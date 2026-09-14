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Palmeiras v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Vitor Roque reage após período de baixa e volta a ganhar espaço no Palmeiras

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V. Roque

Centroavante volta a marcar pelo Palmeiras após cinco jogos, recupera confiança e recebe elogios da comissão técnica antes da reta final da temporada

Vitor Roque viveu uma noite importante para recuperar o protagonismo no Palmeiras. Depois de algumas semanas em baixa, o centroavante voltou a marcar com bola rolando na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, pelo Brasileirão, e apresentou uma resposta positiva justamente em um momento de cobrança por melhores atuações.

O gol no clássico também representou um passo adiante na tentativa do atacante de reencontrar o ritmo depois de uma temporada marcada por problemas físicos. Vitor Roque reconhece que ainda está no processo de recuperação, mas vê evolução na confiança e ganhou respaldo da comissão técnica para seguir crescendo na reta decisiva do ano.

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  • Palmeiras v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Gol para recuperar confiança

    Vitor Roque vinha de cinco partidas sem marcar quando recebeu de Khellven e finalizou para fazer o segundo gol palmeirense no Choque-Rei. Além de balançar as redes, o camisa 9 foi um dos jogadores que mais finalizou na partida, com quatro tentativas, e teve participação ativa também sem a bola.


    A atuação veio depois de um período em que o atacante perdeu espaço e chegou a começar duas partidas no banco de reservas. O cenário era diferente do vivido pelo jogador no segundo semestre de 2025, quando conseguiu uma sequência de boas apresentações pelo Palmeiras.

    O gol diante do São Paulo, portanto, serviu como uma resposta dentro de campo. Ao fim da partida, Vitor Roque recebeu o abraço dos companheiros e destacou o processo de retomada.

    "Pouco a pouco venho recuperando minha confiança, não é fácil passar por lesões, e desde o início do ano venho sofrendo com lesões que vem me atrapalhado"

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  • Palmeiras vê evolução no atacante

    Na ausência de Abel Ferreira, suspenso pelo STJD, João Martins comandou o Palmeiras contra o São Paulo e elogiou a atuação do centroavante. Para o auxiliar, o atacante apresentou uma combinação de entrega física, comportamento tático e capacidade de reação que agrada ao clube.

    "Fez o gol que faltou. Só temos coisas positivas, do trabalho, entrega, parte tática, física. É este Vitor queremos para o futuro"

    João Martins também ressaltou que o desenvolvimento de jogadores jovens passa necessariamente por momentos de dificuldade. Segundo ele, Vitor Roque tem demonstrado capacidade para atravessar esse período sem deixar de trabalhar.

    "Com os jovens precisam passar pelas coisas para aprender. Há uma coisa que não pode faltar é a resiliência, o trabalho, esforço quando as coisas não saem bem. O Vitor faz isso muito bem. Com a qualidade que ele tem, naturalmente as coisas vão aparecer"

  • Retomada acontece em momento decisivo

    A temporada de Vitor Roque foi diretamente afetada por problemas no tornozelo esquerdo. O primeiro episódio envolveu um trauma no ligamento. Pouco depois, o atacante sofreu uma nova lesão, desta vez na sindesmose, e precisou passar por cirurgia.

    A sequência de interrupções dificultou a construção de ritmo e ajudou a explicar a oscilação apresentada pelo jogador ao longo de 2026. Agora, a prioridade é recuperar gradualmente as condições físicas e a confiança para sustentar uma sequência maior de partidas.

    A possível recuperação de Vitor Roque chega em uma fase particularmente importante para o Palmeiras. O time terá pela frente a reta final de três competições e enfrenta um cenário de baixas no setor ofensivo.

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