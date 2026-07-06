Vini Jr explica por que não bateu pênalti e rebate críticas: "Nunca fugi de responsabilidade"

A eliminação do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, deixou um lance como um dos mais debatidos da partida: o pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães ainda no primeiro tempo, quando o placar seguia zerado. Após a derrota por 2 a 1, Vinícius Júnior explicou por que não assumiu a cobrança e rebateu as críticas de que teria evitado a responsabilidade.
Segundo o atacante, a definição dos cobradores foi feita pela comissão técnica de Carlo Ancelotti antes mesmo de a bola rolar. Por isso, Bruno foi o escolhido para a penalidade.
"Sobre a cobrança, o mister escolheu antes do jogo. Nunca fui vaidoso, nunca quis artilharia da competição, por isso bateu o Bruno. Ele bate melhor do que eu. Nunca fugi da responsabilidade. Muita gente vai falar que eu não quis bater, mas nunca fugi da responsabilidade. Bato pênalti no Real quando o treinador me escolhe. Precisamos nos preparar melhor para a próxima Copa e para os próximos jogos", afirmou.