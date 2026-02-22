Vincent Kompany reage aos rumores de que Nicolas Jackson voltará do Bayern de Munique para o Chelsea

Não está claro, neste momento, se Jackson teria futuro no Chelsea caso regressasse. Liam Rosenior já conta com João Pedro, Marc Guiu e Liam Delap no seu plantel, enquanto Emmanuel Emegha deverá chegar no verão, proveniente do clube irmão Strasbourg.

Pedro marcou 14 gols até agora nesta temporada pelo Blues, enquanto Delap tem enfrentado dificuldades e marcou apenas duas vezes. No entanto, Rosenior apoiou seu atacante, apesar da falta de gols desde que ele chegou no verão.

Ele disse aos repórteres: “Todos os atacantes querem marcar gols, é claro, é por isso que jogam e é o que amam fazer. Mas é preciso muito mais [para vencer os jogos]. É preciso ter 11 atacantes e 11 defensores o tempo todo, e Liam defende muito bem na frente, assim como João. Eles contribuíram para o bom desempenho recente do time, e isso precisa continuar. Se você observar a carreira da maioria dos jogadores, depois que eles ingressam em um clube, é na segunda temporada que eles realmente decolam. No caso de Liam, ele teve algumas atuações realmente muito boas, mas seu ritmo também foi interrompido por lesões. Estou muito feliz com Joao e muito feliz com Liam. Acho que Marc Gu"u, quando o chamamos, tem sido muito bom, e isso precisa continuar para que tenhamos sucesso.”