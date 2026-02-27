Vincent Kompany dá a entender que Manuel Neuer poderá fazer um retorno surpreendente antes do confronto com o Borussia Dortmund, já que o goleiro do Bayern se recupera rapidamente da lesão

O Bayern pode receber um grande reforço defensivo antes do Der Klassiker, com o técnico Kompany dando a entender que Neuer pode fazer um retorno surpreendente. O goleiro veterano de 39 anos está afastado dos gramados desde que sofreu uma lesão na panturrilha durante a vitória por 3 a 0 sobre o Werder Bremen, há duas semanas, levando muitos a supor que ele perderia a importante viagem ao Signal Iduna Park.

No entanto, sua recuperação progrediu muito mais rápido do que o departamento médico havia previsto inicialmente, colocando-o de volta na disputa por uma das partidas mais importantes do calendário. Kompany falou com a imprensa na manhã de sexta-feira, admitindo que a rápida recuperação do capitão do clube pegou a comissão técnica completamente de surpresa, embora a decisão final dependa do último treino antes da equipe viajar para Dortmund.