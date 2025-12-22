Vinícius Júnior é alertado por brasileiro ex-Tottenham a "não fazer o que Neymar fez"

Sobre a possibilidade de sair do Real Madrid em busca de um novo destino, o ex-jogador Sandro alertou Vini Jr que a grama do vizinho nem sempre é mais verde. O ex-meio-campista do Tottenham usou Neymar como exemplo ao martelar esse ponto.

Sandro, em entrevista à BOYLE SPORTS, disse: “Vinícius Júnior ou Xabi Alonso precisam sair do Real Madrid? Não, acho que ambos podem ficar e ter uma boa sequência de resultados juntos.

“Eu não concordei com o que Vinícius fez [no El Clasico do dia 26 de outubro], depois de Alonso tirar ele do campo, mas isso é normal. Vinicius só precisa se concentrar no Real Madrid. Não faça o que Neymar fez no Barcelona e saia. Não faça isso, por favor!

“No Brasil, dizemos que você precisa tentar ficar tranquilo. Acalme-se. Vinícius tem essa expressão no rosto dele, mas isso pode ser apenas um momento. Não é nada. Não é um problema. Sendo um ex-jogador de futebol agora, tenho que dar alguns conselhos. Você tem que respirar antes de pensar em sair.

“Eu deixei o Tottenham. Achei que queria sair porque estava brigando com os treinadores e apressei as coisas, mas, cara, eu adorava o Tottenham. Por que eu saí? Eu tinha um contrato de três anos. Por que estava com tanta pressa? Vinícius, por favor, respire.

“Isso é importante na vida também, mas especialmente para jogadores de futebol, temos tantas pessoas ao nosso redor dizendo que você deve sair, que o treinador não te respeita, mas vamos lá."