“Você não entende nada!” – Robin van Persie defende o “extraordinário” Raheem Sterling das críticas “inadequadas” após sua estreia decepcionante pelo Feyenoord
Van Persie não acredita no tratamento dado a Sterling
Sterling, que se transferiu para o De Kuip como agente livre para reativar sua carreira, não jogava futebol competitivo há vários meses antes de sua chegada à Eredivisie. O jogador da seleção inglesa, que se juntou ao gigante da Eredivisie em uma transferência de alto nível do Arsenal, tornou-se alvo de críticas severas dos especialistas holandeses após uma estreia em que pareceu estar fora de ritmo. Os críticos, incluindo o ex-jogador da seleção holandesa Rafael van der Vaart, foram rápidos em sugerir que o ponta não tinha a preparação física e a velocidade necessárias para competir, questionando até mesmo se ele conseguiria lidar com as divisões inferiores do futebol holandês em seu estado atual. Van Persie expressou sua descrença de que um jogador do calibre de Sterling fosse julgado tão severamente após uma introdução tão breve a uma nova liga.
O lendário atacante critica comentários "desajustados"
Van Persie enfatizou a necessidade de paciência, dada a recente história de Sterling de ter sido afastado em Stamford Bridge. “Achei que foi inadequado. Se você olhar para o contexto, de onde ele vem e o que já conquistou, ele não treina com a equipe há meses”, disse o técnico do Feyenoord. “Entendo que há expectativas. O que ele fez é extraordinário. Ele é um jogador de ponta que ganhou quase tudo. Criticá-lo assim com base em meia hora... Acho que isso é completamente injusto. Você realmente não entende nada.”
Quando questionado sobre quando seria justo avaliar o jogador da seleção inglesa, Van Persie sugeriu um período de carência muito mais longo do que uma única participação como substituto. Ele acredita que o barulho externo é prematuro e não leva em conta as exigências físicas da transição de volta às partidas profissionais após um longo hiato.
“É sempre permitido, mas eu diria que é melhor quando estivermos seis a oito semanas adiante”, argumentou Van Persie. “Se você então descobrir que ele não está rendendo e puder comprovar essa opinião, então eu digo: tudo bem, você tem razão. Mas lançar opiniões tão fortes com base em meia hora, acho que isso é inadequado.”
Apoio dos ex-companheiros de equipe
Van Persie não é a única figura de destaque a defender o jogador de 31 anos nos últimos dias. Depois que uma postagem no Instagram chamou o ponta de “Bambi no gelo” e sugeriu que ele deveria se aposentar, o astro do Manchester City, Jack Grealish, respondeu com sua própria postagem para apoiar seu ex-companheiro de equipe. Grealish criticou as críticas nas redes sociais como “muito estúpidas”, destacando que Sterling não treinava nem jogava em alto nível há um período significativo. Esse apoio da Premier League reforça a posição de Van Persie de que a narrativa atual em torno da forma física de Sterling é injustamente severa.
Apesar da tempestade que se forma na mídia, Van Persie insiste que o próprio jogador permanece imperturbável com o barulho em torno de sua transferência para Roterdã. Depois de passar mais de uma década no topo do futebol inglês, Sterling está acostumado aos holofotes. “Você espera um pouco mais de compreensão, mas acho que Raheem não percebe tudo isso e também não se importa”, observou Van Persie. “Ele está acostumado a lidar com críticas, não se importa com isso. Ele se concentra em seu próprio jogo e em sua própria forma física.”
Preparando-se para a forma física ideal para os jogos
A integração de Sterling no elenco do Feyenoord foi um processo gradual, inicialmente dificultado por obstáculos administrativos. Antes mesmo de poder entrar em campo para sua estreia, o ala enfrentou uma espera frustrante devido a um atraso na obtenção da permissão de trabalho, o que o impediu de participar dos primeiros treinos. Agora que a papelada está finalizada, o foco mudou totalmente para sua preparação física. Van Persie continua convencido de que, assim que o ex-jogador do Liverpool encontrar seu ritmo, ele se tornará um trunfo vital para um time que atualmente persegue o PSV na liderança da tabela.
O próprio jogador tem se mantido humilde sobre seu início na Eredivisie, reconhecendo que há muito trabalho pela frente para atingir sua melhor forma. Após a partida contra o Telstar, ele admitiu que estava “apenas tentando manter a forma” e observou que estava “dando um passo de cada vez” enquanto se adapta à vida na Holanda. Com um contrato que vai até o final da temporada, Sterling tem um prazo definido para provar que seus detratores estão errados.
