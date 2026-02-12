Getty/GOAL
Virgil van Dijk diz ao “jogador de classe mundial” Ibrahima Konate para recusar o Real Madrid e permanecer no Liverpool
Van Dijk admite que as negociações contratuais “nunca são fáceis”
Van Dijk deixou bem clara sua opinião sobre o futuro incerto de Konate. Com o contrato do zagueiro francês prestes a expirar no final da temporada, crescem as especulações de que grandes clubes europeus, incluindo o Real Madrid, poderiam estar esperando para contratá-lo gratuitamente. Van Dijk, que passou por sua própria saga contratual há um ano, pediu publicamente ao clube para fechar o acordo.
“Somos amigos, conversamos sobre tudo”, disse Van Dijk aos repórteres. “É um processo e vamos ver no que vai dar. Nunca é tão fácil assim. Vimos isso na minha situação no ano passado, então nunca é tão fácil a ponto de podermos simplesmente dizer ‘vamos fechar o acordo’.”
“A meu ver, ele é um zagueiro central de nível mundial.”
Apesar da incerteza, Van Dijk não deixou dúvidas sobre sua posição pessoal. Ele instou o clube a resolver a situação, enfatizando o valor de Konate não apenas como jogador, mas como figura de destaque dentro do vestiário.
“Obviamente, quero que ele fique”, disse Van Dijk. “Ele é uma figura importante em campo. Isso é o que todos veem, mas fora de campo também, ele é um dos líderes. Ele é excelente e, aos meus olhos, um zagueiro de classe mundial. Não posso fazer muito, mas está nas mãos do clube, dos seus agentes e dele próprio, por isso vamos ver o que acontece, mas não tenho qualquer influência nisso.”
Konate domina em vitória histórica em Sunderland
O elogio do capitão veio após uma atuação colossal de Konate durante a vitória do Liverpool por 1 a 0 sobre o Sunderland no Stadium of Light. Em uma batalha física contra o poderoso atacante do Sunderland, Brian Brobbey, Konate foi dominante, ajudando os Reds a se tornarem apenas o segundo time a não sofrer gols em Wearside nesta temporada.
“Ele foi excelente”, acrescentou Van Dijk após marcar o gol da vitória. “Ele foi incrível hoje. Brobbey ficou com ele 90% do tempo. Brian Brobbey dificultou bastante a vida de muitos defensores nesta temporada, mas Ibou foi excelente.” A vitória foi significativa para os jogadores de Slot, tornando-os o primeiro time a derrotar o Sunderland em casa na Premier League nesta campanha e aumentando suas esperanças de uma vaga na competição europeia na próxima temporada.
Em busca da “perfeição” na corrida pela Liga dos Campeões
A vitória mantém o Liverpool na briga por uma vaga entre os quatro primeiros, mas a margem para erros continua mínima. O técnico Slot havia afirmado anteriormente que seu time precisaria estar “perto da perfeição” para garantir a classificação para a Liga dos Campeões, um sentimento totalmente compartilhado pelo capitão.
“Se você olhar para as equipes ao nosso redor, algumas delas perderam pontos”, explicou Van Dijk. “Acho que vamos jogar contra a maioria delas, então definitivamente precisamos de um pouco de perfeição. Este jogo foi bem próximo da perfeição, pela forma como defendemos, pela intensidade, mas também pelas chances que criamos. Talvez devêssemos ter marcado mais gols, mas ainda estamos levando um jogo de cada vez.”
No entanto, a vitória teve um custo, com o meio-campista Wataru Endo sendo retirado de maca. “Infelizmente, perdemos o Wata agora”, acrescentou o holandês. “Espero que não seja por muito tempo, mas pode ser. Estamos com um elenco muito reduzido no momento. Precisamos de todos disponíveis, mas é uma combinação de estar pronto, física e mentalmente. Por exemplo, no último jogo, perdendo daquela maneira em casa (para o Man City), você tem que ser forte para se recuperar disso. É por isso que estou orgulhoso dos rapazes e do esforço que eles fizeram. São três pontos importantes.”
