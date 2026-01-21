+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Vinícius Junior quebra silêncio após show pelo Real Madrid e dá resposta emotiva sobre vaias em jogos passados

Vinicius Junior fez um apelo emocionado aos torcedores do Real Madrid após brilhar na goleada de 6 a 1 sobre o Monaco pela Liga dos Campeões, admitindo que as recentes vaias no Santiago Bernabéu o deixaram magoado

O craque brasileiro, que insistiu "Eu também sou humano", também comentou as especulações sobre seu futuro e a recente mudança de treinador, afirmando que permanece tranquilo quanto à renovação de seu contrato, apesar de ter pouco mais de um ano restante.

  • Brasileiro magoado por dias "complicados" e vaias no Bernabéu

    Após a goleada do Real Madrid sobre o Mônaco, Vinicius concedeu uma entrevista franca depois da partida, falando abertamente sobre o desgaste mental causado por algumas semanas turbulentas. O atacante foi alvo de vaias por parte da torcida do Bernabéu devido à queda de rendimento coletivo, uma reação que, segundo ele, o magoou profundamente. 

    "Jogar no maior clube do mundo é muito complicado, as exigências são extremamente altas", disse Vinicius à Movistar+. "Mas eu também sou humano. Não quero ser vaiado em casa, onde me sinto muito à vontade. Nos últimos jogos, não me senti à vontade porque, cada vez que eu fazia algo errado, era vaiado." Embora reconhecendo que os torcedores "pagam um ingresso muito caro" e têm o direito de exigir excelência, ele admitiu que o clima recente tem sido "muito complicado".

    Vini nega envolvimento na saída do técnico e exige união

    O brasileiro também aproveitou a oportunidade para se distanciar da polêmica extracampo que envolve o clube, especificamente a recente mudança no comando técnico. Vinicius negou ter qualquer influência na saída de Xabi Alonso, em meio a relatos de um relacionamento tenso entre os dois. O jogador de 25 anos, que abraçou o novo técnico Álvaro Arbeloa na beira do campo na noite de terça-feira, expressou frustração por ser o foco de tanta controvérsia.

    "Estou sempre no centro de tudo e não quero estar envolvido em assuntos fora de campo. Quero estar presente pelo que fiz por este clube", afirmou com firmeza. Apelando à união para salvar a temporada após a eliminação na Copa do Rei e a derrota na final da Supercopa da Espanha, acrescentou: "Dentro do clube, precisamos do apoio dos nossos torcedores para que tudo volte ao normal. Se estivermos unidos, esta temporada será melhor."

  • Crescendo ao lado de Kylian Mbappé em um sistema fluido

    Em campo, Vinicius calou seus críticos com uma atuação deslumbrante que orquestrou a demolição do Mônaco. O ponta foi o arquiteto da goleada, finalmente marcando seu próprio gol após distribuir assistências para seus companheiros ao longo da partida. Tendo já dado três assistências para desmantelar a defesa do time da Ligue 1, Vinicius descreveu seu gol como um momento de "libertação" após um período de muita pressão.

    "Foi um momento muito bonito. Eu tinha dado muitas assistências e todos me diziam que eu tinha que marcar", revelou. O brasileiro atribuiu sua atuação dominante à fluidez do jogo ofensivo da equipe, observando como é fácil combinar com Kylian Mbappé quando o time movimenta a bola com tanta velocidade. "Entramos em campo muito concentrados, movimentando a bola de um lado para o outro. Assim, consigo tocar bastante na bola, e isso é o melhor para mim", explicou.

    Vinicius envia mensagem de contrato para Florentino Perez

    Por fim, Vinicius abordou as especulações sobre seu futuro a longo prazo na capital espanhola. Com o término de seu contrato atual se aproximando, ele transmitiu uma mensagem de tranquilidade aos torcedores e à diretoria, insistindo que não tem pressa em forçar negociações.

    "Tenho mais um ano de contrato", revelou. "Confio no presidente, ele confia em mim e não há pressa." Concluiu reafirmando seu desejo de permanecer no clube por muito tempo, com o objetivo de "jogar feliz e marcar gols", buscando levar o Real Madrid de volta à conquista de títulos.

