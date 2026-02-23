“Você precisa de muitas outras coisas” – Arne Slot é brutalmente honesto sobre o papel de Rio Ngumoha no Liverpool depois que o sensacional jogador de 17 anos brilha ao sair do banco na vitória sobre o Nottingham Forest

Slot foi questionado posteriormente sobre o que o futuro imediato reserva para Ngumoha, com o jovem sendo informado de que precisa trabalhar os aspectos mentais e físicos de seu jogo. O técnico do Liverpool disse: “Ele tem um potencial incrível, caso contrário, aos 17 anos, você não joga tantos minutos quanto ele na Premier League, muito menos no Liverpool. Não creio que haja outro jogador de 17 anos que tenha jogado tantos minutos na Premier League quanto ele.

“Acho que não há nenhum jogador de 18 ou 19 anos que tenha jogado tantos minutos quanto Rio, mas não tenho certeza disso. Isso mostra o quanto ele é talentoso e nós acreditamos nisso. Ele está progredindo cada vez mais e é por isso que você o vê jogando cada vez mais.

“Ele está ficando cada vez mais forte. Além do momento em que ele ficou cara a cara com o adversário, houve também um ou dois outros momentos em que ele se manteve firme. É disso que você precisa, porque você enfrenta principalmente atletas de 25, 26, 27, 28 anos como adversários, pois somos uma exceção em termos de faixa etária dos jogadores. A maioria das equipes tem jogadores de diferentes idades e condições físicas.

“O fato de ele já demonstrar isso aos 17 anos diz muito sobre seu talento. Mas, como todos sabemos, o talento é apenas o começo da carreira dele. São necessárias muitas outras coisas, como demonstramos hoje. Macca é um ótimo exemplo de mentalidade, e isso é algo necessário para se ter uma carreira nesse nível.”