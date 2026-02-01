Goal.com
Mbappe Bellingham Vinicius Real Madrid GFXGetty
Thomas Hindle

Vinícius Júnior segue em ascensão e Kylian Mbappé surge como herói do Real Madrid em vitória marcada por lesão de Jude Bellingham

Um pênalti marcado nos minutos finais, em lance considerado fortuito, garantiu a vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Rayo Vallecano neste domingo, no Santiago Bernabéu. Em uma atuação abaixo do esperado durante a maior parte da partida, os merengues foram salvos por Kylian Mbappé, que converteu a cobrança já nos acréscimos do segundo tempo. O resultado mantém Los Blancos a apenas um ponto do líder de La Liga, o Barcelona. Vinícius Júnior também deixou sua marca em um triunfo pouco convincente da equipe madrilenha diante de sua torcida

O Real Madrid começou mal a partida e poderia ter saído atrás no placar logo nos primeiros cinco minutos, quando Ilias Akhomach finalizou para fora mesmo com espaço dentro da área. A situação dos anfitriões se complicou ainda mais aos 10 minutos, quando Jude Bellingham sentiu uma lesão no tendão e precisou ser substituído precocemente.

Apesar das dificuldades, Vinícius Júnior abriu o placar em jogada individual de destaque: criou espaço na entrada da área e acertou um chute colocado no ângulo direito. O time comandado por Álvaro Arbeloa ainda teve chances de ampliar, mas desperdiçou oportunidades importantes, com Brahim Díaz finalizando para fora e Mbappé errando um passe para trás que poderia resultar em gol.

A ineficiência madridista cobrou seu preço no início do segundo tempo. O Rayo Vallecano chegou ao empate com Jorge de Frutos, que se antecipou a Aurélien Tchouaméni e finalizou por baixo de Thibaut Courtois. Os visitantes quase viraram o jogo na sequência, quando Andrei Ratiu avançou livre em direção ao gol, mas o goleiro belga saiu bem para evitar o pior.

Mbappé teve a chance de recolocar o Real Madrid em vantagem ao driblar o goleiro na metade da etapa final, mas acertou a trave. Eduardo Camavinga também levou perigo ao cabecear uma bola que passou rente ao poste.

No fim, a equipe da casa contou com a sorte. Após a expulsão de Pathé Ciss, nove minutos de acréscimos foram assinalados, e uma entrada desajeitada de Nobel Mendy dentro da área resultou em pênalti aos 98 minutos. Mbappé foi para a cobrança e, sem surpresa, converteu, garantindo a vitória madridista.

Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Bernabéu.

  • Dean Huijsen Real Madrid 2025Getty

    Goleiro e Defesa

    Thibaut Courtois (6/10):

    Chamado para fazer algumas boas defesas no primeiro tempo. Fez uma defesa incrível em um confronto um-a-um. Não pôde fazer nada sobre o gol. 

    Federico Valverde (7/10):

    Uma atuação muito melhor na lateral-direita após um jogo difícil no meio da semana. Uma arrancada sua impediu um gol certo no primeiro tempo. 

    Raul Asencio (6/10):

    Fez um sólido primeiro tempo antes de ser substituído no intervalo. 

    Dean Huijsen (6/10):

    Perdeu a bola algumas vezes. Ganhou suas disputas de cabeça e foi bom nos confrontos um-a-um. 

    Eduardo Camavinga (7/10):

    Uma atuação sólida na lateral-esquerda, oferecendo um contraste acentuado em relação à performance miserável contra o Benfica. Quase fez um gol de cabeça no final do jogo. 

  • Arda Guler Real Madrid 2026Getty

    Meio-campo

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Confiável no meio-campo no primeiro tempo, mas mais instável na defesa, permitindo que De Frutos passasse à sua frente para o empate do Vallecano. 

    Arda Guler (7/10):

    Astuto no meio e em espaços mais amplos. Um ou dois de seus cruzamentos deveriam ter sido aproveitados. 

    Jude Bellingham (Sem nota):

    Jogou 10 minutos antes de ser forçado a sair com uma lesão muscular. 

  • Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty

    Ataque

    Franco Mastantuono (5/10):

    Não foi sua melhor hora. Cheio de energia, mas não fez muito com a bola. 

    Kylian Mbappé (6/10):

    Muito quieto para seus padrões elevados habituais. Com a bola várias vezes, mas notavelmente ineficaz quando a tinha. Acertou uma no travessão, mas converteu o pênalti da vitória. 

    Vinícius Jr. (7/10):

    Marcou um belo gol - o primeiro em La Liga desde outubro. Enfrentou seu marcador várias vezes, sem sucesso. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Substitutos e Treinador

    Brahim Diaz (6/10):

    Rodou e virou. Crucial na construção do gol de Vinicius. Deveria ter chutado uma ou duas vezes quando bem posicionado. 

    Dani Ceballos (6/10):

    Uma exibição bastante mista vindo do banco. Pouco tocou na bola no início, levou um cartão bobo. Mais envolvido no final. 

    Gonzalo Garcia (5/10):

    Utilizado, de fato, como um meio-campista direito esforçado, o que pareceu um pouco um desperdício. 

    David Alaba (Sem nota):

    Sem tempo para causar impacto. 

    Rodrygo (Sem nota):

    Sem tempo para causar impacto. 

    Alvaro Arbeloa (5/10):

    Completamente salvo pelo árbitro após uma atuação deplorável. O Madrid estava totalmente exposto no contra-ataque e ineficaz no terço final. Talvez Alonso não fosse o problema afinal... 

