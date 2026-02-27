AFP
Vincent Kompany dá a entender que Manuel Neuer poderá fazer um retorno surpreendente antes do confronto com o Borussia Dortmund, já que o goleiro do Bayern se recupera rapidamente da lesão
Atualização sobre a lesão de Manuel Neuer
O Bayern pode receber um grande reforço defensivo antes do Der Klassiker, com o técnico Kompany dando a entender que Neuer pode fazer um retorno surpreendente. O goleiro veterano de 39 anos está afastado dos gramados desde que sofreu uma lesão na panturrilha durante a vitória por 3 a 0 sobre o Werder Bremen, há duas semanas, levando muitos a supor que ele perderia a importante viagem ao Signal Iduna Park.
No entanto, sua recuperação progrediu muito mais rápido do que o departamento médico havia previsto inicialmente, colocando-o de volta na disputa por uma das partidas mais importantes do calendário. Kompany falou com a imprensa na manhã de sexta-feira, admitindo que a rápida recuperação do capitão do clube pegou a comissão técnica completamente de surpresa, embora a decisão final dependa do último treino antes da equipe viajar para Dortmund.
Kompany avalia opções para a posição de goleiro
Durante a coletiva de imprensa pré-jogo, o técnico belga deu uma atualização bastante otimista sobre a situação, mantendo as portas abertas para seu indiscutível goleiro titular. “Manu parece estar muito bem, na verdade. Pensávamos que ele ficaria fora por mais tempo. Ele está indo bem e pode até treinar hoje”, explicou Kompany, observando que estão acompanhando de perto sua evolução antes do confronto pela Bundesliga.
O técnico também esclareceu o plano de contingência caso o veterano não passe no teste físico de última hora, confirmando que o goleiro reserva Jonas Urbig, de 22 anos, está totalmente preparado para assumir a posição. “Pode não ser suficiente para amanhã. Se não for, então vamos jogar com Jonas Urbig”, acrescentou, expressando confiança no jovem substituto, que enfrentaria a difícil tarefa de substituir uma lenda que ostenta 26 vitórias em 44 partidas históricas contra o Black and Yellows.
O Dortmund sofre revés na Liga dos Campeões
O próximo Klassiker tem um peso imenso, dada a atual classificação da Bundesliga, e Kompany está abraçando totalmente a intensa rivalidade e o desejo mútuo pela supremacia nacional. Enquanto o Bayern entra no confronto mantendo altos padrões, seus rivais amargos estão atualmente lambendo suas feridas após uma espetacular eliminação por 4 a 1 da Liga dos Campeões nas mãos do Atalanta na quarta-feira.
Apesar dessa derrota esmagadora no meio da semana, Kompany se recusa a subestimar os anfitriões ou se concentrar em seu frágil estado psicológico, sugerindo que derrotas tão pesadas muitas vezes podem provocar reações imprevisíveis e perigosas de um adversário ferido. “Pode acontecer qualquer coisa. É obviamente um revés. Foi o tipo de jogo em que o Dortmund também poderia ter avançado. Mentalmente, isso sempre causa algum efeito. O resultado pode ser positivo ou negativo”, alertou o técnico do Bayern à imprensa, prevendo uma batalha acirrada no sábado.
Bayern mostra “agressividade saudável”, diz Kompany
Em vez de se concentrar na decepção europeia do Dortmund, Kompany preferiu destacar a atmosfera incrivelmente produtiva dentro de seu próprio time durante os preparativos para a viagem ao Westfalenstadion. Ele observou uma vantagem competitiva particular e uma agressividade feroz entre seus jogadores no campo de treinamento, o que ele acredita ser crucial para garantir uma vitória importante fora de casa e ampliar a liderança no topo do futebol alemão.
“Temos controle sobre como vamos entrar neste jogo. Tivemos uma boa semana”, explicou Kompany, elogiando o espírito determinado demonstrado por seu elenco repleto de estrelas. “Foi essa agressividade saudável nos treinos que eu adorei”, acrescentou, referindo-se à intensa competitividade que caracteriza uma equipe campeã se preparando para um ambiente hostil.
