Vinícius Junior iguala recorde de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Ferenc Puskas pelo Real Madrid

Antes de enfrentar o Barcelona na Arábia Saudita, Vincius estava há 16 jogos sem marcar, uma sequência que remontava ao encontro com o Villarreal, pela La Liga, em 4 de outubro de 2025. Ele voltou à boa forma de maneira impressionante.
O agora ex-técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, disse sobre o ponta brasileiro após a partida: “Ele fez um ótimo jogo. Muito perigoso. A equipe trabalhou duro, mostramos garra, mas não deu certo hoje.”
A substituição de Vinicius nos minutos finais, com o Real Madrid ainda buscando o empate, causou surpresa. Alonso foi criticado pela decisão de substituir o astro brasileiro, mas insiste que não teve outra escolha.
Ao explicar a decisão, Alonso disse: “Vinicius esteve muito bem até os minutos finais. Pediu para sair devido ao cansaço. Havia muita umidade. Ele foi uma ameaça constante, o gol foi espetacular e ele causou muitos problemas pela esquerda.”