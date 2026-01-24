Virgil van Dijk e Mohamed Salah falham, e Liverpool é derrotado pelo Bournemouth com gol no último lance; a avaliação dos jogadores dos Reds

O primeiro gol veio contra a corrente do jogo e o capitão dos Reds, Van Dijk, foi o culpado. O holandês não conseguiu afastar um lançamento longo, Lewis Cook cruzou para Evanilson, que finalizou de perto para o fundo da rede. Joe Gomez saiu de campo mancando momentos depois, após uma colisão com Alisson na jogada que originou o gol, mais uma dor de cabeça para Slot, que também não pôde contar com Ibrahima Konaté por motivos pessoais. E haverá questionamentos sobre o motivo da demora do Liverpool em colocar Wataru Endo em campo, já que a demora causou ainda mais problemas quando o passe preciso de James Hill encontrou Alex Jiménez, que chutou rasteiro, sem chances para Alisson, ampliando a vantagem. A poucos segundos do fim, Van Dijk se redimiu do erro anterior ao cabecear para o gol o escanteio cobrado por Dominik Szoboszlai, em uma cobrança que pareceu ter desviado em seu ombro.

Slot fez várias alterações na segunda parte e os Reds desfrutaram de uma posse de bola muito superior, pressionando bastante em busca do empate, que finalmente veio a 10 minutos do fim. Szoboszlai, que passou por algumas semanas difíceis, cometendo erros notáveis em jogos do campeonato e da copa, marcou de fora da área após uma cobrança de falta bem trabalhada de Salah, que fazia sua primeira partida como titular pelos Reds desde o final de novembro.

Os visitantes pressionaram em busca da vitória e Florian Wirtz teve um chute defendido com maestria por Djordje Petrovic, mas a palavra final foi do Bournemouth após um arremesso lateral longo causar confusão na área e a bola foi empurrada para o fundo da rede por Adli, de um ângulo difícil, completando mais um capítulo lamentável em uma temporada ruim para os campeões da Premier League.

Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Liverpool no duelo...