Foi fácil para a Suíça, que venceu a Argélia por 2 a 0 e garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Para a equipe comandada por Yakin, o objetivo agora são as quartas de final — marca alcançada em 1954. Para isso, ela precisará eliminar um dos dois adversários: Gana ou Colômbia, que se enfrentam na madrugada de sexta para sábado na última partida das oitavas de final.
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Vitória fácil para a Suíça, 2 a 0 sobre a Argélia: agora, as oitavas de final contra a Colômbia ou Gana
UM GOL POR TEMPO
Em Vancouver, só a Suíça está em campo: a superioridade tática é evidente; a Argélia aposta nas jogadas individuais, mas quase nunca dá a impressão de ser perigosa. Após uma chance de Aouar, o gol da Suíça leva a assinatura de Embolo, que deve agradecer ao passe de Manzambi, resultado de uma grande jogada individual. No início do segundo tempo, Ndoye marca o segundo gol, aproveitando os erros de Bensebaini e Belghali para vencer Zidane. A reação dos Fennecs se resume a uma tentativa de Mahrez, em sua última partida pela seleção, mas o ex-jogador do Manchester City e do Leicester é bloqueado por Zakaria. Muito pouco para reverter um desfecho já decidido. Argélia eliminada, Suíça nas oitavas de final. Na terça-feira, às 22h, horário da Itália, a Suíça enfrentará Gana ou a Colômbia.
O PLACAR
GOLS: 10’ Embolo (S), 46’ Ndoye (S)
SUÍÇA (4-2-3-1): Kobel; Zakaria (87’ Widmer), Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka; Ndoye (87’ Aebischer), Manzambi (71’ Rieder), Ruben Vargas (71’ Okafor); Embolo (83’ Amdouni). Técnico: Murat Yakin
ARGÉLIA (4-2-3-1): Luca Zidane; Belghali (83’ Boulbina), Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bentaleb (72’ Boudaoui), Zerrouki (a partir dos 59’ Gouiri); Chaibi, Aouar (59’ Hadjam), Mahrez (72’ Hadj Moussa); Maza. Técnico: Vladimir Petkovic
ÁRBITRO: Yael Falcon Perez (Argentina)
ADVERTIDOS: Chaibi (A), Boudaoui (A)