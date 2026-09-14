Vitor Roque reage após período de baixa e volta a ganhar espaço no Palmeiras

Vitor Roque viveu uma noite importante para recuperar o protagonismo no Palmeiras. Depois de algumas semanas em baixa, o centroavante voltou a marcar com bola rolando na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, pelo Brasileirão, e apresentou uma resposta positiva justamente em um momento de cobrança por melhores atuações.
O gol no clássico também representou um passo adiante na tentativa do atacante de reencontrar o ritmo depois de uma temporada marcada por problemas físicos. Vitor Roque reconhece que ainda está no processo de recuperação, mas vê evolução na confiança e ganhou respaldo da comissão técnica para seguir crescendo na reta decisiva do ano.