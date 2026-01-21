Vinícius Junior quebra silêncio após show pelo Real Madrid e dá resposta emotiva sobre vaias em jogos passados

Após a goleada do Real Madrid sobre o Mônaco, Vinicius concedeu uma entrevista franca depois da partida, falando abertamente sobre o desgaste mental causado por algumas semanas turbulentas. O atacante foi alvo de vaias por parte da torcida do Bernabéu devido à queda de rendimento coletivo, uma reação que, segundo ele, o magoou profundamente.

"Jogar no maior clube do mundo é muito complicado, as exigências são extremamente altas", disse Vinicius à Movistar+. "Mas eu também sou humano. Não quero ser vaiado em casa, onde me sinto muito à vontade. Nos últimos jogos, não me senti à vontade porque, cada vez que eu fazia algo errado, era vaiado." Embora reconhecendo que os torcedores "pagam um ingresso muito caro" e têm o direito de exigir excelência, ele admitiu que o clima recente tem sido "muito complicado".