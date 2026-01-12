Vinícius Junior iguala recorde de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Ferenc Puskas pelo Real Madrid

O Real Madrid buscou inspiração em Vinicius Júnior em seu último confronto com o arquirrival Barcelona. O atacante francês Kylian Mbappé estava de volta à disposição de Xabi Alonso após lesão, mas foi considerado apto apenas para um lugar no banco de reservas.

Era necessário que outro jogador com a icônica camisa branca assumisse a responsabilidade e produzisse momentos de brilhantismo no terço final do campo. Vinicius cumpriu essa missão ao marcar um gol espetacular em jogada individual nos acréscimos do primeiro tempo.

Ele recebeu a bola aberto na esquerda, deu um drible desconcertante no lateral do Barça, Jules Koundé, e passou por Pau Cubarsi. Com o gol aberto, Vinicius acertou um chute rasteiro indefensável, sem chances para Joan García.

Esse gol empatou a partida para o Real Madrid em 1 a 1, e Gonzalo García garantiu que o placar permanece empatado em 2 a 2, antes do intervalo, depois de Robert Lewandowski ter colocado o Barça novamente em vantagem. Raphinha, que abriu o placar, marcou o gol da vitória em um jogo emocionante que terminou 3 a 2, a 17 minutos do fim.