Virgil van Dijk crava recorde único na Champions League em goleada do Liverpool
Liverpool atroplea Qarabag em Anfield
O Liverpool contou com cinco marcadores diferentes na partida, na qual atropelou o time do Azerbaijão em Anfield. Van Dijk não balançou as redes, mas teve participação fundamental na goleada de 6 a 0 dos Reds.
O jogador da seleção holandesa certamente ficou satisfeito por não ter sofrido gols, algo que tem sido raro na temporada 2025/26, sendo a solidez defensiva seu ponto forte constante.
O Liverpool, no entanto, conseguiu atacar à vontade contra o Qarabag, o que permitiu que todos tivessem impacto no ataque. Van Dijk fez história ao se tornar o primeiro zagueiro a registrar um hat-trick de assistências em uma única partida da Champions League.
Como foram as assistências de Van Dijk
O capitão dos Reds, que tem sido questionado ocasionalmente sobre sua contribuição para a equipe nesta temporada, cabeceou a bola para o meio-campista argentino Alexis Mac Allister abrir o placar aos 15 minutos.
Foi um passe longo e preciso de Van Dijk que deixou Hugo Ekitike livre na cara do gol para marcar aos 57 minutos, enquanto o ponta italiano Federico Chiesa recebeu o passe para selar a vitória avassaladora no último minuto de jogo.
Van Dijk agora soma cinco participações em gols pelo Liverpool na Champions League nesta temporada, ficando atrás apenas do meio-campista húngaro Dominik Szoboszlai (oito) pelo time de Arne Slot.
Liverpool classificado com tranquilidade para as oitavas
Os Reds avançaram com tranquilidade para as oitavas de final das competições europeias, apesar de alguns tropeços ao longo do caminho, garantindo o terceiro lugar na fase de liga. Agora, a equipe pode descansar e se reorganizar enquanto outros rivais continentais se preparam para os playoffs.
Slot está muito satisfeito por ter avançado com tranquilidade, dizendo: “É o que você quer quando começa a temporada da Champions League, você quer terminar entre os oito primeiros, porque isso ajuda, já que você pula uma rodada, e às vezes você pode ter um time muito difícil para enfrentar em uma rodada como essa, o que é demonstrado pelos times que poderíamos enfrentar.
“Estamos muito felizes por termos ido direto para as oitavas de final, especialmente porque faz apenas dois anos que estávamos jogando a Europa League e fomos eliminados nas quartas de final contra a Atalanta.
“Então, já são duas temporadas seguidas chegando às oitavas de final, e na última temporada estávamos com muita vontade de ir mais longe. Com certeza, estaremos com muita vontade de ir mais longe nesta temporada também.”
Vem mais reforço por aí?
É possível que reforços sejam adicionados ao elenco dos Reds ainda em janeiro, permitindo que eles compitam em várias frentes, já que a janela de transferências permanece aberta até 2 de fevereiro.
Ao ser questionado sobre a possibilidade de reforçar o elenco, após a lesão de Jeremie Frimpong, Slot disse aos repórteres: “Como clube, sempre tomamos decisões que, pelo menos, consideramos inteligentes. Portanto, não olhamos apenas para o curto prazo, mas também para o longo prazo – por isso contratamos jogadores jovens, jogadores muito bons, mas jovens que ainda podem se desenvolver.”
“Agora podemos ver esse desenvolvimento com alguns jogadores. E tudo depende se há jogadores disponíveis que acreditamos que possam nos ajudar. E, se houver, se podemos contratá-los. E se isso também será útil a longo prazo, considerando que nossos jogadores também retornam de lesões.”
O Liverpool, que caiu para a sexta posição na tabela do Campeonato Inglês, volta a campo no sábado, quando receberá o Newcastle.
