“Você está resfriado?!” – Thierry Henry pede a Gianluca Prestianni que conte a verdade sobre o incidente com Vinicius Júnior em discurso emocionado sobre o racismo “cansativo” no futebol

Henry não acredita que Prestianni tenha sido sincero sobre o incidente. O ex-atacante do Arsenal e do Barcelona disse à CBS Sports: “Eu entendo o que Vinicius está passando. Isso aconteceu comigo muitas vezes em campo. Falei sobre isso muitas vezes após os jogos. Também fui acusado de procurar desculpas após os jogos quando isso aconteceu comigo. Às vezes, você se sente sozinho, porque será a sua palavra contra a dele.

Não sabemos o que Prestianni disse, porque ele foi muito corajoso ao colocar a camisa sobre a boca para garantir que não veríamos o que ele disse, então, claramente, você já parece suspeito. Porque você não queria que as pessoas vissem ou lessem o que você disse. Então, a reação de Vinicius me diz que algo errado aconteceu. Ainda não sabemos o que foi dito. Vinicius pode nos contar o seu lado, e Prestianni, tenho certeza, não vai nos contar o que realmente disse, porque vi em um momento Kylian Mbappé confrontá-lo, e ele disse: ‘Eu não disse nada’.

“Bem, ele deve ter dito alguma coisa, no mínimo. Você sente que não sabe mais o que fazer. Estamos em 2026 e, mesmo depois de um jogo como esse, em que deveríamos estar falando sobre seu gol brilhante, não deveríamos ter que lidar com o árbitro dizendo para você não ir até a bandeira de escanteio, porque isso incitará a torcida. É um escanteio, ele não pode cobrar o escanteio? Ele não pode ir lá para cobrar o escanteio só porque as pessoas estão pensando o que quer que estejam pensando. De repente, ele se torna uma vítima. Eu entendo isso. Posso garantir que, quando isso acontece, você não sabe mais o que fazer.

“Ele tentou sair de campo na Espanha uma vez e, em outra ocasião, tentou chutar alguém de volta porque já estava farto. Agora ele foi falar com o árbitro para contar o que aconteceu. Eu já passei por isso. O árbitro também me disse que não podia fazer nada a respeito.” Vamos ver o quão grande é o Prestianni. Conte-nos o que você disse. Você deve ter dito alguma coisa, porque não pode ir até o Mbappé e dizer: “Eu não disse nada”. O que você quer dizer com “você cobriu o nariz para quê, você está resfriado?”