Virgil van Dijk reclama de ponto fraco da defesa do Liverpool: "Levamos muitos gols assim"

A chegada de Florian Wirtz ao Liverpool gerou muita expectativa, afinal o clube investiu pesado para tirá-lo do Bayer Leverkusen no verão. O começo, porém, foi abaixo do esperado. O meia ofensivo passou 16 jogos da Premier League sem marcar até, enfim, desencantar no sábado (27).

O alemão fez o segundo gol dos Reds, depois de Ryan Gravenberch abrir o placar, e foi decisivo para a vitória por 2 a 1. O lance ganhou ainda mais peso porque o Wolves diminuiu logo no início do segundo tempo, aumentando a tensão em Anfield.

Após a partida, Arne Slot elogiou o jogador em entrevista à Sky Sports:

“Todo mundo vê o quanto ele já contribuiu, criando chances e ficando perto do gol. Ele vai marcar muitos outros. Hoje, o Florian fez muito mais do que apenas balançar a rede.”

O próprio Wirtz comemorou o momento:

“Foi uma sensação muito boa, com a torcida ao redor. Eu tinha confiança de que o gol sairia. Queria que tivesse acontecido antes, mas faz parte. Estamos evoluindo, conquistando pontos e queremos seguir no topo da tabela.”