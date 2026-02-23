Viktor Gyokeres afirma que o elenco do Arsenal está agora “mais unido” após uma reunião acalorada que levou à goleada sobre o Tottenham

Arteta também falou sobre a resposta que sua equipe mostrou contra o Spurs e a união do elenco após a decepção contra o Wolves.

“Acho que toda a equipe, não poderia estar mais orgulhoso e feliz pelo que vi em campo, mas especialmente pela maneira como vivemos as últimas 72 horas, porque acho que este jogo em particular precisava de algum contexto. E depois do que aconteceu contra o Wolves e da maneira como perdemos dois pontos no último lance do jogo, foi difícil”, disse ele.

“Mas essa é a beleza deste jogo. Não há explicação assistindo ao jogo, para como diabos você empata esse jogo, de qualquer ângulo. Você assiste novamente e diz que é impossível, e você tem que assistir novamente e dizer que isso não vai acontecer, mas aconteceu. E então você tem que se animar porque você está se sentindo irritado, chateado, envergonhado em algum momento.

Somos todos de nacionalidades diferentes, todos temos sentimentos diferentes, e então você tem que unir todos. Foi uma alegria passar esse tempo com eles, alinhar todos e dizer: 'OK, o que vai acontecer no próximo capítulo?'. Este já passou, como podemos usá-lo para ser um ponto de virada e nos tornarmos melhores, e esse foi o foco, essa foi a intenção. Mas depois você tem que fazer isso em campo, e acho que foi o que fizemos do início ao fim da partida. Foi excelente.”