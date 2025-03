Vinícius Júnior comparece ao Maracanã e assiste ao Flamengo ser campeão do Campeonato Carioca Vinicius Junior Flamengo Carioca Flamengo x Fluminense Fluminense

Atacante do Real Madrid acompanha Fla-Flu pela final do estadual antes de se apresentar à seleção brasileira para as Eliminatórias da Copa do Mundo