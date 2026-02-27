“Você não entende nada!” – Robin van Persie defende o “extraordinário” Raheem Sterling das críticas “inadequadas” após sua estreia decepcionante pelo Feyenoord

Van Persie enfatizou a necessidade de paciência, dada a recente história de Sterling de ter sido afastado em Stamford Bridge. “Achei que foi inadequado. Se você olhar para o contexto, de onde ele vem e o que já conquistou, ele não treina com a equipe há meses”, disse o técnico do Feyenoord. “Entendo que há expectativas. O que ele fez é extraordinário. Ele é um jogador de ponta que ganhou quase tudo. Criticá-lo assim com base em meia hora... Acho que isso é completamente injusto. Você realmente não entende nada.”

Quando questionado sobre quando seria justo avaliar o jogador da seleção inglesa, Van Persie sugeriu um período de carência muito mais longo do que uma única participação como substituto. Ele acredita que o barulho externo é prematuro e não leva em conta as exigências físicas da transição de volta às partidas profissionais após um longo hiato.

“É sempre permitido, mas eu diria que é melhor quando estivermos seis a oito semanas adiante”, argumentou Van Persie. “Se você então descobrir que ele não está rendendo e puder comprovar essa opinião, então eu digo: tudo bem, você tem razão. Mas lançar opiniões tão fortes com base em meia hora, acho que isso é inadequado.”