Virgil van Dijk e Mohamed Salah falham, e Liverpool é derrotado pelo Bournemouth com gol no último lance; a avaliação dos jogadores dos Reds

Os erros defensivos do Liverpool foram sua fraqueza mais uma vez, após o time de Arne Slot perder no último lance da partida, sendo derrotado por 3 a 2 pelo Bournemouth de forma dramática em um Vitality Stadium encharcado pela chuva. Os Reds saíram atrás no placar no meio do primeiro tempo, depois que o capitão Virgil van Dijk falhou ao tentar interceptar um passe longo para a área, e a vantagem dos donos da casa foi ampliada momentos depois. Os Reds reagiram na partida, mas foram afundados no último segundo, quando Amine Adli empurrou a bola para o fundo da rede, levando a torcida do Bournemouth ao delírio

O primeiro gol veio contra a corrente do jogo e o capitão dos Reds, Van Dijk, foi o culpado. O holandês não conseguiu afastar um lançamento longo, Lewis Cook cruzou para Evanilson, que finalizou de perto para o fundo da rede. Joe Gomez saiu de campo mancando momentos depois, após uma colisão com Alisson na jogada que originou o gol, mais uma dor de cabeça para Slot, que também não pôde contar com Ibrahima Konaté por motivos pessoais. E haverá questionamentos sobre o motivo da demora do Liverpool em colocar Wataru Endo em campo, já que a demora causou ainda mais problemas quando o passe preciso de James Hill encontrou Alex Jiménez, que chutou rasteiro, sem chances para Alisson, ampliando a vantagem. A poucos segundos do fim, Van Dijk se redimiu do erro anterior ao cabecear para o gol o escanteio cobrado por Dominik Szoboszlai, em uma cobrança que pareceu ter desviado em seu ombro.

Slot fez várias alterações na segunda parte e os Reds desfrutaram de uma posse de bola muito superior, pressionando bastante em busca do empate, que finalmente veio a 10 minutos do fim. Szoboszlai, que passou por algumas semanas difíceis, cometendo erros notáveis em jogos do campeonato e da copa, marcou de fora da área após uma cobrança de falta bem trabalhada de Salah, que fazia sua primeira partida como titular pelos Reds desde o final de novembro.  

Os visitantes pressionaram em busca da vitória e Florian Wirtz teve um chute defendido com maestria por Djordje Petrovic, mas a palavra final foi do Bournemouth após um arremesso lateral longo causar confusão na área e a bola foi empurrada para o fundo da rede por Adli, de um ângulo difícil, completando mais um capítulo lamentável em uma temporada ruim para os campeões da Premier League.

Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Liverpool no duelo...

  • Bournemouth v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Alisson (4/10):

    Sua atuação causou desapontamento, principalmente com o segundo gol, que passou rasteiro por baixo do seu corpo. E ele também desperdiçou uma ótima chance no gol decisivo. 

    Jeremie Frimpong (5/10):

    Teve muito trabalho e pareceu ter dificuldades em lidar com as corridas incisivas. Foi substituído aos 60 minutos por Curtis Jones.

    Joe Gomez (5/10):

    Durou apenas 25 minutos após se chocar com Alisson na jogada que resultou no primeiro gol do Bournemouth e foi forçado a sair de campo, sendo substituído por Endo.

    Virgil van Dijk (5/10):

    Um erro grosseiro permitiu que o Bournemouth marcasse seu primeiro gol, mas ele se redimiu em parte marcando um dos gols dos Reds. 

    Milos Kerkez (4/10):

    Não pareceu estar à vontade durante toda a noite e foi substituído no intervalo, dando lugar a Robertson. 

  • Bournemouth v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Demonstrou sua típica atitude comprometida ao cobrir a defesa e ajudar nas investidas ao ataque. Uma atuação sólida. 

    Alexis Mac Allister (6/10):

    Uma atuação que pareceu fora de ritmo a noite toda, incapaz de fazer um passe decisivo e foi substituído por Ekitike. 

    Dominik Szoboszlai (8/10):

    Não foi uma atuação brilhante, mas a sua cobrança de falta foi absolutamente espetacular – ele mandou a bola direto para o canto da rede.

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-LIVERPOOLAFP

    Ataque

    Mohamed Salah (6/10):

    Muito feliz por voltar ao time titular, mas ainda falta algo em seu jogo.

    Cody Gakpo (6/10):

    Uma performance sem brilho, teve poucos toques de importância, apesar de jogar pouco mais de 70 minutos. 

    Florian Wirtz (7/10):

    Chegou muito perto de marcar o gol da vitória, mas seu chute rasteiro foi defendido. Uma atuação esforçada, que só não teve o momento decisivo para o seu clube.

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-LIVERPOOLAFP

    Substitutos e Treinador

    Wataru Endo (6/10):

    Não esperava jogar tanto e ter uma atuação tão tranquila. 

    Andrew Robertson (5/10):

    Foi ovacionado pelos torcedores do Liverpool, que claramente querem que ele permaneça. 

    Curtis Jones (5/10):

    Apenas algumas toques, teve muito pouco tempo para causar impacto. 

    Rio Ngumoha (6/10):

    Entrou em campo para substituir Gakpo, mas teve poucas oportunidades de se impor no jogo nos 15 minutos em que atuou.

    Hugo Ekitike (5/10):

    Começou no banco, mas não conseguiu fazer uma contribuição notável quando entrou. 

    Arne Slot (5/10):

    Estava absolutamente furioso nos momentos após o apito final. Sua equipe se esforçou para empatar, mas as falhas defensivas acabaram arruinando o time novamente.

