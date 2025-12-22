Vinícius Júnior é alertado por brasileiro ex-Tottenham a "não fazer o que Neymar fez"
Vinícius Júnior ainda não estendeu seu contrato com o Real Madrid
Neymar é considerado por muitos de ter desperdiçado sua carreira depois de deixar o Barcelona para jogar no Paris Saint-Germain, em 2017. Uma taxa recorde de € 222 milhões (R$ 1,4 bilhões, na cotação atual) foi paga, mas Neymar não conquistou a Liga dos Campeões ou a Bola de Ouro que tanto buscou na França.
Vinícius é visto por muitos como uma presença perturbadora no Santiago Bernabéu, e enquanto perguntas são feitas sobre seu comprometimento com o time, nenhuma extensão foi acordada para seu contrato que irá expirar em 2027.
- Getty
Vinícius é alertado para não repetir atitudes de Neymar
Sobre a possibilidade de sair do Real Madrid em busca de um novo destino, o ex-jogador Sandro alertou Vini Jr que a grama do vizinho nem sempre é mais verde. O ex-meio-campista do Tottenham usou Neymar como exemplo ao martelar esse ponto.
Sandro, em entrevista à BOYLE SPORTS, disse: “Vinícius Júnior ou Xabi Alonso precisam sair do Real Madrid? Não, acho que ambos podem ficar e ter uma boa sequência de resultados juntos.
“Eu não concordei com o que Vinícius fez [no El Clasico do dia 26 de outubro], depois de Alonso tirar ele do campo, mas isso é normal. Vinicius só precisa se concentrar no Real Madrid. Não faça o que Neymar fez no Barcelona e saia. Não faça isso, por favor!
“No Brasil, dizemos que você precisa tentar ficar tranquilo. Acalme-se. Vinícius tem essa expressão no rosto dele, mas isso pode ser apenas um momento. Não é nada. Não é um problema. Sendo um ex-jogador de futebol agora, tenho que dar alguns conselhos. Você tem que respirar antes de pensar em sair.
“Eu deixei o Tottenham. Achei que queria sair porque estava brigando com os treinadores e apressei as coisas, mas, cara, eu adorava o Tottenham. Por que eu saí? Eu tinha um contrato de três anos. Por que estava com tanta pressa? Vinícius, por favor, respire.
“Isso é importante na vida também, mas especialmente para jogadores de futebol, temos tantas pessoas ao nosso redor dizendo que você deve sair, que o treinador não te respeita, mas vamos lá."
"Mantenha a calma", Sandro aconselha Vinícius
Sandro acrescentou: “A carreira de Vinícius Júnior sofreria se ele deixasse o Real Madrid agora? Com certeza. A comparação com Neymar deixando o Barcelona é bonita. Ainda não entendo por que Neymar deixou o Barcelona. Por que, Neymar? Por quê? Por favor, nos diga o porquê.
“Quando ele saiu, comecei a rezar. É fácil dizer agora, mas eu disse na época, por que você vai sair do Barcelona no seu melhor momento, porque eu amo o Neymar, e pela primeira vez vi Lionel Messi entregando a bola para o Neymar nos momentos difíceis. Eu estava assistindo ao Barcelona o tempo todo e todo mundo passava a bola para Messi, mas naquele jogo contra o PSG, quando Messi te dá a bola para dizer, Neymar, faça sua mágica, uau!
“Imagine você é Neymar. Está em uma boa fase. Agora Messi, e ele fez isso de uma forma muito humilde e boa, está dizendo que precisa de você, e você vai embora? Não, acho que foi um dos maiores erros de todos no futebol. Neymar poderia ter ficado no Barcelona e ganhado três ou quatro Bolas de Ouro. Então Vinícius, por favor, calma. Tranquilo. Respire.”
- Getty
Conversa sobre transferências em alta rumo a 2026
Real Madrid e Vinícius Júnior têm muitos assuntos a conversar em 2026, com figuras proeminentes na capital espanhola sugerindo que os Merengues deveriam se abrir para ofertas caso o brasileiro não se comprometa com o clube e não aceite a maneira de jogo de Xabi Alonso.
Ele foi vaiado por seus próprios torcedores ao ser substituído no confronto de La Liga contra o Sevilla, e nos dias seguintes foi visto em Dubai para passar o fim do ano. As perguntas continuarão se Vini vai se firmar na Espanha ou perseguirá um contrato mais lucrativo em outro lugar, como Neymar fez no passado.