou apenas três vitórias nesta temporada, faltando ainda cinco partidas para o fim. A equipe é a segunda que mais sofreu gols no campeonato (61) e é a única que ainda não chegou aos 30 gols marcados, tendo marcado apenas 24.

  • A última vez que o Wolves foi rebaixado

    O Wolves foi rebaixado da Premier League pela última vez na temporada 2011-12. A equipe levou seis temporadas para retornar à primeira divisão do futebol inglês.

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    E agora?

    O rebaixamento pode estar confirmado, mas ainda há uma temporada para terminar. O Wolves enfrenta Tottenham, Sunderland, Brighton e Fulham antes de encerrar a campanha contra o Burnley.

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