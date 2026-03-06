“Você não pode imaginar” – Michael Ballack chora ao falar pela primeira vez sobre a trágica morte do filho em um acidente de quadriciclo

Durante a entrevista, Ballack foi questionado sobre como lidou com a perda devastadora nos últimos anos. Após uma longa pausa, o ex-astro do Blues respondeu: “Difícil. Você não pode imaginar. Não dá nem para descrever em palavras. É um processo de repressão. Cada um lida com isso de maneira diferente. Eu mal consigo falar sobre ele. Gostaria de dizer muito mais, mas isso me oprime emocionalmente.” Ele acrescentou: “É por isso que é um processo de negação, em que você tenta lidar com isso no dia a dia... É claro que você passa a ter medos maiores. O que mais poderia acontecer?”