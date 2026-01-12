+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Vinicius Junior Cristiano Ronaldo Karim Benzema Real MadridGetty/GOAL
Chris Burton

Vinícius Junior iguala recorde de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Ferenc Puskas pelo Real Madrid

Nem sempre um momento individual brilhante é suficiente para mudar o destino de uma final. Mesmo em uma noite amarga para o Real Madrid, Vinicius Junior voltou a mostrar por que seu nome já circula entre os grandes da história do clube, alcançando uma marca que poucos conseguiram em decisões de peso

A jogada mágica de Vinicius Junior pelo Real Madrid na Supercopa contra o rival Barcelona teve pouca importância no contexto geral, já que o time sofreu uma derrota por 3 a 2, mas o fez igualar um recorde notável. O craque brasileiro agora está ao lado de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Ferenc Puskás em número de participações em gols em finais importantes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • Vinicius marcou um golaço em jogada individual na derrota da Supercopa para o Barcelona

    O Real Madrid buscou inspiração em Vinicius Júnior em seu último confronto com o arquirrival Barcelona. O atacante francês Kylian Mbappé estava de volta à disposição de Xabi Alonso após lesão, mas foi considerado apto apenas para um lugar no banco de reservas.

    Era necessário que outro jogador com a icônica camisa branca assumisse a responsabilidade e produzisse momentos de brilhantismo no terço final do campo. Vinicius cumpriu essa missão ao marcar um gol espetacular em jogada individual nos acréscimos do primeiro tempo.

    Ele recebeu a bola aberto na esquerda, deu um drible desconcertante no lateral do Barça, Jules Koundé, e passou por Pau Cubarsi. Com o gol aberto, Vinicius acertou um chute rasteiro indefensável, sem chances para Joan García.

    Esse gol empatou a partida para o Real Madrid em 1 a 1, e Gonzalo García garantiu que o placar permanece empatado em 2 a 2, antes do intervalo, depois de Robert Lewandowski ter colocado o Barça novamente em vantagem. Raphinha, que abriu o placar, marcou o gol da vitória em um jogo emocionante que terminou 3 a 2, a 17 minutos do fim.

    Assista ao Real Madrid na LaLiga e mais!Assine já! 

    • Publicidade
  • Vinicius Junior Champions League trophy 2022 Real MadridGetty

    Vinicius igualou recorde de Cristiano e Benzema

    Embora Vini tenha ficado com a medalha de vice-campeão, ele provou mais uma vez ser um jogador decisivo em grandes ocasiões. Igualando Cristiano Ronaldo, Benzema e Puskás ao registrar 16 participações em gols em finais disputadas pelo Real Madrid.

    Ele marcou o gol da vitória para o Real Madrid na final da Liga dos Campeões de 2021/22 contra o Liverpool, naquela que foi uma temporada de destaque para o atacante brasileiro, e desde então não parou de crescer.

    Vinicius já brilhou em 15 grandes finais com o Real Madrid e, com apenas 25 anos, igualou as conquistas de CR7 e companhia. Conquistando duas Ligas dos Campeões, uma Copa do Rei, três Supercopas da Espanha, uma Supercopa da UEFA, dois Mundiais de Clubes da FIFA e a Copa Intercontinental.

  • Fim do jejum: Vinicius volta a marcar após 16 jogos sem gols

    Antes de enfrentar o Barcelona na Arábia Saudita, Vincius estava há 16 jogos sem marcar, uma sequência que remontava ao encontro com o Villarreal, pela La Liga, em 4 de outubro de 2025. Ele voltou à boa forma de maneira impressionante.

    O agora ex-técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, disse sobre o ponta brasileiro após a partida: “Ele fez um ótimo jogo. Muito perigoso. A equipe trabalhou duro, mostramos garra, mas não deu certo hoje.”

    A substituição de Vinicius nos minutos finais, com o Real Madrid ainda buscando o empate, causou surpresa. Alonso foi criticado pela decisão de substituir o astro brasileiro, mas insiste que não teve outra escolha.

    Ao explicar a decisão, Alonso disse: “Vinicius esteve muito bem até os minutos finais. Pediu para sair devido ao cansaço. Havia muita umidade. Ele foi uma ameaça constante, o gol foi espetacular e ele causou muitos problemas pela esquerda.”

  • ViniciusGetty Images

    Comparativo com Cristiano em número de gols pelo Real Madrid

    Vinicius já soma 112 gols pelo Real Madrid em 350 jogos. Ele ultrapassou a marca de 20 gols em cada uma das últimas quatro temporadas, mas tem tido dificuldades para encontrar o ritmo nesta temporada. O Real Madrid espera que o melhor dele ainda esteja por vir, enquanto o time continua na busca por títulos nacionais e internacionais.

    Ele veste a icônica camisa 7, que um dia foi usada por Cristiano Ronaldo, com o craque português balançando as redes 450 vezes em 438 jogos pelo Real Madrid, tornando-se o maior artilheiro da história do clube.

    O Real Madrid e Vinicius voltam a campo na quarta-feira, quando enfrentarão o Albacete pelas oitavas de final da Copa do Rei. Atualmente, estão quatro pontos atrás do Barcelona em mais uma disputa épica pelo título da La Liga.

Copa do Rei
Albacete crest
Albacete
ALB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
0