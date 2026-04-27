Virgil van Dijk expressa um desejo ardente em relação ao herói do Liverpool, Mohamed Salah

O capitão do Liverpool se recusa a acreditar que Salah já tenha disputado sua última partida pelo clube. O atacante sofreu uma lesão no tendão da coxa durante a vitória dos Reds por 3 a 1 sobre o Crystal Palace, o que faz com que os torcedores temam que sua fase de sucesso na Premier League tenha chegado ao fim, mesmo antes de sua saída definitiva neste verão.

Apesar da imagem sombria de Salah deixando o campo mancando, Van Dijk acredita que a capacidade de recuperação do atacante de 33 anos pode garantir seu retorno para os últimos jogos em casa. “Espero que sim”, disse o zagueiro quando questionado se Salah ainda jogaria. “Haverá um exame médico e ele determinará qual é o problema. Sei que ele está fazendo de tudo para voltar ao campo o mais rápido possível.”