Vinicius Júnior “revoltado” com a resposta de José Mourinho à acusação de abuso racial contra Gianluca Prestianni, do Benfica
Jogo da Liga dos Campeões em Lisboa interrompido por 10 minutos
Um jogo da fase eliminatória da Liga dos Campeões em Lisboa foi interrompido no início do segundo tempo. O astro do Real Madrid, Vinicius, abriu o placar com um chute no ângulo superior.
Ele irritou a torcida da casa ao comemorar perto da bandeira de escanteio, o que resultou em um cartão amarelo e deixou os ânimos no Benfica exaltados. Houve uma troca de palavras agressivas antes de Vinicius retornar ao seu campo.
Antes que o jogo pudesse ser retomado, Prestianni — com a camisa puxada sobre a boca — disse algo a Vinicius. O sul-americano correu em direção ao árbitro e alegou ter sido alvo de comentários racistas. Os protocolos da UEFA foram então seguidos ao longo de um atraso de 10 minutos.
O que Vinicius e Prestianni disseram nas declarações pós-jogo
O Benfica manifestou seu apoio a Prestianni depois do jogo, com o ala argentino dizendo em uma declaração pós-jogo: “Quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas a Vini Jr, que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido. Nunca fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi dos jogadores do Real Madrid.”
Vinicius disse em sua própria declaração — tendo sido apoiado em campo por seu colega de clube Kylian Mbappé —: “Os racistas são, acima de tudo, covardes. Eles precisam colocar suas camisas na boca para mostrar o quão fracos são. Mas eles têm a proteção de outras pessoas que, teoricamente, têm a obrigação de puni-los. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida ou na vida da minha equipe. Recebi um cartão amarelo por comemorar um gol. Ainda não entendo por quê. Por outro lado, foi apenas um protocolo mal executado que não serviu para nada.”
Mourinho criticado por sua opinião sobre o que aconteceu
Mourinho conversou com Vinicius no momento do incidente, antes de receber ele próprio um cartão vermelho, e disse aos repórteres depois: “Arrependido do quê? Falei com os dois. Vinicius diz uma coisa e Prestianni diz outra. Não quero ser 'vermelho'... e não quero dizer que apoio Prestianni 100%; mas não posso ser 'branco' e dizer que o que Vinicius me disse é a verdade. Não posso, não sei; só sei que, até ao golo, foi um grande jogo.
“Já disse isso na entrevista rápida e tentei ser mais equilibrado do que [Álvaro] Arbeloa e Mbappé. Não é que eu queira dizer que Vinicius é mentiroso e que o meu é um garoto incrível. Eles seguiram caminhos diferentes. Isso acontece em muitos estádios e é sempre a mesma coisa... Algo não está funcionando. Vinicius marcou um gol fantástico. Por que ele não comemorou como Eusébio, Pelé ou [Alfredo] Di Stefano? Por que ele não comemorou? O jogo acabou com aquela jogada.”
Vinicius disse ter ficado irritado com a resposta de Mourinho.
O canal de notícias espanhol El Chiringuito afirma que Vinicius ficou irritado com os comentários de Mourinho. Ele não consegue entender como suas comemorações de gol podem ser consideradas “provocativas” e considera a mentalidade limitada de um técnico tão experiente “repulsiva”.
A UEFA abriu uma investigação sobre o ocorrido, em conjunto com o governo português, e o veredicto deve ser divulgado em breve, o que pode resultar em sanções.
Mourinho já estará cumprindo uma suspensão quando o Benfica for ao Santiago Bernabeu para a partida de volta contra o Real na próxima quarta-feira. É provável que ele seja questionado novamente sobre o incidente com Prestianni antes e depois desse confronto.
O golaço de Vinicius no Estádio da Luz foi o único gol da partida durante uma primeira mão muito disputada, o que significa que o Real mantém uma vantagem mínima na tentativa de garantir a classificação para as oitavas de final da competição europeia de elite.
