Rayo Vallecano de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Thomas Hindle

De novo? Vinícius Júnior e Kylian Mbappé engatam novo jogo ruim em tropeço do Real Madrid para o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol

O duelo válido pela competição nacional terminou sem gols em tarde de exibição nada inspirada dos merengues

O Real Madrid teve uma tarde miserável contra o Rayo Vallecano, neste domingo (09), oferecendo pouca ameaça ofensiva ao se contentar com um frustrante empate sem gols. O poderoso ataque composto por Kylian Mbappé, Vinicius Jr. e Jude Bellingham foi mantido em silêncio em um confronto frustrante para o treinador Xabi Alonso, enquanto os Blancos não conseguiram se recuperar da derrota no meio da semana para o Liverpool.

O Madrid ofereceu pouco no primeiro tempo, mas houve algumas chances. Arda Guler, que pareceu muito melhor após uma performance apagada pela Champions League, fez o goleiro trabalhar cedo, enquanto Raul Asencio falhou em converter uma cabeçada de peixinho. O Rayo, por outro lado, não teve medo de contra-atacar e obrigou Thibaut Courtois a fazer duas defesaças à medida que o tempo passava. 

Mbappé teve uma boa tentativa, mas desperdiçou, enquanto Bellingham chegou perto depois, mas viu sua finalização ser negada por um desarme de última hora. O time da casa, na verdade, parecia mais propenso a marcar após o intervalo, à medida que pressionavam o gol do Madrid e criavam oportunidades no contra-ataque.

Admitidamente, haverá jogos como este para o Madrid - especialmente fora de casa - mas com a disputa pelo título prestes a ser tão apertada como nunca, isso pode ser custoso. Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Real Madrid em Vallecas...

  • Alvaro Carreras Real Madrid 2025 Getty

    Goleiro & Defesa

    Thibaut Courtois (7/10):

    Fez algumas defesas importantes, como de costume. Não cometeu erros. 

    Federico Valverde (7/10):

    Correu de um lado para o outro pela direita. Seu lado estava principalmente quieto e ele teve pouco a fazer. 

    Raul Asencio (6/10):

    Teve uma boa chance negada. Manteve as coisas organizadas de outra forma. 

    Dean Huijsen (6/10):

    Um primeiro tempo bastante ruim. Recebeu um cartão e parecia um pouco instável. Substituído no intervalo. 

    Alvaro Carreras (7/10):

    Mais uma apresentação equilibrada como lateral-esquerdo.

  • Eduardo Camavinga Real Madrid 2025Getty

    Meio-campo

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Entrou com firmeza nos desarmes, circulou a bola de forma eficaz. 

    Jude Bellingham (7/10):

    Cheio de criatividade no meio-campo, esteve a algumas boas defesas de distância de marcar um gol. 

    Arda Guler (6/10):

    Mais dinâmico no primeiro tempo após uma exibição morna no meio da semana. Quase marcou ao colocar uma bola ao lado na segunda metade. Sua influência diminuiu à medida que o jogo avançava. 

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Ataque

    Brahim Diaz (6/10):

    Atuante na ponta, mas poderia ter soltado a bola de forma mais eficaz. Substituído após 70 minutos. 

    Kylian Mbappé (5/10):

    Bastante contido no meio, começou a perder a disciplina posicional. Um dia raro de baixa performance. 

    Vinicius Jr (6/10):

    Relativamente quieto, e viu sua ponta ficar congestionada pelo impaciente Mbappé. 

  • Xabi Alonso Real Madrid 2025Getty

    Substitutos e Treinador

    Eder Militão (5/10):

    Seu lado do campo parecia muito vulnerável no segundo tempo.

    Dani Ceballos (5/10):

    Foi colocado em campo para um pouco mais de controle no meio-campo, o que ele realmente não ofereceu.

    Rodrygo (5/10):

    Colocado no final, não ofereceu muito. 

    Trent Alexander-Arnold (N/A):

    Sem tempo para causar impacto.

    Xabi Alonso (5/10):

    Optou por uma formação ofensiva contra um adversário que parecia estar mais recuado. Questionável a escolha de colocar Ceballos quando precisando de um gol. Sua equipe não mereceu mais do que um empate.

