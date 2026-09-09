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Vídeo: Ziyech chega ao Brasil e recebe caloroso grito de saudação "em árabe" para o astro do Marrocos

Mercado da bola
Botafogo x Bragantino
Botafogo
Bragantino
Brasileirão
H. Ziyech
Brasil
Marrocos

Nova parada para o leão do Atlas

O astro marroquino Hakim Ziyech chegou ao Rio de Janeiro na noite de quarta-feira, prestes a concretizar sua contratação oficial pelo Botafogo, em uma transferência gratuita após a rescisão de seu contrato com o Wydad, de Marrocos.

O avião de Ziyech pousou no Aeroporto Internacional do Galeão, onde ele foi recebido pelo diretor de futebol do Botafogo, Léo Coelho.

Ziyech desembarcou usando o cachecol do clube e carregando a bandeira do Botafogo, e tirou fotos como recordação no saguão principal do aeroporto, antes de sair para o encontro com os torcedores de sua nova equipe.



  • Recepção calorosa em árabe: as primeiras palavras de Ziyech

    Em uma cena emocionante, cerca de 100 torcedores do Botafogo se aglomeraram fora dos muros do aeroporto, entoando o cântico "salamaliko" em português, referindo-se a "que a paz esteja com vocês".

    Os torcedores também entoaram uma música com o nome do jogador, dizendo "Ziyech chegou" em uma calorosa recepção dedicada ao astro internacional marroquino, de acordo com o site Globo e a ESPN Brasil.



    Ziyech disse em sua primeira entrevista ao canal oficial do Botafogo: "Correu tudo bem. A viagem foi um pouco longa, mas foi confortável. Estou muito animado. Esta é a minha primeira visita ao Brasil, mas sempre esteve entre os meus desejos. E agora se tornou realidade".

    E acrescentou: "O Brasil é o número 1 no mundo do futebol. É o estilo de vida aqui, algo que toca o meu coração e que anseio por experimentar".



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  • exame médico

    Ziyech deverá realizar os exames médicos na sede do centro de treinamento Lonier, pertencente ao Botafogo, nesta quarta-feira, antes de assinar oficialmente o contrato, que se estende até dezembro de 2028.

    Ziyech tem 33 anos e teve uma carreira brilhante no Velho Continente com os clubes Ajax (2016-2020), Chelsea (2020-2023) e Galatasaray (2023-2025), antes de retornar ao Wydad, do Marrocos, e depois se transferir para o Brasil.

    Ziyech disputou duas edições da Copa do Mundo (2018 e 2022) e foi um dos principais destaques da campanha histórica do Marrocos no Mundial do Catar, quando a equipe alcançou as semifinais.

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