De novo? Vinícius Júnior e Kylian Mbappé engatam novo jogo ruim em tropeço do Real Madrid para o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol

O Real Madrid teve uma tarde miserável contra o Rayo Vallecano, neste domingo (09), oferecendo pouca ameaça ofensiva ao se contentar com um frustrante empate sem gols. O poderoso ataque composto por Kylian Mbappé, Vinicius Jr. e Jude Bellingham foi mantido em silêncio em um confronto frustrante para o treinador Xabi Alonso, enquanto os Blancos não conseguiram se recuperar da derrota no meio da semana para o Liverpool.

O Madrid ofereceu pouco no primeiro tempo, mas houve algumas chances. Arda Guler, que pareceu muito melhor após uma performance apagada pela Champions League, fez o goleiro trabalhar cedo, enquanto Raul Asencio falhou em converter uma cabeçada de peixinho. O Rayo, por outro lado, não teve medo de contra-atacar e obrigou Thibaut Courtois a fazer duas defesaças à medida que o tempo passava.

Mbappé teve uma boa tentativa, mas desperdiçou, enquanto Bellingham chegou perto depois, mas viu sua finalização ser negada por um desarme de última hora. O time da casa, na verdade, parecia mais propenso a marcar após o intervalo, à medida que pressionavam o gol do Madrid e criavam oportunidades no contra-ataque.

Admitidamente, haverá jogos como este para o Madrid - especialmente fora de casa - mas com a disputa pelo título prestes a ser tão apertada como nunca, isso pode ser custoso. Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Real Madrid em Vallecas...