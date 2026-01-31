Goal.com
Chelsea-West HamGOAL

De virada! João Pedro sai do banco para salvar o Chelsea contra o West Ham, pelo Campeonato Inglês

O Chelsea se recuperou para vencer o West Ham após estar perdendo por 2 a 0, com um gol de Enzo Fernández nos acréscimos partindo os corações adversários em uma dramática vitória por 3 a 2, em Stamford Bridge. Os Blues reagiram após um primeiro tempo desastroso, que teve gols de Jarrod Bowen e Crysencio Summerville, garantindo ao técnico Liam Rosenior seu sexto triunfo nos primeiros sete jogos à frente da equipe.

Sem empates nos 14 confrontos anteriores entre as duas equipes, a expectativa era de gols no oeste de Londres — e foi o West Ham quem saiu na frente. Um cruzamento venenoso de Bowen atravessou toda a área do Chelsea sem desvio e morreu no canto oposto do gol. O cenário ficou ainda melhor para os visitantes pouco depois, quando ele encontrou Aaron Wan-Bissaka, cujo passe para trás foi finalizado por um Summerville em grande fase, dobrando a vantagem do West Ham e provocando vaias da torcida do Chelsea já aos 36 minutos de jogo.

Em busca de uma reação imediata, Rosenior promoveu mudanças radicais no intervalo, sacando Benoît Badiashile, Jorrel Hato e Alejandro Garnacho — todos com atuações muito abaixo do esperado nos primeiros 45 minutos — para as entradas de Wesley Fofana, Marc Cucurella e João Pedro. E duas dessas substituições se conectaram rapidamente: Fofana fez um cruzamento primoroso e João Pedro apareceu para cabecear e marcar seu quinto gol nos últimos quatro jogos. O Chelsea manteve a pressão e chegou ao empate 13 minutos depois, quando Cucurella aproveitou de perto para deixar tudo igual.

Empurrados pela torcida, os Blues seguiram em busca da virada e contaram com uma enorme dose de sorte quando o zagueiro do West Ham, Jean-Clair Todibo, acertou a trave a poucos metros do gol, desperdiçando uma chance claríssima de causar uma grande surpresa. A oportunidade perdida custaria caro. Já nos acréscimos, Enzo Fernández aproveitou um passe açucarado de João Pedro para completar uma recuperação notável do Chelsea e selar a vitória dramática em Stamford Bridge.

Para agravar ainda mais a noite dos comandados de Nuno Espírito Santo, Todibo acabou expulso após agarrar João Pedro pelo pescoço em meio a uma confusão já perto do fim entre os jogadores das duas equipes.

Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Stamford Bridge…

    Goleiro e defesa

    Robert Sánchez (6/10):

    Embora o cruzamento de Bowen tenha passado por ele antes de morrer no fundo da rede, o goleiro pode ser parcialmente absolvido, já que a chuteira levantada de Pablo Felipe acabou por atrapalhar sua visão. Ainda assim, à medida que o West Ham seguiu pressionando em busca de mais gols, Sánchez se mostrou seguro debaixo das traves.

    Malo Gusto (6/10):

    Com o West Ham concentrando suas ações ofensivas pelo lado esquerdo, o lateral-direito foi pouco exigido defensivamente no setor oposto. No entanto, no apoio ao ataque, teve papel decisivo no segundo gol do Chelsea ao escorar de cabeça a bola para a pequena área, permitindo a finalização de Cucurella.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Integrando uma linha defensiva do Chelsea que nunca havia iniciado uma partida junta, o zagueiro fez um bloqueio crucial para evitar que o West Ham abrisse 3 a 0 antes do intervalo.

    Benoît Badiashile (4/10):

    Recebendo a oportunidade de se firmar no miolo da defesa, o zagueiro teve uma atuação insegura e sofreu diante da mobilidade dos atacantes do West Ham, que lhe impuseram constantes dificuldades. Não surpreende que tenha sido substituído no intervalo.

    Jorrel Hato (3/10):

    O lateral-esquerdo foi completamente dominado por Wan-Bissaka e Bowen pelo seu lado, falhando repetidamente em conter os cruzamentos na origem das jogadas. Também pouco ajudado por Garnacho, acabou sacado junto com o argentino após um desastroso primeiro tempo.

    Meio-campo

    Enzo Fernández (8/10):

    Com a braçadeira de capitão, já que Reece James iniciou no banco, o meio-campista foi constantemente opção para receber a bola e ditou o ritmo do Chelsea no setor central. O argentino coroou sua atuação ao marcar seu oitavo gol na Premier League na temporada, selando nos acréscimos a virada histórica da equipe.

    Moisés Caicedo (7/10):

    Em um prenúncio das dificuldades do Chelsea no primeiro tempo, o meio-campista perdeu a posse com facilidade em alguns momentos enquanto o West Ham avançava com agressividade. No entanto, o equatoriano se recuperou após o intervalo, quase balançando as redes com um chute de longa distância.

    Cole Palmer (7/10):

    De volta ao time titular, o meia fez o possível para dar fluidez ao jogo do Chelsea no terço final do campo. E, em grande parte, conseguiu, especialmente na segunda etapa.

    Ataque

    Jamie Gittens (N/A):

    O ponta levou a pior em um duelo com Summerville e acabou sendo substituído por Pedro Neto após apenas 26 minutos em campo.

    Liam Delap (6/10):

    Depois de passar 55 minutos praticamente sem receber serviço, o atacante finalmente teve uma chance clara de marcar, mas não conseguiu acertar o alvo ao aproveitar um cruzamento rasteiro de Cucurella. Ainda assim, o jogador de 22 anos foi importante na construção do gol de um companheiro, incomodando bastante a defesa e travando bons duelos com Max Kilman, do West Ham.

    Alejandro Garnacho (3/10):

    Com Badiashile e Hato necessitando de apoio enquanto o West Ham explorava o lado esquerdo da defesa do Chelsea, o ponta falhou repetidamente em recompor e acompanhar as jogadas. Acabou substituído de forma justa no intervalo após perder a posse de bola em diversas ocasiões.

    Substitutos e técnico

    Pedro Neto (6/10):

    Chamado a campo pouco antes da meia hora de jogo no lugar de Jamie Gittens e, posteriormente, deslocado para o lado esquerdo após a saída de Garnacho, o ponta apresentou um desempenho defensivo muito mais consistente naquele setor. O português ainda foi decisivo ao fazer o cruzamento que originou o segundo gol do Chelsea.

    Wesley Fofana (7/10):

    Entrando no intervalo, o francês respondeu imediatamente às instruções recebidas, imprimindo maior intensidade à equipe. Sua arrancada pela direita e o cruzamento preciso resultaram na cabeçada de João Pedro, que recolocou o Chelsea na partida.

    Marc Cucurella (7/10):

    Entrando na lateral esquerda no lugar de Hato, o espanhol passou a apoiar o ataque com propósito e agressividade enquanto o Chelsea buscava a virada no segundo tempo. A postura foi recompensada quando, aos 25 minutos do segundo tempo, marcou o segundo gol da equipe.

    João Pedro (8/10):

    Dando sequência à sua excelente fase, o atacante diminuiu o prejuízo ao desviar com categoria o cruzamento primoroso de Fofana, superando o goleiro do West Ham, Alphonse Areola. Já nos acréscimos, o brasileiro voltou a decidir ao fornecer a assistência crucial para o gol da vitória de Enzo Fernández.

    Reece James (N/A):

    Com apenas nove minutos do tempo regulamentar restantes, o capitão foi acionado enquanto o Chelsea pressionava em busca do gol decisivo.

    Liam Rosenior (6/10):

    Com o Chelsea apresentando pouca fluidez no primeiro tempo, o treinador acabou penalizado por promover muitas mudanças — sete ao todo — em relação ao jogo contra o Napoli. No entanto, o inglês corrigiu o rumo no intervalo, com Fofana, Cucurella e João Pedro, vindos do banco, sendo determinantes para a reação e a vitória dos Blues.

