“Você não pode imaginar” – Michael Ballack chora ao falar pela primeira vez sobre a trágica morte do filho em um acidente de quadriciclo
Abrindo-se sobre a provação
Os bombeiros e médicos tentaram reanimar o adolescente, mas ele foi declarado morto no local. Ballack falou abertamente sobre essa provação em uma entrevista emocionante à Sky na Alemanha, refletindo sobre a imensa dor e o processo de seguir em frente após uma perda tão devastadora.
A devastação de perder um filho
Durante a entrevista, Ballack foi questionado sobre como lidou com a perda devastadora nos últimos anos. Após uma longa pausa, o ex-astro do Blues respondeu: “Difícil. Você não pode imaginar. Não dá nem para descrever em palavras. É um processo de repressão. Cada um lida com isso de maneira diferente. Eu mal consigo falar sobre ele. Gostaria de dizer muito mais, mas isso me oprime emocionalmente.” Ele acrescentou: “É por isso que é um processo de negação, em que você tenta lidar com isso no dia a dia... É claro que você passa a ter medos maiores. O que mais poderia acontecer?”
Tragédia em Portugal
De acordo com o Daily Mail, o acidente ocorreu em um terreno irregular próximo à casa de férias da família, sem o envolvimento de outros veículos. O jornal português Jornal de Notícias, através do Daily Mail, sugeriu que Emilio estava a fazer marcha atrás com o quadriciclo quando perdeu o controlo. Emilio era um dos três filhos que Ballack tem com a sua ex-mulher, Simone Lambe; o casal também é pai de Louis e Jordi. A família estava a desfrutar de umas férias de verão na região de Setúbal quando ocorreu o terrível acidente, mesmo à porta da sua propriedade.
Uma nova perspectiva
O ex-capitão da Alemanha admitiu que uma tragédia como essa altera fundamentalmente a visão que se tem do mundo. Ele disse: “A vida é preciosa. A vida que levamos é absolutamente privilegiada. A sorte e o azar também desempenham um papel importante. O destino... Apesar de todo o discurso sobre o destino, naturalmente quero enfrentá-lo. Isso me dá força novamente, essa tarefa e, ao mesmo tempo, a percepção de que a vida continua.”
