O astro marroquino Hakim Ziyech chegou ao Rio de Janeiro na noite de quarta-feira, prestes a concretizar sua contratação oficial pelo Botafogo, em uma transferência gratuita após a rescisão de seu contrato com o Wydad, de Marrocos.
O avião de Ziyech pousou no Aeroporto Internacional do Galeão, onde ele foi recebido pelo diretor de futebol do Botafogo, Léo Coelho.
Ziyech desembarcou usando o cachecol do clube e carregando a bandeira do Botafogo, e tirou fotos como recordação no saguão principal do aeroporto, antes de sair para o encontro com os torcedores de sua nova equipe.