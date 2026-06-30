Virgil van Dijk afirma, de forma surpreendente, que o “plano de jogo da Holanda funcionou” após a derrota devastadora para o Marrocos na Copa do Mundo

A seleção holandesa, surpreendentemente, abandonou seu esquema tradicional e escalou uma linha defensiva de cinco jogadores pela primeira vez em 32 partidas. Enquanto os críticos condenaram a formação defensiva, Van Dijk defendeu com veemência que adotar um bloco mais recuado tornou-se uma necessidade tática para as seleções de elite que atuam no cenário atual dos torneios.

Van Dijk acrescentou: “Se você observar quase todas as grandes seleções na Copa do Mundo, elas também recuam e esperam o momento certo para pressionar. Treinamos intensamente isso por dois dias e, em alguns momentos, deu certo. É claro que as coisas sempre podem melhorar, mas, bem, isso não adianta mais nada para nós agora.”

Questionado sobre o impacto emocional de assistir à disputa de pênaltis do círculo central, ele observou: “Intenso, é claro. Você treina tanto para isso e, no fim das contas, está fora.”

Em vez de culpar os jogadores que não conseguiram converter os pênaltis, o capitão rapidamente fechou fileiras: “Agora, quero entrar o mais rápido possível para ficar com os rapazes. Esse é meu único pensamento neste momento.”