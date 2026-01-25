+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Viktor Gyokeres vs Gabriel Jesus GFX 16:9GOAL
Mark Doyle

Viktor Gyokeres ou Gabriel Jesus - quem merece ser titular no ataque do Arsenal?

O Arsenal ampliou sua vantagem na liderança do Campeonato Inglês no último fim de semana, enquanto seus rivais na disputa pelo título, Manchester City e Aston Villa, perderam. No entanto, o empate sem gols contra o Nottingham Forest levantou sérias dúvidas sobre o poder ofensivo da equipe

Viktor Gyokeres voltou a ter dificuldades no ataque, tocando na bola apenas 10 vezes em quase uma hora de jogo contra uma equipe ameaçada pelo rebaixamento, enquanto seu substituto, Gabriel Jesus, não conseguiu dar uma contribuição decisiva após entrar em campo.

Nesse contexto, o jogo de terça-feira em Milão contra a Inter não poderia ter corrido melhor para o Arsenal, já que ambos os atacantes marcaram na vitória por 3 a 1 no San Siro, que garantiu aos Gunners uma vaga entre os dois primeiros colocados na fase de liga da Champions League.

A questão agora, porém, antes do importantíssimo confronto de hoje contra o Manchester United no Emirates, pelo Campeonato Inglês, é: quem deve ser o titular no ataque do Arsenal, que tem chances reais de conquistar quatro títulos?

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Arsenal v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    O elo perdido?

    Havia vários motivos pelos quais o Arsenal sofreu duas derrotas na disputa pelo título contra o Manchester City, antes de ser surpreendentemente deixado para trás pelo Liverpool na última temporada, incluindo lesões de jogadores importantes nos momentos mais inoportunos.

    Os Gunners resolveram a falta de opções no elenco investindo ainda mais dinheiro no mercado de transferências na última janela de transferências para fornecer a Arteta o elenco mais forte do futebol mundial e, ao fazer isso, também tentaram resolver outro grande problema: a antiga necessidade de um verdadeiro camisa 9.

    Premier League, LaLiga e mais!Assine já! 

    Nenhum jogador marcou mais gols nas 10 principais ligas da Europa nas duas temporadas anteriores do que Gyokeres (68), que se juntou ao Arsenal vindo do Sporting em 26 de julho por 64 milhões de libras (R$ 462 milhões).

    O atacante sueco era considerado a "peça que faltava", o centroavante necessário para transformar um time que sempre volta ao segundo lugar em um campeão constante. No entanto, embora o Arsenal esteja em uma posição extremamente favorável para acabar com seu jejum de 22 anos sem títulos ingleses, Gyokeres contribuiu surpreendentemente pouco para essa conquista.

    • Publicidade
  • Liverpool v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    "As primeiras semanas foram difíceis"

    Gyokeres marcou apenas cinco gols no Campeonato Inglês nesta temporada, e dois deles foram de pênalti. Claro, se o jogador de 27 anos estivesse se destacando de outras maneiras, seria mais fácil defendê-lo, mas seu desempenho geral tem sido fraco.

    De fato, Gyokeres tem participado dos ataques do Arsenal quase tanto quanto Erling Haaland no Manchester City, mas sem conseguir finalizá-los, o que cria um contraste bastante nítido entre os dois camisas 9.

    Arteta tem reiteradamente salientado que Gyokeres não teve o benefício de uma pré-temporada adequada devido à forma como forçou a sua transferência de Lisboa.

    "As primeiras semanas foram difíceis porque fisicamente ele não estava em sua melhor forma e ele é um jogador que precisa disso, como qualquer outro jogador nesta liga, para render nesse nível", explicou o espanhol.

    "Mas sei que também precisamos continuar a aprimorá-lo e compreendê-lo um pouco melhor em certas situações, e ele precisa fazer o mesmo. Mas isso já está na hora. Temos total apoio para ele."

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-ARSENALAFP

    'Ele está se saindo incrivelmente bem para nós'

    Certamente foi notável a alegria dos jogadores do Arsenal pelo gol de Gyokeres, o primeiro com a bola rolando em três meses, na vitória da semana passada sobre o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa.

    Declan Rice também argumentou que muito do bom trabalho do jogador sueco passa despercebido, no sentido de que ele cria espaço para seus companheiros de equipe ao ocupar os adversários na zona central.

    "É difícil para ele, porque ele tem dois defensores marcando-o o jogo todo, em cima dele o tempo todo", destacou Rice após marcar dois gols na vitória do Arsenal por 3 a 2 sobre o Bournemouth em 3 de janeiro.

    "Então, ele precisa usar sua força, precisa fazer tudo o que puder para ajudar a equipe e, no meu primeiro gol hoje à noite, sem aquela corrida dele após o toque de Gabriel Martinelli, segurando a bola e tocando para Martin [Odegaard], aquele gol não teria acontecido. Aquele foi um momento crucial da partida para virarmos o jogo."

    "Eu também vejo a força com que ele chuta a bola, e quando surge um espaço para ele e a bola chega aos seus pés para marcar gols, ele com certeza vai marcar. Acredite em mim, ele está jogando incrivelmente bem por nós, e não estaríamos onde estamos sem ele."

    "Mas, neste momento, os defensores do Campeonato Inglês querem ser capazes de parar Viktor Gyokeres, porque ele é um dos melhores atacantes do mundo."

    A responsabilidade de provar isso recai sobre ele, principalmente em meio a rumores de que o Arsenal estaria considerando uma grande investida na próxima temporada por Julian Alvarez, do Atlético de Madrid. Mas é Gabriel Jesus quem representa a ameaça mais imediata à titularidade de Gyokeres.

  • FBL-EUR-C1-INTER-ARSENALAFP

    A oportunidade inesperada de Gabriel Jesus

    A contratação de Gyokeres pelo Arsenal parecia ter acabado com qualquer esperança que Jesus ainda tivesse de ressuscitar sua carreira no clube. Na época da chegada do sueco, o brasileiro estava há seis meses se recuperando de uma lesão no joelho que o afastaria dos gramados por mais cinco.

    Antes do retorno de Gabriel à equipe principal em dezembro, inevitavelmente surgiram rumores de que um jogador com menos de 18 meses restantes em seu contrato seria liberado para deixar o Arsenal durante a janela de transferências - especialmente porque Kai Havertz, que havia provado ser capaz de liderar o ataque na temporada passada, também estava se aproximando da plena forma física após sua longa recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior.

    Não há a menor chance do Arsenal liberar Gabriel Jesus agora, nem mesmo por empréstimo, porque Gyokeres ainda está com dificuldades para impactar os jogos do campeonato, enquanto Arteta tem sido muito transparente sobre a necessidade de administrar o tempo de jogo de Havertz com muita cautela.

    Mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Jesus mostrou no San Siro que ainda tem muito a oferecer no mais alto nível, com o jogador de 28 anos marcando duas vezes em sua primeira partida como titular na Champions League desde dezembro de 2024.

    "É uma noite dos sonhos", admitiu ele à Amazon Prime . "Sempre sonhei em ser jogador de futebol. Assistia aos jogos quando era criança. Assistia muito à Série A, então estar aqui neste estádio e marcar um gol aqui me emociona profundamente, porque sempre sonhei em estar aqui. Há sempre uma razão para as coisas acontecerem, sejam elas boas ou difíceis. Aprendi isso durante meus 11 meses fora dos gramados."

  • FC Bayern München v Arsenal FC: Quarter-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    'Ele mudou nosso mundo'

    É preciso reconhecer que Jesus nunca foi um artilheiro nato. O ex-atacante do Manchester City está na Inglaterra há 10 anos, mas nunca conseguiu marcar mais de 14 gols em uma única temporada do Campeonato Inglês – e só atingiu a marca de dois dígitos três vezes no total.

    Houveram circunstâncias que impediram-o; no Etihad, ele frequentemente jogava na ponta sob o comando de Pep Guardiola (e muitas vezes com ótimos resultados graças à sua dedicação e habilidade técnica), enquanto sua passagem pelo Emirates foi prejudicada por lesões.

    No entanto, Jesus simplesmente não é um atacante de 30 gols por temporada. Na verdade, ele marcou apenas 29 gols em 108 jogos pelo Arsenal.

    O que Jesus traz de fato para a equipe, no entanto, é o tipo de "crença" e "energia" que Arteta disse, de forma memorável, que "mudou o nosso mundo" quando ele se juntou ao time vindo do City, lá em 2023.

    Ambas as qualidades estiveram em evidência contra a Inter, o que levou o seu treinador a elogiar mais uma vez a mentalidade de Jesus.

    "Ele é um jogador inacreditável e, quanto maior o jogo, mais à vontade ele joga", disse Arteta entusiasmado em sua entrevista pós-jogo na Amazon Prime.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-TRAININGAFP

    'Gabi tem uma qualidade realmente especial'

    O Arsenal certamente precisará de jogadores decisivos na reta final da temporada, que realmente testará a força de uma equipe que tem sido acusada de "pipocar" no campeonato nos últimos anos, então a experiência e o otimismo de Jesus podem muito bem lhe dar vantagem sobre Gyokeres na visão de Arteta.

    Como Gabriel Martinelli já destacou, o motivo pelo qual ele e seus companheiros de ataque adoram jogar com Gabriel Jesus é que seu compatriota "adora se conectar e rotacionar" regularmente, o que cria uma fluidez na linha de ataque que o treinador considera inestimável.

    "Gabi tem uma qualidade muito especial, que é a de conectar repentinamente todos ao seu redor", disse Arteta, "e isso é algo que nós, como equipe, precisamos, e nos tornará melhores."

    Nada disso significa que Gyokeres não terá um papel a desempenhar na busca do Arsenal pelos títulos. O simples fato de a equipe ainda estar competindo em quatro frentes significa que ele, Jesus e Havertz serão necessários para ajudar os Gunners a lidar com uma agenda insana.

    É um ponto que o próprio Jesus já deixou claro. O jogador formado na base do Palmeiras tem se manifestado veementemente em apoio a Gyokeres e Havertz, mesmo que o trio esteja essencialmente disputando a mesma posição.

    "Todo mundo quer ser titular", reconheceu Jesus em Milão.  "Sou um cara muito respeitoso. Não sou mais garoto, tenho 28 anos, então entendo de futebol. Fiquei muito feliz que o Vik entrou e marcou um gol. Fiquei muito feliz por ter marcado e pelo Vik também. Também tenho certeza de que o Kai vai marcar quando tiver a chance."

    As palavras de encorajamento de Jesus resumiram muito bem o seu caráter e sublinharam a importância que ele terá para o Arsenal nos próximos dias, semanas e meses, independentemente de como for utilizado.

    "Minha maior qualidade é que farei o que for preciso para ajudar o time a conquistar títulos", disse Jesus. "No City, desempenhei muitas funções. Às vezes, dividia a responsabilidade de marcar gols, outras vezes jogava pelas pontas e, em outras ocasiões, usava meu físico para articular o jogo. Não preciso ser sempre o camisa 9 para ajudar a equipe. Não estou aqui só por estar aqui. Estou aqui para fazer história."

    O Arsenal fará o mesmo se mantiver a fé em Jesus, começando pelo confronto de hoje contra o United.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0