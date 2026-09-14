Vitor Roque reage após período de baixa e volta a ganhar espaço no Palmeiras

Vitor Roque vinha de cinco partidas sem marcar quando recebeu de Khellven e finalizou para fazer o segundo gol palmeirense no Choque-Rei. Além de balançar as redes, o camisa 9 foi um dos jogadores que mais finalizou na partida, com quatro tentativas, e teve participação ativa também sem a bola.





A atuação veio depois de um período em que o atacante perdeu espaço e chegou a começar duas partidas no banco de reservas. O cenário era diferente do vivido pelo jogador no segundo semestre de 2025, quando conseguiu uma sequência de boas apresentações pelo Palmeiras.

O gol diante do São Paulo, portanto, serviu como uma resposta dentro de campo. Ao fim da partida, Vitor Roque recebeu o abraço dos companheiros e destacou o processo de retomada.

"Pouco a pouco venho recuperando minha confiança, não é fácil passar por lesões, e desde o início do ano venho sofrendo com lesões que vem me atrapalhado"