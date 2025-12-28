+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Ritabrata Banerjee

Virgil van Dijk reclama de ponto fraco da defesa do Liverpool: "Levamos muitos gols assim"

O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, ficou irritado ao ver mais uma vez a principal fragilidade dos Reds sendo explorada, mesmo na vitória sobre o Wolverhampton. A contratação mais cara da última janela, Florian Wirtz, finalmente marcou seu primeiro gol na Premier League no último sábado (27), depois de 17 partidas. Ainda assim, o Liverpool precisou sofrer para vencer o Wolves por 2 a 1, em Anfield. Atual campeão inglês, o time somou três pontos importantes no último jogo de 2025, mas a atuação voltou a acender o alerta para problemas defensivos que podem pesar na sequência da temporada — especialmente pensando nos desafios da Champions League

  • Wirtz finalmente encerrou a seca de gols

    A chegada de Florian Wirtz ao Liverpool gerou muita expectativa, afinal o clube investiu pesado para tirá-lo do Bayer Leverkusen no verão. O começo, porém, foi abaixo do esperado. O meia ofensivo passou 16 jogos da Premier League sem marcar até, enfim, desencantar no sábado (27).

    O alemão fez o segundo gol dos Reds, depois de Ryan Gravenberch abrir o placar, e foi decisivo para a vitória por 2 a 1. O lance ganhou ainda mais peso porque o Wolves diminuiu logo no início do segundo tempo, aumentando a tensão em Anfield.

    Após a partida, Arne Slot elogiou o jogador em entrevista à Sky Sports:

    “Todo mundo vê o quanto ele já contribuiu, criando chances e ficando perto do gol. Ele vai marcar muitos outros. Hoje, o Florian fez muito mais do que apenas balançar a rede.”

    O próprio Wirtz comemorou o momento:

    “Foi uma sensação muito boa, com a torcida ao redor. Eu tinha confiança de que o gol sairia. Queria que tivesse acontecido antes, mas faz parte. Estamos evoluindo, conquistando pontos e queremos seguir no topo da tabela.”

    Van Dijk insatisfeito

    Apesar da vitória, o desempenho defensivo voltou a incomodar. O Liverpool só passou sem sofrer gols em cinco das 18 partidas da temporada, e contra o Wolves levou mais um gol em bola parada — novamente de escanteio.

    Visivelmente incomodado, Virgil van Dijk falou sobre o problema:

    “Defendemos muitas bolas paradas muito bem, mas estamos sofrendo muitos gols assim, e isso dói. Precisamos melhorar. É treino, repetição e análise. Muitas vezes, o problema não é o primeiro toque, mas a segunda bola.”

  • A emocionante homenagem do Liverpool a Jota

    Antes da bola rolar em Anfield, o clube fez uma homenagem tocante a Diogo Jota. Os filhos do atacante, Dinis e Duarte, entraram em campo com os mascotes na primeira partida contra o Wolves desde a morte do jogador, em um acidente de carro na Espanha, em julho.

    Jota havia defendido o Wolves por três temporadas antes de chegar ao Liverpool, em 2020, onde conquistou títulos importantes. A viúva, Rute Cardoso, agradeceu o gesto nas redes sociais:

    “Do fundo do meu coração, obrigada ao clube e aos torcedores pelo amor e apoio neste momento tão difícil.”

    O que vem por aí para o Liverpool?

    Com a vitória, o Liverpool fechou 2025 em alta, superou o Chelsea na tabela e voltou ao top 4 da Premier League. Agora, a equipe tenta começar o novo ano embalada e recebe o Leeds United em casa, no dia 1º de janeiro.

    Além da briga no campeonato inglês, o time também mira manter o crescimento pensando nos desafios da Champions League na sequência da temporada.

