Vini Jr. na Arábia Saudita? Empresários articulam investida pelo craque do Real Madrid na próxima janela

Segundo uma nova reportagem do comentarista esportivo Ben Jacobs, negociadores sauditas estão prontos para testar a resistência do Real Madrid com uma oferta astronômica para contratar Vinicius Júnior ao final da temporada 2025/26. A reportagem afirma que o Al-Ahli é o principal clube do Campeonato Saudita a demonstrar interesse na contratação do jogador de 25 anos, e que o time de Matthias Jaissle estaria disposto a oferecer um contrato no valor impressionante de € 1 bilhão (R$ 6 bilhões).

Embora o Real Madrid aparentemente esteja interessado em que Vinicius assine uma extensão de contrato, já que o atual expira em junho de 2027, acredita-se que as negociações tenham sido suspensas quando Xabi Alonso era o treinador.

Vinicius e Xabi tiveram uma relação difícil no Bernabéu, antes do espanhol ser demitido após a derrota do clube por 3 a 2 para o arquirrival Barcelona na final da Supercopa da Espanha.

O relatório conclui afirmando que dirigentes do Campeonato Saudita estão em contato com os representantes de Vinicius há mais de um ano, buscando garantir a chegada de mais um grande nome ao país. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Fabinho, Riyad Mahrez, Kingsley Coman e Rúben Neves encabeçam a lista de estrelas que atualmente atuam na Saudi Pro League.