Vinícius Júnior publica foto romântica com Virginia Fonseca e confirma rumores de affair

Entre polêmicas recentes em El Clásico, lembranças de gols em finais de Champions League e especulações sobre uma possível saída do Real Madrid, Vinícius Júnior confirmou o tão comentado namoro com a influenciadora Virginia Fonseca.

Os rumores de um affair entre o camisa 7 merengue e sua amada começaram em julho, durante a comemoração dos 25 anos do jogador. Desde então, o casal vem gerando repercussão nas redes sociais e foi flagrado diversas vezes junto. No início de outubro, por exemplo, Virginia acompanhou a vitória do Real por 3 a 1 sobre o Villarreal, com dois gols de Vini.

Para encerrar qualquer dúvida sobre o relacionamento, o casal publicou uma foto romântica juntos no feed do Instagram, que rapidamente repercutiu pela internet.