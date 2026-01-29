Virgil van Dijk crava recorde único na Champions League em goleada do Liverpool

Os Reds avançaram com tranquilidade para as oitavas de final das competições europeias, apesar de alguns tropeços ao longo do caminho, garantindo o terceiro lugar na fase de liga. Agora, a equipe pode descansar e se reorganizar enquanto outros rivais continentais se preparam para os playoffs.

Slot está muito satisfeito por ter avançado com tranquilidade, dizendo: “É o que você quer quando começa a temporada da Champions League, você quer terminar entre os oito primeiros, porque isso ajuda, já que você pula uma rodada, e às vezes você pode ter um time muito difícil para enfrentar em uma rodada como essa, o que é demonstrado pelos times que poderíamos enfrentar.

“Estamos muito felizes por termos ido direto para as oitavas de final, especialmente porque faz apenas dois anos que estávamos jogando a Europa League e fomos eliminados nas quartas de final contra a Atalanta.

“Então, já são duas temporadas seguidas chegando às oitavas de final, e na última temporada estávamos com muita vontade de ir mais longe. Com certeza, estaremos com muita vontade de ir mais longe nesta temporada também.”