"Vocês merecem melhor" – O Wolverhampton Wolves é oficialmente rebaixado após o empate em 0 a 0 entre West Ham e Crystal Palace

A queda já vinha se anunciando há meses — a segunda-feira apenas a tornou inevitável.

Foi uma temporada que nunca realmente decolou. O Wolves não venceu nenhuma partida do campeonato até janeiro, e mesmo a ligeira melhora desde então — incluindo resultados surpreendentes contra o Aston Villa e o Liverpool — sempre pareceu insuficiente e tardia. O dano inicial já estava feito.

O executivo interino do Wolves, Nathan Shi, enfatizou que o clube reagiria com convicção após uma campanha preocupante.

“A confirmação do nosso rebaixamento é um momento difícil para todos os envolvidos com o Wolves”, disse ele em comunicado. “Embora este seja um resultado profundamente decepcionante, temos trabalhado desde a minha chegada, em dezembro, para garantir que estejamos prontos para responder com clareza e convicção.

"Temos clareza sobre o que precisa melhorar, e nosso foco agora é fortalecer o clube, criar impulso e formar um time no qual nossos torcedores possam acreditar. Sabemos o que é necessário e encararemos os próximos meses com determinação.

"Vocês merecem algo melhor, e proporcionar a vocês um clube do qual possam se orgulhar de verdade é o que motiva tudo o que faremos daqui em diante."