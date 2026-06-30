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Virgil van Dijk afirma, de forma surpreendente, que o “plano de jogo da Holanda funcionou” após a derrota devastadora para o Marrocos na Copa do Mundo
A decepção na cobrança de pênalti assombra a Oranje
A seleção holandesa sofreu uma derrota que pôs fim à sua participação no torneio, ao não conseguir manter a vantagem conquistada no final da partida contra uma agressiva seleção marroquina. O gol de Cody Gakpo, aos 72 minutos, colocou os jogadores de Ronald Koeman à beira da classificação para a próxima fase, mas o empate de Issa Diop nos acréscimos mudou completamente o rumo da partida. Os europeus, sem poder de ataque, conseguiram apenas 17% de posse de bola na prorrogação, antes de perderem três pênaltis e serem eliminados por 3 a 2 na disputa de pênaltis.
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Capitão defende esquema defensivo
Em entrevista à emissora NOSlogo após o apito final, o capitão Van Dijk, de 34 anos, manteve-se notavelmente comedido. Apesar de ter visto sua equipe registrar apenas dois chutes a gol ao longo dos 120 minutos de jogo, o zagueiro central concentrou-se na disciplina estrutural da equipe, em vez de na evidente falta de ambição ofensiva.
Van Dijk afirmou: “É muito difícil analisar isso agora. Foi uma partida intensa. Acho que fomos sólidos na defesa. Eles não conseguiram encontrar jogadores livres entre as linhas, então o plano de jogo funcionou, é claro. Acho que marcamos um bom gol. No final das contas, nos acréscimos, fomos pressionados. Depois, a partida foi para os pênaltis e, infelizmente, estamos eliminados.”
Abordagem pragmática reconhecida internamente
A seleção holandesa, surpreendentemente, abandonou seu esquema tradicional e escalou uma linha defensiva de cinco jogadores pela primeira vez em 32 partidas. Enquanto os críticos condenaram a formação defensiva, Van Dijk defendeu com veemência que adotar um bloco mais recuado tornou-se uma necessidade tática para as seleções de elite que atuam no cenário atual dos torneios.
Van Dijk acrescentou: “Se você observar quase todas as grandes seleções na Copa do Mundo, elas também recuam e esperam o momento certo para pressionar. Treinamos intensamente isso por dois dias e, em alguns momentos, deu certo. É claro que as coisas sempre podem melhorar, mas, bem, isso não adianta mais nada para nós agora.”
Questionado sobre o impacto emocional de assistir à disputa de pênaltis do círculo central, ele observou: “Intenso, é claro. Você treina tanto para isso e, no fim das contas, está fora.”
Em vez de culpar os jogadores que não conseguiram converter os pênaltis, o capitão rapidamente fechou fileiras: “Agora, quero entrar o mais rápido possível para ficar com os rapazes. Esse é meu único pensamento neste momento.”
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Prevê-se um grave impacto tático
Uma análise pós-jogo sombria aguarda a seleção holandesa após repetir um episódio indesejado da história ao perder três pênaltis em disputas de pênaltis em partidas oficiais pela primeira vez desde a Euro 2000. Enquanto o Marrocos, triunfante, segue para Houston para um confronto nas oitavas de final contra o Canadá, os ex-gigantes europeus, agora derrotados, voltam para casa para enfrentar um rigoroso escrutínio interno sobre sua identidade e liderança em campo.
Essa amarga decepção também mergulhou a comissão técnica em turbulência, com Koeman avaliando sua situação após a eliminação precoce.