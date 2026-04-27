Virgil van Dijk está totalmente confiante de que Mohamed Salah vencerá a corrida contra o tempo e vestirá a camisa do Liverpool mais uma vez antes de deixar Anfield. O astro egípcio saiu de campo em lágrimas durante a vitória do último fim de semana sobre o Crystal Palace, o que gerou o temor de que sua passagem lendária pelo clube pudesse chegar a um fim prematuro.
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Virgil van Dijk expressa um desejo ardente em relação ao herói do Liverpool, Mohamed Salah
O capitão do Liverpool se recusa a acreditar que Salah já tenha disputado sua última partida pelo clube. O atacante sofreu uma lesão no tendão da coxa durante a vitória dos Reds por 3 a 1 sobre o Crystal Palace, o que faz com que os torcedores temam que sua fase de sucesso na Premier League tenha chegado ao fim, mesmo antes de sua saída definitiva neste verão.
Apesar da imagem sombria de Salah deixando o campo mancando, Van Dijk acredita que a capacidade de recuperação do atacante de 33 anos pode garantir seu retorno para os últimos jogos em casa. “Espero que sim”, disse o zagueiro quando questionado se Salah ainda jogaria. “Haverá um exame médico e ele determinará qual é o problema. Sei que ele está fazendo de tudo para voltar ao campo o mais rápido possível.”
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O momento em que essa lesão ocorre é particularmente cruel, já que o Liverpool tem apenas mais quatro partidas pela frente nesta temporada. Como Salah deixará o clube quando seu contrato expirar em junho, a perspectiva de ele ter que perder sua despedida no estádio é um fardo pesado para a equipe. Van Dijk admitiu que essa situação pesava muito no coração de seu companheiro de equipe quando ele deixou o campo no sábado.
“Quando você se lesiona nesta fase da temporada, especialmente na situação em que ele se encontra, faltando apenas dois jogos em casa, vários sentimentos passam pela sua cabeça ao sair de campo”, explicou Van Dijk. “A realidade é que ele vai fazer um exame e precisa ser avaliado. Espero que não demore muito, mas, no momento, não sei. Talvez ele volte na próxima semana, talvez não. Não faço ideia.”
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O legado de Salah em Anfield já está gravado na pedra: com 257 gols em 440 partidas, ele é o terceiro na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos do Liverpool. Independentemente de vencer ou não sua batalha contra a lesão, Van Dijk está convencido de que os torcedores darão ao três vezes Jogador do Ano da PFA a homenagem que ele merece por sua passagem de nove anos, repleta de títulos.
“Ele terá uma despedida de qualquer maneira. Não acho que isso seja o mais importante neste momento, não devemos nos precipitar. Pelo que conheço do Mo, ele se recupera rapidamente com as pessoas certas ao nosso redor, então vamos esperar para ver.”
Apesar das preocupações com Salah, a vitória do Liverpool sobre o Palace foi um passo positivo rumo à classificação para a Liga dos Campeões. Com essa vitória, a equipe de Arne Slot subiu para a quarta posição na tabela da Premier League. Apenas com base no número de gols marcados, o Liverpool está uma posição abaixo do Manchester United, embora o arquirrival entre em campo na segunda-feira contra o Brentford. Embora a possível ausência de Salah seja um fator de peso, Van Dijk elogiou Alexander Isak, que finalmente conseguiu marcar seu primeiro gol em Anfield.
“É importante para o Alex marcar gols como atacante, e foi um gol incrível. O que tenho visto dele é excelente. Trata-se de disputar partidas, construir autoconfiança, mas, claro, também de marcar gols como atacante. Essa é a principal motivação para ele. Não estou nem um pouco preocupado com ele. Queremos mais do que apenas gols dele, e é isso que ele pode oferecer. Ele só precisa continuar e seguir trabalhando, manter a forma e continuar sendo importante para o Liverpool”, afirmou o otimista Van Dijk.