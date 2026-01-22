Getty Images Sport
Vini Jr. na Arábia Saudita? Empresários articulam investida pelo craque do Real Madrid na próxima janela
Vini Jr. será alvo de uma grande oferta da Arábia Saudita
Segundo uma nova reportagem do comentarista esportivo Ben Jacobs, negociadores sauditas estão prontos para testar a resistência do Real Madrid com uma oferta astronômica para contratar Vinicius Júnior ao final da temporada 2025/26. A reportagem afirma que o Al-Ahli é o principal clube do Campeonato Saudita a demonstrar interesse na contratação do jogador de 25 anos, e que o time de Matthias Jaissle estaria disposto a oferecer um contrato no valor impressionante de € 1 bilhão (R$ 6 bilhões).
Embora o Real Madrid aparentemente esteja interessado em que Vinicius assine uma extensão de contrato, já que o atual expira em junho de 2027, acredita-se que as negociações tenham sido suspensas quando Xabi Alonso era o treinador.
Vinicius e Xabi tiveram uma relação difícil no Bernabéu, antes do espanhol ser demitido após a derrota do clube por 3 a 2 para o arquirrival Barcelona na final da Supercopa da Espanha.
O relatório conclui afirmando que dirigentes do Campeonato Saudita estão em contato com os representantes de Vinicius há mais de um ano, buscando garantir a chegada de mais um grande nome ao país. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Fabinho, Riyad Mahrez, Kingsley Coman e Rúben Neves encabeçam a lista de estrelas que atualmente atuam na Saudi Pro League.
O jogador tem sido regularmente vaiado pelos torcedores do Real nesta temporada
Embora o futuro de Vinicius ainda seja incerto, o atacante passou por um período difícil nesta temporada. O ex-craque do Flamengo foi vaiado constantemente pela torcida do Real Madrid após uma má fase, na qual não marcou em 22 jogos pelo clube, antes de balançar as redes contra o Barcelona na final da Supercopa.
Vinicius, juntamente com os companheiros de equipe Jude Bellingham e Federico Valverde, também foram vaiados durante o jogo do Real Madrid contra o Levante no último fim de semana, pelo Campeonato Espanhol. A torcida do Bernabéu criticou o trio por seu relacionamento conturbado com Xabi Alonso, jogador que atuou pelo clube entre 2009 e 2014.
Após ser substituído na vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona no Campeonato Espanhol, em outubro, Vinicius ficou furioso com o espanhol Alonso, e as câmeras o flagraram dizendo: “Sempre eu! Vou embora do time! É melhor eu ir embora, então vou embora.”
Mais tarde, ele pediu desculpas aos fãs por seu episódio de raiva.
Vinicius responde às vaias brilhando na vitória sobre o Monaco
No entanto, Vinicius deu a volta por cima em grande estilo, marcando um gol e dando duas assistências na goleada do Real Madrid por 6 a 1 sobre o Monaco, na Champions League, na terça-feira.
Vinicius foi acompanhado na lista de marcadores por Kylian Mbappé (2x), Bellingham e Franco Mastantuono - enquanto Thilo Kehrer marcou contra - e o Real Madrid se colocou em uma boa posição para se classificar diretamente para as oitavas de final.
O Real Madrid, que nomeou Álvaro Arbeloa como substituto de Xabi Alonso no comando da equipe, enfrentará o ex-técnico José Mourinho quando visitar o gigante português Benfica em seu último jogo da fase de liga do campeonato, na quarta-feira, 28 de janeiro.
O brasileiro falou sobre o período 'difícil' no Real
Ao falar sobre as adversidades que enfrentou no Real Madrid nesta temporada, Vinicius disse aos repórteres após o jogo contra o Monaco: “Os últimos dias têm sido muito difíceis para mim. Por causa das vaias e por tudo o que foi dito. Estou sempre sob os holofotes e não quero estar lá por coisas que acontecem fora de campo, quero estar lá pelo que faço dentro de campo.”
Entretanto, o novo técnico do Real Madrid, Arbeloa, não poupou elogios à atuação de Vinicius, eleito o melhor em campo contra o time do Campeonato Francês, acrescentando: “Quando ele está no Bernabéu, é imparável. Se quisermos lutar por títulos, precisamos dele. O Vini precisa se sentir amado. Ele é muito emotivo. Ele precisa sentir esse carinho.”
Antes do reencontro do Real Madrid com Mourinho na próxima semana, a equipe viaja para enfrentar o Villarreal em partida válida pelo Campeonato Espanhol, no sábado à noite. Os comandados de Arbeloa estão atualmente em segundo lugar na tabela, apenas um ponto atrás do Barcelona de Hansi Flick, que recebe o Real Oviedo no dia seguinte.
