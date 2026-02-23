Getty
“Você precisa de muitas outras coisas” – Arne Slot é brutalmente honesto sobre o papel de Rio Ngumoha no Liverpool depois que o sensacional jogador de 17 anos brilha ao sair do banco na vitória sobre o Nottingham Forest
Ngumoha foi destaque saindo do banco na vitória dramática sobre o Forest
Foi o que aconteceu mais uma vez, com o Liverpool lutando durante longos períodos em uma atuação apática contra o Nottingham Forest. Os Reds conseguiram sair do buraco no final da partida, quando Alexis Mac Allister, na segunda tentativa, marcou o gol da vitória dramática no City Ground.
O argentino campeão da Copa do Mundo pensou que havia quebrado o empate aos 89 minutos, com Ngumoha - que entrou em campo a 13 minutos do fim - cruzando a bola em uma jogada animada após sair do banco, que foi recebida por Hugo Ekitike e finalmente empurrada para dentro por Mac Allister. O gol foi anulado por mão na bola após uma verificação do VAR.
Ainda houve tempo para uma jogada aos 97 minutos, após outra revisão por impedimento, mas foi Ngumoha quem causou a maior impressão nos espectadores na arquibancada visitante e nas telas de televisão ao redor do mundo.
Slot explica como Ngumoha pode conquistar um papel mais regular
Slot foi questionado posteriormente sobre o que o futuro imediato reserva para Ngumoha, com o jovem sendo informado de que precisa trabalhar os aspectos mentais e físicos de seu jogo. O técnico do Liverpool disse: “Ele tem um potencial incrível, caso contrário, aos 17 anos, você não joga tantos minutos quanto ele na Premier League, muito menos no Liverpool. Não creio que haja outro jogador de 17 anos que tenha jogado tantos minutos na Premier League quanto ele.
“Acho que não há nenhum jogador de 18 ou 19 anos que tenha jogado tantos minutos quanto Rio, mas não tenho certeza disso. Isso mostra o quanto ele é talentoso e nós acreditamos nisso. Ele está progredindo cada vez mais e é por isso que você o vê jogando cada vez mais.
“Ele está ficando cada vez mais forte. Além do momento em que ele ficou cara a cara com o adversário, houve também um ou dois outros momentos em que ele se manteve firme. É disso que você precisa, porque você enfrenta principalmente atletas de 25, 26, 27, 28 anos como adversários, pois somos uma exceção em termos de faixa etária dos jogadores. A maioria das equipes tem jogadores de diferentes idades e condições físicas.
“O fato de ele já demonstrar isso aos 17 anos diz muito sobre seu talento. Mas, como todos sabemos, o talento é apenas o começo da carreira dele. São necessárias muitas outras coisas, como demonstramos hoje. Macca é um ótimo exemplo de mentalidade, e isso é algo necessário para se ter uma carreira nesse nível.”
Carragher quer que adolescente seja titular à frente de Salah ou Gakpo
Ngumoha foi contratado pelo Liverpool do Chelsea em agosto de 2024. O pacote de compensação pela transferência pode chegar a £ 6,8 milhões. O Reds ficará feliz em pagar, depois de dar ao adolescente 16 partidas nesta temporada.
A lenda do clube, Jamie Carragher, acredita que deve haver muito mais por vir, incluindo partidas desde o início, com o ex-zagueiro do Liverpool dizendo à Sky Sports: “Ngumoha fez mais em 15 minutos do que Salah e Gakpo fizeram antes disso. Ele mudou o jogo e precisa ser titular.
Acho que, em algum momento, Rio Ngumoha tem que entrar no time, ou ele pode ter que sair com outro meio-campista ou perder um Gakpo ou um Salah. Acho que a penetração e o ritmo do Liverpool nas laterais estão realmente faltando.”
Jogos do Liverpool em 2025-26: West Ham é o próximo adversário
Com esse conselho ecoando em seus ouvidos, e com o Liverpool voltando à disputa pelas quatro primeiras posições e pela classificação para a Liga dos Campeões, Slot preparará seus jogadores para o confronto em casa contra o West Ham, que luta contra o rebaixamento, no sábado.
