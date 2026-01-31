De virada! João Pedro sai do banco para salvar o Chelsea contra o West Ham, pelo Campeonato Inglês

Sem empates nos 14 confrontos anteriores entre as duas equipes, a expectativa era de gols no oeste de Londres — e foi o West Ham quem saiu na frente. Um cruzamento venenoso de Bowen atravessou toda a área do Chelsea sem desvio e morreu no canto oposto do gol. O cenário ficou ainda melhor para os visitantes pouco depois, quando ele encontrou Aaron Wan-Bissaka, cujo passe para trás foi finalizado por um Summerville em grande fase, dobrando a vantagem do West Ham e provocando vaias da torcida do Chelsea já aos 36 minutos de jogo.

Em busca de uma reação imediata, Rosenior promoveu mudanças radicais no intervalo, sacando Benoît Badiashile, Jorrel Hato e Alejandro Garnacho — todos com atuações muito abaixo do esperado nos primeiros 45 minutos — para as entradas de Wesley Fofana, Marc Cucurella e João Pedro. E duas dessas substituições se conectaram rapidamente: Fofana fez um cruzamento primoroso e João Pedro apareceu para cabecear e marcar seu quinto gol nos últimos quatro jogos. O Chelsea manteve a pressão e chegou ao empate 13 minutos depois, quando Cucurella aproveitou de perto para deixar tudo igual.

Empurrados pela torcida, os Blues seguiram em busca da virada e contaram com uma enorme dose de sorte quando o zagueiro do West Ham, Jean-Clair Todibo, acertou a trave a poucos metros do gol, desperdiçando uma chance claríssima de causar uma grande surpresa. A oportunidade perdida custaria caro. Já nos acréscimos, Enzo Fernández aproveitou um passe açucarado de João Pedro para completar uma recuperação notável do Chelsea e selar a vitória dramática em Stamford Bridge.

Para agravar ainda mais a noite dos comandados de Nuno Espírito Santo, Todibo acabou expulso após agarrar João Pedro pelo pescoço em meio a uma confusão já perto do fim entre os jogadores das duas equipes.

Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Stamford Bridge…