Virgil van Dijk reclama de ponto fraco da defesa do Liverpool: "Levamos muitos gols assim"
Wirtz finalmente encerrou a seca de gols
A chegada de Florian Wirtz ao Liverpool gerou muita expectativa, afinal o clube investiu pesado para tirá-lo do Bayer Leverkusen no verão. O começo, porém, foi abaixo do esperado. O meia ofensivo passou 16 jogos da Premier League sem marcar até, enfim, desencantar no sábado (27).
O alemão fez o segundo gol dos Reds, depois de Ryan Gravenberch abrir o placar, e foi decisivo para a vitória por 2 a 1. O lance ganhou ainda mais peso porque o Wolves diminuiu logo no início do segundo tempo, aumentando a tensão em Anfield.
Após a partida, Arne Slot elogiou o jogador em entrevista à Sky Sports:
“Todo mundo vê o quanto ele já contribuiu, criando chances e ficando perto do gol. Ele vai marcar muitos outros. Hoje, o Florian fez muito mais do que apenas balançar a rede.”
O próprio Wirtz comemorou o momento:
“Foi uma sensação muito boa, com a torcida ao redor. Eu tinha confiança de que o gol sairia. Queria que tivesse acontecido antes, mas faz parte. Estamos evoluindo, conquistando pontos e queremos seguir no topo da tabela.”
- Getty Images Sport
Van Dijk insatisfeito
Apesar da vitória, o desempenho defensivo voltou a incomodar. O Liverpool só passou sem sofrer gols em cinco das 18 partidas da temporada, e contra o Wolves levou mais um gol em bola parada — novamente de escanteio.
Visivelmente incomodado, Virgil van Dijk falou sobre o problema:
“Defendemos muitas bolas paradas muito bem, mas estamos sofrendo muitos gols assim, e isso dói. Precisamos melhorar. É treino, repetição e análise. Muitas vezes, o problema não é o primeiro toque, mas a segunda bola.”
A emocionante homenagem do Liverpool a Jota
Antes da bola rolar em Anfield, o clube fez uma homenagem tocante a Diogo Jota. Os filhos do atacante, Dinis e Duarte, entraram em campo com os mascotes na primeira partida contra o Wolves desde a morte do jogador, em um acidente de carro na Espanha, em julho.
Jota havia defendido o Wolves por três temporadas antes de chegar ao Liverpool, em 2020, onde conquistou títulos importantes. A viúva, Rute Cardoso, agradeceu o gesto nas redes sociais:
“Do fundo do meu coração, obrigada ao clube e aos torcedores pelo amor e apoio neste momento tão difícil.”
- AFP
O que vem por aí para o Liverpool?
Com a vitória, o Liverpool fechou 2025 em alta, superou o Chelsea na tabela e voltou ao top 4 da Premier League. Agora, a equipe tenta começar o novo ano embalada e recebe o Leeds United em casa, no dia 1º de janeiro.
Além da briga no campeonato inglês, o time também mira manter o crescimento pensando nos desafios da Champions League na sequência da temporada.