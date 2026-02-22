Getty
Traduzido por
Vincent Kompany reage aos rumores de que Nicolas Jackson voltará do Bayern de Munique para o Chelsea
Jackson de volta ao Chelsea?
A passagem de Jackson pelo Chelsea parecia ter chegado ao fim no verão, depois que ele foi emprestado ao Bayern. O gigante bávaro pode tornar a transferência definitiva se ele jogar pelo menos 45 minutos em 40 partidas nesta temporada, mas isso parece improvável. Jackson jogou apenas 22 vezes nesta temporada pelo Bayern e, segundo o The Times, agora é “improvável” que o gigante bávaro busque uma transferência definitiva. Kompany foi questionado sobre a situação de Jackson no clube, mas se recusou a revelar muitos detalhes.
- AFP
Kompany reage às declarações de Jackson
Ele disse aos repórteres após a vitória por 3 a 2 sobre o Eintracht Frankfurt, no sábado, pela Bundesliga: “Estamos felizes por ter Nicolas Jackson conosco. Qualquer decisão sobre o verão será discutida com o próprio Nicolas e entre os clubes. Não tenho uma resposta agora. A única coisa que sei é que estamos muito felizes por tê-lo conosco.”
Jackson não participou do jogo contra o Frankfurt, com Harry Kane mais uma vez roubando as manchetes após marcar dois gols na partida.
Jackson poderia ter futuro no Chelsea?
Não está claro, neste momento, se Jackson teria futuro no Chelsea caso regressasse. Liam Rosenior já conta com João Pedro, Marc Guiu e Liam Delap no seu plantel, enquanto Emmanuel Emegha deverá chegar no verão, proveniente do clube irmão Strasbourg.
Pedro marcou 14 gols até agora nesta temporada pelo Blues, enquanto Delap tem enfrentado dificuldades e marcou apenas duas vezes. No entanto, Rosenior apoiou seu atacante, apesar da falta de gols desde que ele chegou no verão.
Ele disse aos repórteres: “Todos os atacantes querem marcar gols, é claro, é por isso que jogam e é o que amam fazer. Mas é preciso muito mais [para vencer os jogos]. É preciso ter 11 atacantes e 11 defensores o tempo todo, e Liam defende muito bem na frente, assim como João. Eles contribuíram para o bom desempenho recente do time, e isso precisa continuar. Se você observar a carreira da maioria dos jogadores, depois que eles ingressam em um clube, é na segunda temporada que eles realmente decolam. No caso de Liam, ele teve algumas atuações realmente muito boas, mas seu ritmo também foi interrompido por lesões. Estou muito feliz com Joao e muito feliz com Liam. Acho que Marc Gu"u, quando o chamamos, tem sido muito bom, e isso precisa continuar para que tenhamos sucesso.”
- Getty Images Sport
O que vem a seguir?
A última partida de Jackson pelo Bayern foi no final de janeiro e ainda não se sabe quanto tempo de jogo ele terá entre agora e o final da temporada com o Bayern. O campeão da Bundesliga volta a campo no próximo fim de semana contra o Dortmund, enquanto o Chelsea enfrenta o Arsenal no Emirates em sua próxima partida pela Premier League.
Publicidade