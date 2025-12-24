Vinícius Junior manda recado a Endrick após ida ao Lyon e avisa: "Te esperamos por aqui"
Lyon apresenta seu novo camisa 9
O Lyon confirmou a contratação com um vídeo especial nas redes sociais. Nas imagens, Endrick aparece caminhando entre luzes de Natal antes de visitar a loja oficial do clube para vestir, pela primeira vez, a camisa 9. “O Natal chegou mais cedo”, disse o atacante, sorrindo para a câmera — frase que traduz bem o alívio e a expectativa pelo novo desafio. Endrick deve se apresentar ao elenco a partir do dia 29 de dezembro, ganhando tempo para se adaptar ao grupo comandado por Paulo Fonseca e ao ritmo do futebol francês. A estreia, porém, não será imediata. Segundo o The Athletic, regras de registro na França exigem um prazo de quatro dias após a conclusão oficial do negócio, que só poderá ser formalizado em 1º de janeiro. Com isso, o brasileiro ficará fora do duelo contra o Monaco, no dia 3 de janeiro, pela Ligue 1.
- Getty Images Sport
A mensagem de apoio de Vini Jr
Em publicação no Instagram, Vinícius escreveu: “Meu mano Bob!!!!!! Muita sorte!!! Te esperamos por aqui em breve.”
A mensagem curta, mas significativa, escancarou o espírito de união da nova geração do futebol brasileiro. Ambos chegaram muito jovens ao Real Madrid, carregando grandes expectativas, e sabem que o caminho até a consolidação nem sempre é linear. O próprio Vinícius enfrentou críticas no início da carreira antes de se tornar um dos principais nomes do futebol mundial.
Por isso, as palavras direcionadas a Endrick carregam um recado claro: paciência, persistência e o ambiente certo podem mudar tudo. Nesta temporada, Endrick soma apenas quatro partidas em todas as competições, um número bem abaixo do impacto esperado em sua chegada à Espanha. Em seu primeiro ano sob o comando de Carlo Ancelotti, foram 22 jogos, com sinais claros de sua força física, movimentação e faro de gol. Com Xabi Alonso, porém, a concorrência aumentou e as oportunidades diminuíram.
A decisão pelo empréstimo é óbvia: Endrick quer jogar, evoluir e se recolocar tanto no radar do Real Madrid quanto da seleção brasileira.
@vinijr Instagram
Olhos na seleção brasileira para a Copa do Mundo
Com a Copa do Mundo de 2026 no horizonte, ter sequência virou prioridade. Endrick sabe que, mais do que nome ou expectativa, o que pesa é rendimento em campo. Carlo Ancelotti já deixou isso claro. Em entrevista à Placar, em novembro, o ex-técnico do Real Madrid reforçou a importância de o atacante buscar minutos.
“Sim, falei com ele no início da temporada. Ele estava machucado, mas agora está bem e precisa pensar, junto com seu entorno, no que é melhor. Conversar com o clube para decidir. O Endrick é muito jovem, essa não será a última Copa dele. Ele pode jogar a de 2026, tem qualidade para isso, mas também pode estar em 2030, 2034 e até 2038. O mais importante é voltar a jogar e mostrar suas qualidades”, afirmou Ancelotti.
- AFP
Um palco ideal para brilhar no Lyon
No Lyon, Endrick encontrará um cenário favorável. A equipe de Paulo Fonseca disputa várias competições e pode oferecer vitrine tanto no cenário nacional quanto no europeu. Após o duelo contra o Monaco, que ele não poderá disputar, seu time enfrenta o Lille pela Copa da França, no dia 11 de janeiro, e depois encara o Brest, no dia 18, pela Ligue 1. No cenário continental, o desafio é ainda maior. O Lyon lidera seu grupo na Europa League e ainda tem pela frente confrontos contra Young Boys e PAOK. A competição surge como uma excelente oportunidade para Endrick mostrar personalidade, ganhar confiança e provar seu valor — tanto para Carlo Ancelotti quanto para Xabi Alonso.