Viktor Gyokeres afirma que o elenco do Arsenal está agora “mais unido” após uma reunião acalorada que levou à goleada sobre o Tottenham
O Arsenal volta aos trilhos
A disputa pelo título do Arsenal vacilou nas últimas semanas, após uma sequência de resultados em que os Gunners venceram apenas duas vezes em sete partidas da Premier League. No entanto, a equipe de Arteta deu um novo fôlego à sua campanha pelo título ao derrotar o Spurs por 4 a 1 no Tottenham Hotspur Stadium, conquistando os três pontos. Gyokeres e Eberechi Eze marcaram dois gols cada um para os visitantes, com o atacante sueco apresentando uma de suas melhores atuações pelo clube desde que chegou no meio do ano, vindo do Sporting por 64 milhões de libras (74 milhões de euros/86 milhões de dólares).
Gyokeres revela detalhes da acalorada reunião da equipe
Gyokeres revelou após o jogo que os jogadores conversaram antes da partida. Ele disse aos repórteres: “Sempre será difícil quando você obtém um resultado como o que tivemos contra o Wolves, mas o importante é como você lida com isso e como você reage, e hoje mostramos isso de uma maneira positiva. Conseguir esse resultado e esse desempenho foi a maneira perfeita de responder. Portanto, é um bom sinal. A questão é que temos que continuar mostrando isso no próximo jogo e no jogo seguinte. Ainda há muitos jogos pela frente. Mas se jogarmos assim, com certeza vai dar tudo certo.
Às vezes, é importante apenas dizer o que você sente e desabafar com o grupo. A maioria de nós falou. Todos podem reconhecer como as pessoas se sentem diferentes no momento e você entende melhor o sentimento. Quando você fala abertamente com o grupo assim, vocês se aproximam e é muito importante fazer isso às vezes. Se você não for honesto, acho difícil melhorar. Foi uma boa conversa, nós certamente gostamos do dia de hoje e agora vamos nos preparar para um grande jogo contra o Chelsea no próximo fim de semana.”
“É preciso reunir todos.”
Arteta também falou sobre a resposta que sua equipe mostrou contra o Spurs e a união do elenco após a decepção contra o Wolves.
“Acho que toda a equipe, não poderia estar mais orgulhoso e feliz pelo que vi em campo, mas especialmente pela maneira como vivemos as últimas 72 horas, porque acho que este jogo em particular precisava de algum contexto. E depois do que aconteceu contra o Wolves e da maneira como perdemos dois pontos no último lance do jogo, foi difícil”, disse ele.
“Mas essa é a beleza deste jogo. Não há explicação assistindo ao jogo, para como diabos você empata esse jogo, de qualquer ângulo. Você assiste novamente e diz que é impossível, e você tem que assistir novamente e dizer que isso não vai acontecer, mas aconteceu. E então você tem que se animar porque você está se sentindo irritado, chateado, envergonhado em algum momento.
Somos todos de nacionalidades diferentes, todos temos sentimentos diferentes, e então você tem que unir todos. Foi uma alegria passar esse tempo com eles, alinhar todos e dizer: 'OK, o que vai acontecer no próximo capítulo?'. Este já passou, como podemos usá-lo para ser um ponto de virada e nos tornarmos melhores, e esse foi o foco, essa foi a intenção. Mas depois você tem que fazer isso em campo, e acho que foi o que fizemos do início ao fim da partida. Foi excelente.”
Chelsea é o próximo adversário do Arsenal
O Arsenal agora tem uma rara semana livre antes de continuar sua disputa pelo título. O Manchester City entra em campo primeiro no sábado e tem a chance de diminuir a diferença na liderança quando viajar para Leeds, enquanto o Arsenal joga no domingo, em casa, contra o Chelsea.
