Viktor Gyokeres ou Gabriel Jesus - quem merece ser titular no ataque do Arsenal?

Certamente foi notável a alegria dos jogadores do Arsenal pelo gol de Gyokeres, o primeiro com a bola rolando em três meses, na vitória da semana passada sobre o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa.

Declan Rice também argumentou que muito do bom trabalho do jogador sueco passa despercebido, no sentido de que ele cria espaço para seus companheiros de equipe ao ocupar os adversários na zona central.

"É difícil para ele, porque ele tem dois defensores marcando-o o jogo todo, em cima dele o tempo todo", destacou Rice após marcar dois gols na vitória do Arsenal por 3 a 2 sobre o Bournemouth em 3 de janeiro.

"Então, ele precisa usar sua força, precisa fazer tudo o que puder para ajudar a equipe e, no meu primeiro gol hoje à noite, sem aquela corrida dele após o toque de Gabriel Martinelli, segurando a bola e tocando para Martin [Odegaard], aquele gol não teria acontecido. Aquele foi um momento crucial da partida para virarmos o jogo."

"Eu também vejo a força com que ele chuta a bola, e quando surge um espaço para ele e a bola chega aos seus pés para marcar gols, ele com certeza vai marcar. Acredite em mim, ele está jogando incrivelmente bem por nós, e não estaríamos onde estamos sem ele."

"Mas, neste momento, os defensores do Campeonato Inglês querem ser capazes de parar Viktor Gyokeres, porque ele é um dos melhores atacantes do mundo."

A responsabilidade de provar isso recai sobre ele, principalmente em meio a rumores de que o Arsenal estaria considerando uma grande investida na próxima temporada por Julian Alvarez, do Atlético de Madrid. Mas é Gabriel Jesus quem representa a ameaça mais imediata à titularidade de Gyokeres.