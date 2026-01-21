Vinícius Junior quebra silêncio após show pelo Real Madrid e dá resposta emotiva sobre vaias em jogos passados

Em campo, Vinicius calou seus críticos com uma atuação deslumbrante que orquestrou a demolição do Mônaco. O ponta foi o arquiteto da goleada, finalmente marcando seu próprio gol após distribuir assistências para seus companheiros ao longo da partida. Tendo já dado três assistências para desmantelar a defesa do time da Ligue 1, Vinicius descreveu seu gol como um momento de "libertação" após um período de muita pressão.
"Foi um momento muito bonito. Eu tinha dado muitas assistências e todos me diziam que eu tinha que marcar", revelou. O brasileiro atribuiu sua atuação dominante à fluidez do jogo ofensivo da equipe, observando como é fácil combinar com Kylian Mbappé quando o time movimenta a bola com tanta velocidade. "Entramos em campo muito concentrados, movimentando a bola de um lado para o outro. Assim, consigo tocar bastante na bola, e isso é o melhor para mim", explicou.