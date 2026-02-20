Vinicius Júnior “revoltado” com a resposta de José Mourinho à acusação de abuso racial contra Gianluca Prestianni, do Benfica

Um jogo da fase eliminatória da Liga dos Campeões em Lisboa foi interrompido no início do segundo tempo. O astro do Real Madrid, Vinicius, abriu o placar com um chute no ângulo superior.

Ele irritou a torcida da casa ao comemorar perto da bandeira de escanteio, o que resultou em um cartão amarelo e deixou os ânimos no Benfica exaltados. Houve uma troca de palavras agressivas antes de Vinicius retornar ao seu campo.

Antes que o jogo pudesse ser retomado, Prestianni — com a camisa puxada sobre a boca — disse algo a Vinicius. O sul-americano correu em direção ao árbitro e alegou ter sido alvo de comentários racistas. Os protocolos da UEFA foram então seguidos ao longo de um atraso de 10 minutos.