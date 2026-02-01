Vinícius Júnior segue em ascensão e Kylian Mbappé surge como herói do Real Madrid em vitória marcada por lesão de Jude Bellingham

O Real Madrid começou mal a partida e poderia ter saído atrás no placar logo nos primeiros cinco minutos, quando Ilias Akhomach finalizou para fora mesmo com espaço dentro da área. A situação dos anfitriões se complicou ainda mais aos 10 minutos, quando Jude Bellingham sentiu uma lesão no tendão e precisou ser substituído precocemente.

Apesar das dificuldades, Vinícius Júnior abriu o placar em jogada individual de destaque: criou espaço na entrada da área e acertou um chute colocado no ângulo direito. O time comandado por Álvaro Arbeloa ainda teve chances de ampliar, mas desperdiçou oportunidades importantes, com Brahim Díaz finalizando para fora e Mbappé errando um passe para trás que poderia resultar em gol.

A ineficiência madridista cobrou seu preço no início do segundo tempo. O Rayo Vallecano chegou ao empate com Jorge de Frutos, que se antecipou a Aurélien Tchouaméni e finalizou por baixo de Thibaut Courtois. Os visitantes quase viraram o jogo na sequência, quando Andrei Ratiu avançou livre em direção ao gol, mas o goleiro belga saiu bem para evitar o pior.

Mbappé teve a chance de recolocar o Real Madrid em vantagem ao driblar o goleiro na metade da etapa final, mas acertou a trave. Eduardo Camavinga também levou perigo ao cabecear uma bola que passou rente ao poste.

No fim, a equipe da casa contou com a sorte. Após a expulsão de Pathé Ciss, nove minutos de acréscimos foram assinalados, e uma entrada desajeitada de Nobel Mendy dentro da área resultou em pênalti aos 98 minutos. Mbappé foi para a cobrança e, sem surpresa, converteu, garantindo a vitória madridista.

Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Bernabéu.