Viktor Gyokeres ou Gabriel Jesus - quem merece ser titular no ataque do Arsenal?

O Arsenal certamente precisará de jogadores decisivos na reta final da temporada, que realmente testará a força de uma equipe que tem sido acusada de "pipocar" no campeonato nos últimos anos, então a experiência e o otimismo de Jesus podem muito bem lhe dar vantagem sobre Gyokeres na visão de Arteta.
Como Gabriel Martinelli já destacou, o motivo pelo qual ele e seus companheiros de ataque adoram jogar com Gabriel Jesus é que seu compatriota "adora se conectar e rotacionar" regularmente, o que cria uma fluidez na linha de ataque que o treinador considera inestimável.
"Gabi tem uma qualidade muito especial, que é a de conectar repentinamente todos ao seu redor", disse Arteta, "e isso é algo que nós, como equipe, precisamos, e nos tornará melhores."
Nada disso significa que Gyokeres não terá um papel a desempenhar na busca do Arsenal pelos títulos. O simples fato de a equipe ainda estar competindo em quatro frentes significa que ele, Jesus e Havertz serão necessários para ajudar os Gunners a lidar com uma agenda insana.
É um ponto que o próprio Jesus já deixou claro. O jogador formado na base do Palmeiras tem se manifestado veementemente em apoio a Gyokeres e Havertz, mesmo que o trio esteja essencialmente disputando a mesma posição.
"Todo mundo quer ser titular", reconheceu Jesus em Milão. "Sou um cara muito respeitoso. Não sou mais garoto, tenho 28 anos, então entendo de futebol. Fiquei muito feliz que o Vik entrou e marcou um gol. Fiquei muito feliz por ter marcado e pelo Vik também. Também tenho certeza de que o Kai vai marcar quando tiver a chance."
As palavras de encorajamento de Jesus resumiram muito bem o seu caráter e sublinharam a importância que ele terá para o Arsenal nos próximos dias, semanas e meses, independentemente de como for utilizado.
"Minha maior qualidade é que farei o que for preciso para ajudar o time a conquistar títulos", disse Jesus. "No City, desempenhei muitas funções. Às vezes, dividia a responsabilidade de marcar gols, outras vezes jogava pelas pontas e, em outras ocasiões, usava meu físico para articular o jogo. Não preciso ser sempre o camisa 9 para ajudar a equipe. Não estou aqui só por estar aqui. Estou aqui para fazer história."
O Arsenal fará o mesmo se mantiver a fé em Jesus, começando pelo confronto de hoje contra o United.