Virgil van Dijk quebra o silêncio sobre o futuro do seu “bom amigo” Mohamed Salah no Liverpool, em meio ao interesse da Arábia Saudita e da MLS
Van Dijk e Salah renovam contrato até 2027
Van Dijk e Salah pareciam ter encerrado as especulações sobre sua saída ao concordarem com a renovação de seus respectivos contratos. Os termos acordados levam ambos os jogadores até o verão de 2027.
Salah, porém, fez uma declaração explosiva em direção ao Liverpool depois de se ver restrito ao banco de reservas. Com essas palavras, proferidas em dezembro de 2025, o atacante de 33 anos acusou os Reds de jogá-lo para baixo do ônibus em uma defesa difícil do título da Premier League.
Rumores inevitáveis sobre sua saída surgiram, mas diminuíram um pouco enquanto Salah estava fora, disputando a Copa Africana das Nações. Ele voltou a cair nas graças da torcida desde que se juntou ao time de Arne Slot, marcando um gol na FA Cup na vitória sobre o Brighton na quarta rodada.
Van Dijk discute rumores sobre a transferência de Salah
Ofertas lucrativas do Oriente Médio e da MLS na América do Norte já teriam sido apresentadas, com Salah potencialmente interessado, mas Van Dijk espera que seu companheiro de equipe, vencedor da Premier League e da Liga dos Campeões, ignore qualquer proposta vinda de longe.
Questionado sobre os planos de Salah, o capitão do Reds, Van Dijk, disse: “A situação é o que é. O foco total está em tentar tornar esta temporada um sucesso primeiro e veremos como a temporada terminará e, então, nunca se sabe o que pode acontecer.
“Eu sempre quero que Mo fique, porque sou um bom amigo dele e passamos por altos e baixos – não quero chamá-los de baixos – juntos por tantos anos. Assim como eu, ele tem mais um ano de contrato, então vamos ver.”
O zagueiro holandês acrescentou: “Mo ainda é muito importante para nós. Na semana passada, ele deu mais uma assistência e quebrou outro recorde. Ele ainda é o líder e, para mim, pessoalmente, como capitão, é importante tê-lo por perto e em campo, pois sua presença beneficia a equipe.
“Ele sempre dá à equipe mais do que gols. Obviamente, há muito foco em seus gols no momento, e isso também faz parte da vida dele, porque ele estabelece padrões extremamente altos, então, quando não marca tantos gols, é criticado.
“Ele precisa manter a calma e tentar ser importante com tudo o que ainda pode fazer, e ainda há muito a ser feito. Ele é importante para nós dentro e fora do campo.”
Van Dijk e Salah poderão deixar Anfield em 2026?
Enquanto o Liverpool espera manter Salah e Van Dijk por mais 18 meses, pelo menos, o ex-atacante dos Reds, Stan Collymore, sugeriu que ambos podem estar de saída em breve. Ele disse ao GOAL: “Ele [Salah] vai jogar pelo resto da temporada, mas para o Liverpool seguir em frente e ser o Arne Slot 2.0, um ou ambos, ele e Van Dijk, podem muito bem sair no verão.
“Sei que eles assinaram contratos mais longos e com melhores condições, mas acho que isso foi para ver como jogadores como [Hugo] Ekitike, Isak e Wirtz se adaptariam. No momento, não tem sido bom, eles precisam deles para o restante da temporada, mas acho que, se você vai dar espaço para Isak e Wirtz como os novos craques do Liverpool, então os antigos craques têm que sair.
“Acho que parte da irritação de Mo tem a ver com o fato de que Isak e Wirtz chegaram e receberam 6.000 tweets dizendo ‘bem-vindo, Wirtz, bem-vindo, Isak, vocês são a melhor coisa desde a invenção do pão fatiado’. Acho que ele se sente um pouco magoado e um pouco desrespeitado por isso.
“A única resposta é: eles podem jogar bem juntos ou a opção mais provável — e é isso que eu acho — é que talvez Van Dijk fique mais uma temporada, mas acho que Mo vai embora no verão, com certeza.”
Liverpool em busca de sucessores para os astros veteranos
Van Dijk não deu nenhuma indicação de que pretende mudar de clube antes de completar 35 anos, embora o Liverpool esteja em processo de aquisição de sucessores de longo prazo para o internacional holandês no centro da sua defesa, com um acordo de £ 60 milhões (US$ 82 milhões) sendo fechado com Jeremy Jacquet.
Salah ainda não fez nenhuma declaração pública sobre seu futuro, deixando os torcedores do Liverpool na expectativa, com o recordista “Rei Egípcio” focado em terminar a temporada 2025-26 da forma mais positiva possível - com a equipe de Slot ainda buscando a glória na FA Cup e na Liga dos Campeões, além de tentar terminar entre os quatro primeiros colocados.
