Vinicius Jr revela mensagens implorantes do astro do Liverpool Dominik Szoboszlai e cita o capitão do Chelsea Reece James entre seus melhores amigos no futebol

Embora não haja indícios de que um acordo esteja iminente, o Liverpool encontra-se numa situação precária. A presença de amigos próximos como Vinicius Jr e o ex-companheiro de equipe Trent Alexander-Arnold, que deixou Anfield para jogar no Bernabeu no ano passado, adiciona uma camada perigosa às especulações.

O Liverpool agora enfrenta uma encruzilhada crítica. O clube deve decidir se atende às exigências salariais de £ 300.000 por semana do lado de Szoboszlai ou se corre o risco de perder seu craque para a icônica camisa branca do Real Madrid.

Com a janela de transferências de verão se aproximando, o futuro de Szoboszlai certamente dominará as manchetes. Embora seu contrato vá até 2028, dando aos Reds alguma vantagem, o impacto psicológico de colegas e treinadores falando sobre uma mudança para a Espanha é difícil de ignorar. Para o técnico Arne Slot, o maior desafio pode ser convencer seu craque de que ele pode realizar todas as suas ambições em Anfield, mesmo com a crescente “conexão com o Real Madrid” ameaçando levá-lo para fora do clube.