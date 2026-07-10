Vinícius Júnior quebra o silêncio: “É uma sensação de frustração absurda, peço desculpas”

O jogador do Real Madrid, nascido em 2000, que, individualmente, encerrou sua participação na Copa do Mundo com 4 gols marcados, escreve: “Quase quatro anos depois e, mais uma vez, pensando no que escrever após uma frustração na Copa do Mundo. Vi tantas pessoas de todas as idades me apoiando, abraçando nosso sonho, que seria injusto ficar em silêncio. Mas precisei de alguns dias para refletir.





Vestir a camisa da seleção é o maior orgulho da minha vida, e ser eliminado de uma Copa do Mundo nas oitavas de final é uma sensação difícil de explicar. Sei o quanto me preparei, o quanto me concentrei, o quanto eu queria isso para vocês, para minha família.





A sensação de frustração é absurda. Tínhamos um time forte o suficiente para ir mais longe, e não conseguimos. Peço desculpas e vou lutar pelo nosso sonho de voltar ao topo do mundo.”











