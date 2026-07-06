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Luis Felipe Gonçalves

Vini Jr explica por que não bateu pênalti e rebate críticas: "Nunca fugi de responsabilidade"

Brasil
Vinicius Junior
B. Guimaraes
C. Ancelotti
Brasil x Noruega
Noruega
Copa do Mundo

Atacante esclarece escolha da comissão técnica para a cobrança de Bruno Guimarães e diz que sempre respeitou a definição do treinador

A eliminação do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, deixou um lance como um dos mais debatidos da partida: o pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães ainda no primeiro tempo, quando o placar seguia zerado. Após a derrota por 2 a 1, Vinícius Júnior explicou por que não assumiu a cobrança e rebateu as críticas de que teria evitado a responsabilidade.

Segundo o atacante, a definição dos cobradores foi feita pela comissão técnica de Carlo Ancelotti antes mesmo de a bola rolar. Por isso, Bruno foi o escolhido para a penalidade.

"Sobre a cobrança, o mister escolheu antes do jogo. Nunca fui vaidoso, nunca quis artilharia da competição, por isso bateu o Bruno. Ele bate melhor do que eu. Nunca fugi da responsabilidade. Muita gente vai falar que eu não quis bater, mas nunca fugi da responsabilidade. Bato pênalti no Real quando o treinador me escolhe. Precisamos nos preparar melhor para a próxima Copa e para os próximos jogos", afirmou.

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    Explicação de Ancelotti

    Na entrevista coletiva, Carlo Ancelotti confirmou que a decisão foi baseada em um levantamento estatístico realizado pela comissão técnica com o desempenho recente dos jogadores nas cobranças de pênalti.

    O treinador explicou que Raphinha aparecia como o principal cobrador da Seleção, mas estava no banco no momento do lance. Neymar e Igor Thiago, que completavam os três primeiros da lista, também não estavam em campo. Com isso, Bruno Guimarães foi escolhido para a cobrança.

    "Fizemos uma estatística de um ano dos jogadores. O melhor na Seleção era o Raphinha. Quem estava em campo, o melhor era o Bruno Guimarães. Depois vinha o Martinelli", explicou.

    Davide Ancelotti, auxiliar e filho do treinador, reforçou que a ordem dos cobradores havia sido definida na preleção.

    "É uma decisão pré-definida, como fazemos em todos os jogos. Avisamos antes da partida quem bate o pênalti. Depois, os pênaltis podem ser perdidos. Faz parte do futebol."

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    Comparação de cobradores

    O erro de Bruno Guimarães gerou questionamentos sobre a escolha da comissão técnica, principalmente pela presença de Vinícius Júnior em campo. Os números recentes, porém, ajudam a explicar o critério adotado.

    Na temporada 2025/26, Vinícius converteu cinco dos sete pênaltis cobrados pelo Real Madrid, desperdiçando duas cobranças.

    Bruno Guimarães, por outro lado, havia convertido todas as três penalidades que bateu como profissional antes da Copa: duas pelo Newcastle, na temporada 2025/26, e uma pelo Lyon, em 2020/21.

    Apesar da explicação da comissão técnica, o pênalti defendido por Orjan Nyland acabou se tornando um dos lances decisivos da eliminação brasileira para a Noruega e seguirá como um dos principais temas do adeus da seleção ao Mundial.

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