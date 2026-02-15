Virgil van Dijk quebra o silêncio sobre o futuro do seu “bom amigo” Mohamed Salah no Liverpool, em meio ao interesse da Arábia Saudita e da MLS

Ofertas lucrativas do Oriente Médio e da MLS na América do Norte já teriam sido apresentadas, com Salah potencialmente interessado, mas Van Dijk espera que seu companheiro de equipe, vencedor da Premier League e da Liga dos Campeões, ignore qualquer proposta vinda de longe.

Questionado sobre os planos de Salah, o capitão do Reds, Van Dijk, disse: “A situação é o que é. O foco total está em tentar tornar esta temporada um sucesso primeiro e veremos como a temporada terminará e, então, nunca se sabe o que pode acontecer.

“Eu sempre quero que Mo fique, porque sou um bom amigo dele e passamos por altos e baixos – não quero chamá-los de baixos – juntos por tantos anos. Assim como eu, ele tem mais um ano de contrato, então vamos ver.”

O zagueiro holandês acrescentou: “Mo ainda é muito importante para nós. Na semana passada, ele deu mais uma assistência e quebrou outro recorde. Ele ainda é o líder e, para mim, pessoalmente, como capitão, é importante tê-lo por perto e em campo, pois sua presença beneficia a equipe.

“Ele sempre dá à equipe mais do que gols. Obviamente, há muito foco em seus gols no momento, e isso também faz parte da vida dele, porque ele estabelece padrões extremamente altos, então, quando não marca tantos gols, é criticado.

“Ele precisa manter a calma e tentar ser importante com tudo o que ainda pode fazer, e ainda há muito a ser feito. Ele é importante para nós dentro e fora do campo.”