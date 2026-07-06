Vinícius Júnior... Uma mão só não basta para aplaudir

O confronto contra a Noruega acabou sendo o momento mais difícil na trajetória de Vinícius na Copa do Mundo de 2026, já que a seleção brasileira perdeu por 2 a 1 após sofrer dois gols no final da partida marcados por Erling Haaland, antes de Neymar diminuir a diferença com um pênalti nos acréscimos, transformando os sonhos do Brasil em um pesadelo de eliminação precoce nas oitavas de final, embora a partida em si tenha tido chances claras que poderiam ter mudado seu rumo.

Naquela noite, Vinícius continuou desempenhando seu papel habitual como principal faísca do ataque, criando espaços, confundindo os zagueiros e passando a bola no momento certo para companheiros que não conseguiram transformar seu esforço em gols, fazendo com que seu esforço individual se tornasse apenas belas cenas de um filme que terminou com um final triste, em que o público só se lembra da imagem dele erguendo a cabeça para o céu após o apito final, como se perguntasse a si mesmo: o que mais eu poderia ter feito além do que já fiz?

Talvez o claro lance de um contra um que ele presenteou ao companheiro Endrick tenha sido a prova mais clara disso: o brilhante ponta driblou, dominou a bola e mandou um passe curvo espetacular para o jovem atacante, que desperdiçou a chance com falta de jeito, mudando o rumo da partida a partir daquele momento.

