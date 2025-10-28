+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Vinícius Júnior e Virgínia FonsecaReprodução/Instagram
Luigi Vargas

Vinícius Júnior publica foto romântica com Virginia Fonseca e confirma rumores de affair

Astro do Real Madrid e influencer publicam foto conjunta no Instagram e confirmam namoro após meses de especulação

Entre polêmicas recentes em El Clásico, lembranças de gols em finais de Champions League e especulações sobre uma possível saída do Real Madrid, Vinícius Júnior confirmou o tão comentado namoro com a influenciadora Virginia Fonseca.

Os rumores de um affair entre o camisa 7 merengue e sua amada começaram em julho, durante a comemoração dos 25 anos do jogador. Desde então, o casal vem gerando repercussão nas redes sociais e foi flagrado diversas vezes junto. No início de outubro, por exemplo, Virginia acompanhou a vitória do Real por 3 a 1 sobre o Villarreal, com dois gols de Vini.

Para encerrar qualquer dúvida sobre o relacionamento, o casal publicou uma foto romântica juntos no feed do Instagram, que rapidamente repercutiu pela internet.

  • O post de Vinícius Júnior e Virginia Fonseca

    Vinícius Júnior compartilhou um post em conjunto no Instagram com Virginia Fonseca nesta terça-feira (28). Das três fotos escolhidas para o carrossel, as três mostram o casal em um quarto decorado em paisagem romântica. A legenda escolhida foi "V❤️V", menção a Vinícius e Virginia.

    Em menos de uma hora, a publicação alcançou cerca de 5 milhões de curtidas e 600 mil comentários, tendo em vista que, juntos, os dois somam 110 milhões de seguidores na rede.

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-TRAININGAFP

    Pitaco de Neymar e amigos de seleção brasileira

    O fato comoveu rapidamente os seguidores do casal, movimentando diversas celebridades e jogadores na aba dos comentários. Neymar, companheiro de Vini na seleção brasileira, deixou sua observação: "Menino tá amando 👏❤️". Essas três palavras do astro do Santos movimentaram 180 mil curtidas na ação em apenas 45 minutos no ar.

    Lucas Paquetá, ex-companheiro de Flamengo e hoje juntos na seleção, prestou sua homenagem: "Bem vindo ao time. Felicidades e que Deus abençoe vocês!!!". Richarlison deixou uma palminha "👏".

  • Virginia Fonseca, Real MadridReprodução/Instagram

    Quem é Virginia Fonseca?

    Virginia Fonseca é uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil atualmente, com mais de 53 milhões de seguidores no Instagram. Além de influenciadora, ela também lidera empresas em diversos setores e figura frequentemente entre as personalidades mais comentadas do país. Nascida nos Estados Unidos, começou sua carreira como youtuber em 2016 e, hoje, além das redes sociais, é proprietária da WePink, empresa de cosméticos; da Talismã Digital, especializada em publicidade e marketing; da SK Aesthetic, voltada à estética; e da Maria's Baby, dedicada a produtos infantis.

    Os primeiros boatos sobre o relacionamento surgiram em 19 de julho, durante o aniversário de 25 anos de Vinícius Júnior. Então recém-divorciada do cantor Zé Felipe, com quem tem duas filhas, Virginia viajou a Madri algumas vezes e passou a ser flagrada diversas vezes com Vini, inclusive em jogos do Real Madrid no Santiago Bernabéu.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONAAFP

    Situação de Vinícius no Real Madrid

    Dentro das quatro linhas pelo Real Madrid, Vinícius Júnior segue em busca do título da Champions League e de LaLiga, na qual venceu o El Clásico contra o Barcelona neste domingo (26) por 2 a 1, no Bernabéu, embora tenha se envolvido em polêmica ao reclamar bastante por ser substituído no segundo tempo.

