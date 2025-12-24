Vinícius Junior manda recado a Endrick após ida ao Lyon e avisa: "Te esperamos por aqui"

Em publicação no Instagram, Vinícius escreveu: “Meu mano Bob!!!!!! Muita sorte!!! Te esperamos por aqui em breve.”

A mensagem curta, mas significativa, escancarou o espírito de união da nova geração do futebol brasileiro. Ambos chegaram muito jovens ao Real Madrid, carregando grandes expectativas, e sabem que o caminho até a consolidação nem sempre é linear. O próprio Vinícius enfrentou críticas no início da carreira antes de se tornar um dos principais nomes do futebol mundial.

Por isso, as palavras direcionadas a Endrick carregam um recado claro: paciência, persistência e o ambiente certo podem mudar tudo. Nesta temporada, Endrick soma apenas quatro partidas em todas as competições, um número bem abaixo do impacto esperado em sua chegada à Espanha. Em seu primeiro ano sob o comando de Carlo Ancelotti, foram 22 jogos, com sinais claros de sua força física, movimentação e faro de gol. Com Xabi Alonso, porém, a concorrência aumentou e as oportunidades diminuíram.

A decisão pelo empréstimo é óbvia: Endrick quer jogar, evoluir e se recolocar tanto no radar do Real Madrid quanto da seleção brasileira.

@vinijr Instagram