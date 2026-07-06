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Vinícius Júnior... Uma mão só não basta para aplaudir

Especiais e Opinião
Brasil x Noruega
Brasil
Noruega
Copa do Mundo
Vinicius Junior
Brasil
Noruega
EUA

5 gols em 5 partidas... e o resultado foi uma eliminação triste

Vinícius Júnior viveu a Copa do Mundo de 2026 como se fosse um palco aberto do qual ele fosse um dos protagonistas, encantando com dribles deslumbrantes, dando passes decisivos e sedosos, correndo pelas laterais, chutando e marcando gols como se carregasse nos ombros todas as esperanças do Brasil de reconquistar a glória da sexta estrela.

No entanto, a realidade foi mais cruel do que os sonhos daquele garoto vindo das ruas do Rio; por mais que seu talento brilhasse e por mais que seu nível subisse, uma mão sozinha não conseguia aplaudir em uma seleção que carecia de organização e que perdeu o apoio coletivo no momento decisivo.

  • Uma versão divertida

    Vinícius apresentou uma das atuações mais impressionantes de um jogador brasileiro nos últimos campeonatos mundiais, pois a cada toque de bola ele confirmava ser a principal estrela da seleção de seu país, movimentando-se entre as linhas, atacando em profundidade e transformando os espaços apertados em palco para suas jogadas de drible, tornando-se uma ameaça constante às defesas adversárias ao longo de toda a trajetória do Brasil no torneio.

    O ponta do Real Madrid conseguiu traduzir esse brilho em números concretos, pois encerrou sua participação na Copa do Mundo com 4 gols marcados e uma assistência, contribuindo diretamente para cinco gols no total — um balanço que reflete o quanto ele carregou o maior fardo ofensivo de uma seleção que, em muitos momentos, parecia depender mais dos lampejos de sua estrela do que de um esquema coletivo bem definido ou de soluções táticas diversificadas.

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  • Números que fazem justiça ao astro e condenam o sistema

    No que diz respeito à avaliação técnica, Vinícius obteve uma nota alta de 8,4 no campeonato, um indicador claro de que seu desempenho individual esteve no auge em comparação com seus companheiros, cujos níveis variaram bastante, e cuja influência diminuiu nos jogos decisivos, em comparação com a determinação e a capacidade que ele demonstrou de fazer a diferença no último terço do campo, seja marcando gols ou criando oportunidades perigosas para seus companheiros.

    Esses números não podem ser interpretados isoladamente da realidade das próprias partidas, pois o Brasil frequentemente apresentou dificuldades na construção de jogadas, lentidão na transição da defesa para o ataque e falta de entrosamento entre as linhas, o que fez com que os esforços de Vinícius parecessem ilhas isoladas de criatividade em um mar de desempenho medíocre, onde ele era obrigado, muitas vezes, a recuar para receber a bola, para então iniciar sozinho a construção do ataque, o que esgotou grande parte de sua energia sem que encontrasse apoio suficiente no terço final para decidir as jogadas, exceto por Bruno Guimarães, que teve uma participação de destaque, com exceção de sua atuação desastrosa contra a Noruega e do pênalti que ele perdeu.

  • A Noite da Queda

    O confronto contra a Noruega acabou sendo o momento mais difícil na trajetória de Vinícius na Copa do Mundo de 2026, já que a seleção brasileira perdeu por 2 a 1 após sofrer dois gols no final da partida marcados por Erling Haaland, antes de Neymar diminuir a diferença com um pênalti nos acréscimos, transformando os sonhos do Brasil em um pesadelo de eliminação precoce nas oitavas de final, embora a partida em si tenha tido chances claras que poderiam ter mudado seu rumo.

    Naquela noite, Vinícius continuou desempenhando seu papel habitual como principal faísca do ataque, criando espaços, confundindo os zagueiros e passando a bola no momento certo para companheiros que não conseguiram transformar seu esforço em gols, fazendo com que seu esforço individual se tornasse apenas belas cenas de um filme que terminou com um final triste, em que o público só se lembra da imagem dele erguendo a cabeça para o céu após o apito final, como se perguntasse a si mesmo: o que mais eu poderia ter feito além do que já fiz?

    Talvez o claro lance de um contra um que ele presenteou ao companheiro Endrick tenha sido a prova mais clara disso: o brilhante ponta driblou, dominou a bola e mandou um passe curvo espetacular para o jovem atacante, que desperdiçou a chance com falta de jeito, mudando o rumo da partida a partir daquele momento.

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  • Um herói em crise

    A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim para o Brasil, mas não para o lugar que Vinícius Júnior ocupa na memória do torneio; pois ele saiu de campo sabendo que deu tudo de si, que não traiu seu talento nem a camisa de seu país, mas apenas se deparou com os limites de um sistema que não estava à altura de sua ambição ou talento, e com companheiros que não conseguiram acompanhá-lo nos momentos decisivos, Assim, o Brasil foi eliminado, e ele permaneceu, aos olhos dos torcedores, como um herói em apuros, que provou que não se pode bater palmas com uma mão só.

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