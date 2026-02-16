Getty/GOAL
Traduzido por
Vinicius Jr revela mensagens implorantes do astro do Liverpool Dominik Szoboszlai e cita o capitão do Chelsea Reece James entre seus melhores amigos no futebol
Vinicius Jr fala publicamente sobre sua amizade com Szoboszlai
Em uma admissão surpreendente, Vinicius citou Szoboszlai como um de seus confidentes mais próximos fora do vestiário do Real Madrid. Apesar de suas trajetórias profissionais diferentes, o vínculo entre as duas forças criativas parece ser profundo. Quando questionado sobre seus amigos no futebol, o jogador de 25 anos revelou em uma entrevista ao YouTuber Ibai: “Converso muito com Szoboszlai. Nós nos conhecemos quando éramos mais jovens. [Lucas] Paquetá é meu melhor amigo no futebol. Raphinha, no Barcelona, Savinho e Reinier, no Brasil, que também jogou aqui. Nós, brasileiros, estamos quase sempre juntos fora do campo, mas de outros times que não são brasileiros, Reece James - sou muito amigo dele. Rafael Leão, tenho vários amigos fora.”
- Getty Images Sport
As mensagens secretas e as botas Nike
A conexão entre as duas estrelas não se limita ao respeito profissional; eles trocam mensagens ativamente sobre muito mais do que apenas táticas de futebol. Com Vinicius prestes a lançar uma linha exclusiva de chuteiras da Nike, ele admitiu que o jogador do Liverpool tem enviado mensagens para sua caixa de entrada para participar da ação.
“Muitos jogadores me enviaram mensagens para jogar com elas!”, sorriu o brasileiro. “Paquetá, do Flamengo, e Szoboszlai, do Liverpool, também me pediram.” Essa brincadeira descontraída esconde uma preocupação mais séria para os Reds: quanto mais tempo esses dois permanecerem em contato, mais oportunidades o “Agente Vini” terá de fazer seu trabalho em nome de Florentino Perez.
Sonho do Real Madrid ou lenda de Anfield?
A notícia da amizade entre os dois surge em um momento delicado para o Liverpool, após comentários explosivos do técnico da Hungria, Marco Rossi. O treinador da seleção nacional gerou incerteza sobre o futuro do astro em Anfield, afirmando que uma transferência para o gigante espanhol sempre foi o objetivo final do seu capitão. Rossi causou frenesi ao declarar: “Devido à relação próxima que mantenho com Dominik desde que ele começou sua carreira no futebol, o Real Madrid sempre foi o seu sonho”.
Com Szoboszlai atualmente dando uma aula na Premier League — já tendo marcado 10 gols nesta temporada —, a pressão está aumentando sobre a diretoria do Liverpool para garantir seu futuro com uma lucrativa extensão de contrato.
- Getty Images Sport
A corrida do Liverpool contra o tempo
Embora não haja indícios de que um acordo esteja iminente, o Liverpool encontra-se numa situação precária. A presença de amigos próximos como Vinicius Jr e o ex-companheiro de equipe Trent Alexander-Arnold, que deixou Anfield para jogar no Bernabeu no ano passado, adiciona uma camada perigosa às especulações.
O Liverpool agora enfrenta uma encruzilhada crítica. O clube deve decidir se atende às exigências salariais de £ 300.000 por semana do lado de Szoboszlai ou se corre o risco de perder seu craque para a icônica camisa branca do Real Madrid.
Com a janela de transferências de verão se aproximando, o futuro de Szoboszlai certamente dominará as manchetes. Embora seu contrato vá até 2028, dando aos Reds alguma vantagem, o impacto psicológico de colegas e treinadores falando sobre uma mudança para a Espanha é difícil de ignorar. Para o técnico Arne Slot, o maior desafio pode ser convencer seu craque de que ele pode realizar todas as suas ambições em Anfield, mesmo com a crescente “conexão com o Real Madrid” ameaçando levá-lo para fora do clube.
Publicidade