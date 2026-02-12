Virgil van Dijk diz ao “jogador de classe mundial” Ibrahima Konate para recusar o Real Madrid e permanecer no Liverpool

A vitória mantém o Liverpool na briga por uma vaga entre os quatro primeiros, mas a margem para erros continua mínima. O técnico Slot havia afirmado anteriormente que seu time precisaria estar “perto da perfeição” para garantir a classificação para a Liga dos Campeões, um sentimento totalmente compartilhado pelo capitão.

“Se você olhar para as equipes ao nosso redor, algumas delas perderam pontos”, explicou Van Dijk. “Acho que vamos jogar contra a maioria delas, então definitivamente precisamos de um pouco de perfeição. Este jogo foi bem próximo da perfeição, pela forma como defendemos, pela intensidade, mas também pelas chances que criamos. Talvez devêssemos ter marcado mais gols, mas ainda estamos levando um jogo de cada vez.”

No entanto, a vitória teve um custo, com o meio-campista Wataru Endo sendo retirado de maca. “Infelizmente, perdemos o Wata agora”, acrescentou o holandês. “Espero que não seja por muito tempo, mas pode ser. Estamos com um elenco muito reduzido no momento. Precisamos de todos disponíveis, mas é uma combinação de estar pronto, física e mentalmente. Por exemplo, no último jogo, perdendo daquela maneira em casa (para o Man City), você tem que ser forte para se recuperar disso. É por isso que estou orgulhoso dos rapazes e do esforço que eles fizeram. São três pontos importantes.”